ABD’de spot XRP ETF’leri tokenın iki katı hızla yükseldi

ABD hisse piyasasında XRP odaklı ürünlerde dikkat çekici bir fiyat ayrışması ortaya çıktı. Spot XRP ETF’leri gün içi işlemlerde tokenın kendisinden yaklaşık iki kat daha hızlı yükseldi. XRP fiyatı son 24 saatte %7 ile %8 aralığında değer kazanırken, bazı düzenlenmiş fonların payları %16 ile %17 bandına çıktı.

ETF payları ile spot fiyat arasındaki fark açıldı

CryptoQuant analisti Xaif_Crypto, bu sıra dışı tabloya ilk dikkat çeken isim oldu. Analistin paylaştığı verilere göre ABD’de işlem gören yedi spot XRP ETF’sinin tamamı seans sırasında artıya geçti. Bu ürünlerde ara kesitte toplam işlem hacmi 19,7 milyon dolara ulaştı. CryptoQuant, zincir üstü veriler ve piyasa akışları üzerine analizleriyle bilinen bir araştırma platformu olarak öne çıkıyor.

CryptoQuant analisti Xaif_Crypto, ABD’deki yedi spot XRP ETF’sinin tamamının seans içinde yükseldiğini ve ara kesitte toplam hacmin 19,7 milyon dolara çıktığını aktarıyor.

Aynı zaman diliminde XRP, spot piyasalarda 1,44 dolar civarında işlem gördü. Varlık son 24 saatte %7,04 yükselirken, yerel düşen kanal yapısının üzerine çıktı ve ağustos ayında görülen 1,00 dolarlık dip seviyeden toparlanmasını sürdürdü.

Buna karşılık NYSE ve Nasdaq’ta listelenen bazı ürünlerin performansı spot piyasadan belirgin biçimde ayrıştı. Bitwise’ın XRP fonu %8,47, Franklin Templeton’ın XRPZ kodlu ürünü %8,36 yükselerek spot harekete daha yakın seyretti. Daha düşük net varlığa sahip bazı fonlarda ise artış çok daha sert oldu. Grayscale’in XXRP kodlu payları %17,10, XRPT %16,78 ve UXRP %17,01 yükseldi.

Ürün Gün içi değişim Piyasaya yakınlık Bitwise XRP %8,47 Spot piyasaya yakın Franklin Templeton XRPZ %8,36 Spot piyasaya yakın Grayscale XXRP %17,10 Spot piyasanın belirgin üzerinde XRPT %16,78 Spot piyasanın belirgin üzerinde UXRP %17,01 Spot piyasanın belirgin üzerinde

Likidite dengesizliği primi büyüttü

Ortaya çıkan bu dengesizliğin, ABD borsalarındaki emir defterlerinde görülen yerel arz ve talep bozulmasından kaynaklanabileceği değerlendiriliyor. Dayanak varlıktaki sert hareketin, likiditesi daha düşük fonlarda kısa süreli satıcı eksikliğini tetiklemiş olması öne çıkan senaryolar arasında yer aldı.

Bu ortamda piyasa emirleri ETF pay fiyatlarını daha da yukarı taşıdı. Böylece fonlar, ellerindeki varlıkların net aktif değerine göre kayda değer bir primle işlem görmeye başladı. Net aktif değer, bir fonun portföyündeki varlıkların toplam değerinden yükümlülüklerin çıkarılmasıyla bulunan temel gösterge olarak izleniyor.

Mini sözlük: Net aktif değer, bir fonun elindeki varlıkların güncel toplam değerini gösterir. Bir ETF payı bunun üzerinde işlem görüyorsa prim, altında işlem görüyorsa iskonto oluşur.

Düşük likiditeli bazı fonlarda oluşan satıcı eksikliği, ETF paylarının net aktif değerin üzerine taşınmasına ve günlük yükselişin dayanak varlığı yaklaşık %100 oranında aşmasına yol açtı.

Sermaye girişi olmadan yükseliş yaşandı

Fiyatlardaki sıçramaya karşın fonlara yeni para girişi görülmedi. SoSoValue verileri, sektörün önceki işlem gününü 7,20 milyon dolarlık net çıkışla kapattığını gösterdi. Bu çıkışın tamamı Bitwise fonunda yoğunlaştı. Diğer ihraççıların tamamında net akış sıfır olarak kaydedildi.

Bu tablo, hareketin taze sermayeden değil, toplam 27,22 milyon dolarlık günlük hacim içinde ETF paylarının agresif biçimde yeniden fiyatlanmasından kaynaklandığına işaret etti. ABD’deki XRP ETF’lerinin elindeki toplam varlık 1,42 milyar dolara ulaştı. Bu tutar, XRP’nin toplam piyasa değerinin %1,67’sine karşılık geliyor. Fonların piyasaya çıktığı tarihten bu yana biriken net giriş ise 1,68 milyar doları aştı.

Spot piyasada gelişen eğilimle birlikte kısa vadeli fiyat hareketinde inisiyatifin bir bölümünün ABD borsalarına geçtiği görülüyor. Türevi bir finansal ürünün, dayanak varlığın önüne geçerek kısa süreli fiyatlamayı daha hızlı yönlendirmesi, XRP piyasasında yeni bir dinamik oluşturabilir.