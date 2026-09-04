BIS çalışması sonrası XRP güç kazandı, gözler 1,35 dolarda

Uluslararası Ödemeler Bankası’nın yayımladığı yeni bir çalışma, XRP Ledger’ı resmi istatistiklerin doğrulanmasına dönük sıra dışı bir kurumsal kullanım örneğinde test etti. Gelişmenin ardından XRP yaklaşık %3 yükseldi ve 1,39 dolar civarında işlem gördü.

BIS çalışmasında XRPL nasıl kullanıldı

BIS, 2 Eylül’de “Doğrulanabilir resmi istatistikler için blokzincir tabanlı yaklaşım” başlıklı 1374 numaralı çalışma raporunu yayımladı. BIS, merkez bankaları arasında iş birliğini destekleyen uluslararası bir kuruluş olarak biliniyor. Araştırmacılar, resmi veri setlerinin kriptografik parmak izlerini üreten ve özet bir değeri XRP Ledger üzerine kaydeden bir sistem geliştirdi ve test etti.

Deneyde bankacılık ya da ekonomik verilerin kendisi XRPL üzerinde tutulmadı. Bunun yerine, veri setleri önce hash işleminden geçirildi, gerektiğinde birleştirildi ve ortaya çıkan özet değer deftere sabitlendi. Prototip, üretim ağında değil, XRPL Devnet üzerinde çalıştırıldı.

Mini sözlük: Devnet, geliştiricilerin uygulama ve prototipleri gerçek ağdan ayrı bir ortamda test ettiği deneme ağıdır. Hash ise bir veri setinin özetini çıkaran ve verinin değişip değişmediğini kontrol etmeye yarayan kriptografik bir yöntemdir.

Testlerde doğrulama süresinin 1 ila 2 saniye, yayımlama gecikmesinin ise yaklaşık 3 ila 5 saniye olduğu görüldü. Bununla birlikte çalışma, BIS’in Ripple ile ortaklık kurduğu, XRP’yi benimsediği ya da merkez bankası altyapısını XRPL’ye taşımayı planladığı anlamına gelmiyor. Araştırma, teknik bir kavram kanıtı niteliği taşıyor.

Çalışma, resmi veri setlerinin kendisini blokzincire taşımadan, yalnızca doğrulama için gerekli özet değerlerin XRPL üzerinde sabitlenebileceğini ortaya koydu.

XRP’de kritik eşik 1,35 dolar

Ağustostaki sert yükselişin ardından düzeltme yaşayan XRP, buna rağmen 1,35 dolardaki 200 günlük üssel hareketli ortalamanın hafif üzerinde kalmayı sürdürüyor. Kısa vadede teknik görünüm açısından ana eşik bu seviye olarak öne çıkıyor.

Önceki kırılmada fiyat 1,70 dolara kadar yükselmişti. Son satışlara rağmen satıcılar 200 günlük ortalamanın altında kalıcı bir baskı kuramadı. Göreli güç endeksi de 62 civarında bulunuyor. Bu seviye, ilk sıçrama sırasındaki aşırı alım görünümüne göre daha dengeli bir tabloya işaret ediyor.

1,35 doların korunması halinde 1,45 ile 1,50 dolar aralığına doğru yeni bir deneme gündeme gelebilir. Bu desteğin kaybedilmesi durumunda ise görünüm zayıflayabilir ve 1,29 dolar çevresindeki daha kısa vadeli ortalamalar öne çıkabilir.

Ethereum’da ortalama kesişimi izleniyor

Ethereum da son kırılmayla birlikte günlük grafikte daha güçlü bir teknik yapıya yaklaştı. ETH yaklaşık 2.420 dolarda işlem görürken 50 günlük üssel hareketli ortalama 2.063 dolarda, 100 günlük ortalama ise 2.059 dolarda bulunuyor. İki ortalama arasındaki farkın birkaç dolara kadar inmesi, olası bir altın kesişim öncesi görünüm oluşturuyor.

ETH, yüksek hacim eşliğinde 1.900 ile 1.920 dolar direnç bölgesini aşmış ve ardından 2.169 dolardaki 200 günlük ortalamanın üzerine çıkmıştı. Fiyat daha sonra 2.550 dolar civarından geri çekilse de hâlâ hem 50 ve 100 günlük ortalamaların hem de 200 günlük ortalamanın belirgin biçimde üzerinde kalıyor.

Yukarı yönlü ilk önemli engel 2.500 ile 2.550 dolar bandı olmaya devam ediyor. Bu aralığın üzerinde günlük kapanış gelmesi halinde 2.600 ve ardından 2.700 dolar ihtimali güç kazanabilir. Aşağıda ise 2.360 ile 2.400 dolar bölgesinin korunması gerekiyor.

Tron’da 28 milyar dolarlık TVL öne çıktı

Tron ekosistemindeki toplam kilitli değer 28 milyar dolara yükselerek ağ için yeni bir dönüm noktasına işaret etti. TVL, bir ağ üzerindeki protokollere yatırılan kripto varlıkların toplam değerini gösteriyor. Tron tarafında bu büyüklüğün önemli bölümünü, özellikle USDT olmak üzere stabilcoin kullanımı ile stake ve borç verme altyapısı oluşturuyor.

Tron, hızlı ve görece düşük maliyetli transferler nedeniyle küresel USDT transferlerinde başlıca mutabakat katmanlarından biri olarak öne çıkıyor. Buna karşın TRX fiyatı bu gelişmeye hemen güçlü bir tepki vermedi ve 0,328 dolar civarında seyretti. Varlık, 0,330 ile 0,334 dolar aralığında kümelenen kısa ve orta vadeli ortalamaların altına sarktı.

Tron’un 28 milyar dolarlık TVL seviyesi ağdaki sermaye kullanımını desteklerken, fiyat görünümünde belirleyici eşik 0,324 dolardaki 200 günlük ortalama olarak öne çıkıyor.

TRX için 0,324 dolardaki 200 günlük üssel hareketli ortalama kritik destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin korunması, yıl içinde oluşan daha geniş toparlanma yapısının sürmesi açısından önem taşıyor. Yukarıda 0,334 doların aşılması 0,340 ile 0,350 dolar bandını yeniden gündeme getirebilir. Aşağıda 0,324 doların kırılması ise 0,315 ile 0,320 dolar aralığını öne çıkarabilir.