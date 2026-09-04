Hollanda Merkez Bankası, 86 ton altını ABD’den çıkardı

Hollanda Merkez Bankası, 86 ton altını ABD’den çıkararak Londra’ya taşıdığını açıkladı. Banka, bu adımın gerekçesi olarak artan jeopolitik gerilimi gösterdi. Söz konusu varlıkların bir bölümü Kanada’dan da Londra’ya alındı.

Taşıma gerekçesi jeopolitik riskler oldu

Hollanda Merkez Bankası, altın rezervlerinin Londra’da New York ve Ottawa’ya kıyasla daha kolay alınıp satılabildiğini belirtti. Kurum, bu nedenle kriz dönemlerinde rezervlere daha hızlı erişim sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti. Hollanda Merkez Bankası, ülkenin para politikası ve finansal istikrarından sorumlu merkez bankası olarak faaliyet yürütüyor.

Hollanda Merkez Bankası, bu değişiklikle altın rezervlerinin kullanılabilirliğinin artırıldığını, amaçlarının dayanıklılık ve hazırlık seviyesini güçlendirmek olduğunu bildirdi.

Banka Başkanı Olaf Sleijpen, alınan kararın kriz anlarında rezervlerin daha hızlı devreye sokulmasına imkan vereceğini söyledi. Sleijpen, altının kullanılmasına ihtiyaç duyulmayacağını varsaydıklarını, buna rağmen hazırlıklı kalmanın gerekli görüldüğünü ifade etti.

Rezerv dağılımında Londra’nın payı arttı

Hollanda’nın toplam altın rezervi 612,4 ton seviyesinde bulunuyor. Bu rezervin değeri yaklaşık 84 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Daha önce rezervlerin yüzde 31,3’ü New York’ta, yüzde 19,7’si ise Ottawa’da tutuluyordu.

Taşımanın ardından Londra’da tutulan altının payı yüzde 18,1’den yüzde 32,1’e yükseldi. Hollanda, rezervlerinin yaklaşık yüzde 30’unu da ülke içinde muhafaza ediyor. Merkez bankası, sevkiyat sürecinde fiziki taşımanın yanında parça parça alım satım yönteminin de kullanıldığını, böylece büyük miktardaki altının taşınmasına bağlı risklerin dağıtıldığını aktardı.

Konum Önceki pay Yeni durum Londra %18,1 %32,1 New York %31,3 Azaldı Ottawa %19,7 Azaldı

ABD’ye yönelik güven tartışmaları öne çıktı

Karar, ABD’nin güvenli liman konumuna dair tartışmaların arttığı bir dönemde geldi. Metinde, ABD’nin 40 trilyon doları aşan ulusal borcu ile dış politika kaynaklı gerilimlerin bu algı değişiminde etkili olduğu değerlendirildi.

Banka, alım satım ile fiziki taşımanın birlikte kullanılması sayesinde büyük miktardaki altının taşınmasına bağlı risklerin dağıtıldığını belirtti.

Hollanda, ABD’nin yakın müttefikleri arasında yer alıyor. Bu nedenle alınan kararın, rezervlerini yurt dışında tutan diğer ülkeler tarafından da yakından izlenebileceği değerlendiriliyor. Özellikle Londra’nın altın ticaretinde daha yüksek likidite sunması, rezervlerin konumlandırılmasında belirleyici unsurlardan biri olarak öne çıktı.