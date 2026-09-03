🚨 Bitcoin, 50 haftalık ortalamanın üstüne çıkarak 83 bin dolar direncine yöneldi.

Bitcoin, piyasanın yakından izlediği 50 haftalık hareketli ortalamanın üzerine yeniden çıktı. Gün içi işlemlerde 81.797 dolara kadar yükselen BTC, daha sonra sınırlı bir geri çekilmeyle 81.400 dolar civarında dengelendi. Son 24 saatteki artış yüzde 5’i aştı.

Teknik eşik yeniden gündemde

Piyasada odak noktası haline gelen bu seviye, Bitcoin’in geçen yılın büyük bölümünü söz konusu ortalamanın altında geçirmesi nedeniyle daha da önem kazandı. Galaxy Research, yatırımcıların dikkatini özellikle 50 haftalık hareketli ortalamaya çevirdi. Şirket, dijital varlık piyasalarına yönelik analizleriyle biliniyor.

Galaxy Research, piyasada tüm dikkatlerin 50 haftalık hareketli ortalamaya çevrildiğini vurguluyor.

Bitcoin, 2025’in sonlarında 124.000 doların üzerine çıktıktan sonra sert bir düşüş yaşamıştı. Bu geri çekilme sürecinde daha düşük zirveler ve daha düşük diplerden oluşan bir yapı öne çıktı. Aynı dönemde 50 haftalık basit hareketli ortalama da güçlü bir direnç bölgesi olarak çalıştı.

Ağustos ayının sonlarında benzer bir kırılma denemesi görülmüştü. Bitcoin, 25 Ağustos’ta 81.265 dolara kadar yükselmesine karşın o tarihte yaklaşık 81.085 dolar seviyesinde bulunan 50 haftalık ortalama çevresinde satışla karşılaşmıştı. Bu kez günlük grafikte daha güçlü bir yükseliş mumu oluştuğu için haftalık kapanışın ayrı bir önem taşıdığı değerlendiriliyor.

Türev piyasalarda hacim belirgin biçimde arttı

Fiyat hareketine türev piyasalardaki yoğun işlem akışı da eşlik etti. CoinGlass verilerine göre Bitcoin vadeli işlem hacmi son 24 saatte 84,74 milyar dolara ulaştı. Açık pozisyon büyüklüğü ise 57,86 milyar dolar seviyesine çıktı.

Bu tablo, piyasada yüksek kaldıraçlı pozisyon birikiminin sürdüğüne işaret ediyor. Son 24 saatte toplam 229,56 milyon dolarlık BTC pozisyonu tasfiye edildi. Bunun 214,81 milyon dolarlık kısmını kısa pozisyonlar oluştururken, uzun pozisyonlardaki tasfiye miktarı 14,74 milyon dolar oldu.

Gösterge Değer Ayrıntı Gün içi en yüksek seviye 81.797 dolar Son fiyat 81.400 dolar civarında Vadeli işlem hacmi 84,74 milyar dolar 24 saatlik toplam Tasfiye edilen pozisyonlar 229,56 milyon dolar 214,81 milyon doları kısa pozisyon

83 bin dolar bölgesi izleniyor

Piyasadaki yükseliş eğiliminin sürmesi halinde 82.000 ile 83.000 dolar aralığındaki direnç bölgesi yeni sınav olarak öne çıkıyor. Teknik analistler, 50 haftalık ortalamanın Bitcoin düşüş dönemlerinde çoğu zaman tavan görevi gördüğünü, haftalık kapanışların bu seviyenin altında kaldığı dönemlerin ise ayı piyasasının son evreleriyle ilişkilendirildiğini hatırlatıyor.

Geçmiş döngülerde 50 haftalık ortalamanın üstünde kalıcı haftalık kapanışlar, satış baskısının zayıfladığı dönemlerle çakıştı.

Bu nedenle mevcut hareketin kalıcılığı açısından yalnızca gün içi yükseliş değil, haftalık kapanışın seviyesi de yakından takip ediliyor. Türev piyasalardaki yüksek kaldıraç ise önümüzdeki süreçte oynaklığın güçlü kalabileceğine işaret ediyor.