Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

ABD’de spot XRP ETF’leri tokenın iki katı hızla yükseldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD'de bazı spot XRP ETF'leri, $XRP 'den yaklaşık iki kat hızlı yükseldi.
  • 📈 XRP 1,44 dolara çıkarken bazı fon payları gün içinde %17'ye yaklaştı.
  • 💸 Bu hareket yeni para girişiyle değil, düşük likidite ve primli fiyatlamayla ortaya çıktı.
  • 📊 Sektör önceki seansta 7,20 milyon dolar net çıkış kaydetmesine rağmen fiyatlar sert yükseldi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

ABD hisse piyasasında XRP odaklı ürünlerde dikkat çekici bir fiyat ayrışması ortaya çıktı. Spot XRP ETF’leri gün içi işlemlerde tokenın kendisinden yaklaşık iki kat daha hızlı yükseldi. XRP fiyatı son 24 saatte %7 ile %8 aralığında değer kazanırken, bazı düzenlenmiş fonların payları %16 ile %17 bandına çıktı.

İçindekiler
1 ETF payları ile spot fiyat arasındaki fark açıldı
2 Likidite dengesizliği primi büyüttü
3 Sermaye girişi olmadan yükseliş yaşandı

ETF payları ile spot fiyat arasındaki fark açıldı

CryptoQuant analisti Xaif_Crypto, bu sıra dışı tabloya ilk dikkat çeken isim oldu. Analistin paylaştığı verilere göre ABD’de işlem gören yedi spot XRP ETF’sinin tamamı seans sırasında artıya geçti. Bu ürünlerde ara kesitte toplam işlem hacmi 19,7 milyon dolara ulaştı. CryptoQuant, zincir üstü veriler ve piyasa akışları üzerine analizleriyle bilinen bir araştırma platformu olarak öne çıkıyor.

CryptoQuant analisti Xaif_Crypto, ABD’deki yedi spot XRP ETF’sinin tamamının seans içinde yükseldiğini ve ara kesitte toplam hacmin 19,7 milyon dolara çıktığını aktarıyor.

Aynı zaman diliminde XRP, spot piyasalarda 1,44 dolar civarında işlem gördü. Varlık son 24 saatte %7,04 yükselirken, yerel düşen kanal yapısının üzerine çıktı ve ağustos ayında görülen 1,00 dolarlık dip seviyeden toparlanmasını sürdürdü.

Buna karşılık NYSE ve Nasdaq’ta listelenen bazı ürünlerin performansı spot piyasadan belirgin biçimde ayrıştı. Bitwise’ın XRP fonu %8,47, Franklin Templeton’ın XRPZ kodlu ürünü %8,36 yükselerek spot harekete daha yakın seyretti. Daha düşük net varlığa sahip bazı fonlarda ise artış çok daha sert oldu. Grayscale’in XXRP kodlu payları %17,10, XRPT %16,78 ve UXRP %17,01 yükseldi.

ÜrünGün içi değişimPiyasaya yakınlık
Bitwise XRP%8,47Spot piyasaya yakın
Franklin Templeton XRPZ%8,36Spot piyasaya yakın
Grayscale XXRP%17,10Spot piyasanın belirgin üzerinde
XRPT%16,78Spot piyasanın belirgin üzerinde
UXRP%17,01Spot piyasanın belirgin üzerinde

Likidite dengesizliği primi büyüttü

Ortaya çıkan bu dengesizliğin, ABD borsalarındaki emir defterlerinde görülen yerel arz ve talep bozulmasından kaynaklanabileceği değerlendiriliyor. Dayanak varlıktaki sert hareketin, likiditesi daha düşük fonlarda kısa süreli satıcı eksikliğini tetiklemiş olması öne çıkan senaryolar arasında yer aldı.

Bu ortamda piyasa emirleri ETF pay fiyatlarını daha da yukarı taşıdı. Böylece fonlar, ellerindeki varlıkların net aktif değerine göre kayda değer bir primle işlem görmeye başladı. Net aktif değer, bir fonun portföyündeki varlıkların toplam değerinden yükümlülüklerin çıkarılmasıyla bulunan temel gösterge olarak izleniyor.

Mini sözlük: Net aktif değer, bir fonun elindeki varlıkların güncel toplam değerini gösterir. Bir ETF payı bunun üzerinde işlem görüyorsa prim, altında işlem görüyorsa iskonto oluşur.

Düşük likiditeli bazı fonlarda oluşan satıcı eksikliği, ETF paylarının net aktif değerin üzerine taşınmasına ve günlük yükselişin dayanak varlığı yaklaşık %100 oranında aşmasına yol açtı.

Sermaye girişi olmadan yükseliş yaşandı

Fiyatlardaki sıçramaya karşın fonlara yeni para girişi görülmedi. SoSoValue verileri, sektörün önceki işlem gününü 7,20 milyon dolarlık net çıkışla kapattığını gösterdi. Bu çıkışın tamamı Bitwise fonunda yoğunlaştı. Diğer ihraççıların tamamında net akış sıfır olarak kaydedildi.

Bu tablo, hareketin taze sermayeden değil, toplam 27,22 milyon dolarlık günlük hacim içinde ETF paylarının agresif biçimde yeniden fiyatlanmasından kaynaklandığına işaret etti. ABD’deki XRP ETF’lerinin elindeki toplam varlık 1,42 milyar dolara ulaştı. Bu tutar, XRP’nin toplam piyasa değerinin %1,67’sine karşılık geliyor. Fonların piyasaya çıktığı tarihten bu yana biriken net giriş ise 1,68 milyar doları aştı.

Spot piyasada gelişen eğilimle birlikte kısa vadeli fiyat hareketinde inisiyatifin bir bölümünün ABD borsalarına geçtiği görülüyor. Türevi bir finansal ürünün, dayanak varlığın önüne geçerek kısa süreli fiyatlamayı daha hızlı yönlendirmesi, XRP piyasasında yeni bir dinamik oluşturabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRPL Foundation, xrpl sitesini yenileyerek canlı izleme panosu açtı

XRP’de 1,40 dolar direnci aşılırsa 1,55 dolar hedefi öne çıkıyor

21 bankanın dolar stabilcoin planı, Ripple cephesinde deja vu yarattı

XRP fonlarına ilgi artarken servet yöneticileri temkinli kalıyor

BIS, resmi verilerin doğrulanması için XRP Ledger’ı test etti

XRP Ledger’da işlem hacmi arttı, aktif hesap sayısı geriledi

David Schwartz, Tether’ın 42,4 milyon dolarlık blokesini savundu

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
Bir Önceki Yazı Binance, sahte SMS ile artan oltalama saldırılarına karşı uyardı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Binance, sahte SMS ile artan oltalama saldırılarına karşı uyardı
BINANCE
XRPL Foundation, xrpl sitesini yenileyerek canlı izleme panosu açtı
RIPPLE (XRP)
Lost your password?