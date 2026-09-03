ABD Temsilciler Meclisi takvim kısınca CLARITY Act riske girdi

ABD Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçilerin eylül ayının son iki haftasındaki oturumları iptal etmesi, kripto piyasası için önem taşıyan CLARITY Act’in yasalaşma sürecini yavaşlatabilecek yeni bir engel olarak öne çıktı. Karar, düzenlemenin seçimlerden önce Kongre’den geçip geçemeyeceğine dair belirsizliği artırdı.

Takvim daraldı, süreç sıkıştı

Roll Call’ın aktardığı takvime göre Temsilciler Meclisi, 14 Eylül’de Washington’a dönecek ve yaklaşık dört günlük bir çalışma döneminin ardından ara seçimlerin sonrasına kadar başkentten ayrılacak. Bu kısa takvim, Senato’dan geçmesi beklenen bir metnin Meclis’te yeniden oylanmasını zorlaştırabilir.

CLARITY Act, ABD’de dijital varlık piyasasının hangi kurum tarafından nasıl denetleneceğine açıklık getirmeyi amaçlayan piyasa yapısı tasarısı olarak biliniyor. Kripto sektörü uzun süredir bu alanda daha net bir yasal çerçeve talep ediyor.

Brendan Pedersen, kısalan Meclis takviminin kripto sektörü açısından çok olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ve oylamayı seçim sonrası döneme itebileceğini kaydetti.

Senato ilerlese bile Meclis onayı gerekecek

Senato’nun ağustos arasının ardından 14 Eylül’de yeniden toplanması, CLARITY Act için ilk oylamanın ise 15 Eylül’de yapılmasının beklenmesi süreci hızlandırmıyor. Tasarı Senato’dan geçse bile, yasal hale gelebilmesi için Temsilciler Meclisi’nin Senato’nun kabul ettiği sürümü de onaylaması gerekiyor.

Senato’nun 15 Eylül ile ekimin ilk haftası arasında yaklaşık üç haftalık yasama takvimi bulunuyor. Buna karşılık Temsilciler Meclisi’ndeki dar zaman aralığı, iki kanadın adımları peş peşe atmasını güçleştiriyor.

Galaxy Digital araştırma birimi başkanı Alex Thorn, eylüldeki kısaltılmış takvimin CLARITY Act’in ara seçimlerden önce kabul edilmesini son derece düşük ihtimale indirdiğini değerlendirdi.

Seçim takvimi siyasi belirsizliği artırıyor

Kararın arkasında, milletvekillerinin ara seçimler öncesinde seçim bölgelerine dönerek kampanya yürütme baskısının arttığı değerlendiriliyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ile Cumhuriyetçi üyeler, eylülün son iki haftasını takvimden çıkardı ve Meclis’in seçimlere kadar kapalı kalması bekleniyor.

Oylamanın seçim sonrasındaki döneme kalması, tasarının geleceği açısından yeni soru işaretleri doğurabilir. Kongre’deki sandalye dağılımının değişme ihtimali, mevcut destek dengesini etkileyebilecek başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

İki kanat arasında metin farkı bulunuyor

Temsilciler Meclisi, CLARITY Act’in kendi sürümünü Temmuz 2025’te 294’e karşı 134 oyla kabul etmişti. Bu sonuç, tasarının iki partiden de güçlü destek aldığını ortaya koydu. Ancak Senato, Meclis’ten gelen metni doğrudan gündemine almadı.

Senato Bankacılık Komitesi ile Senato Tarım Komitesi, kendi değişiklikleri ve yaklaşımları üzerinde çalıştı. Tasarının Senato’da ilerlemesi için toplam 60 senatörün desteği gerekiyor.

Bu nedenle Senato oylamasının olumlu sonuçlanması tek başına yeterli olmayacak. Yasanın yürürlüğe girebilmesi için iki kanadın farklılıkları gidermesi ve ortak bir metin üzerinde uzlaşması gerekecek.