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BITCOIN (BTC)

Satoshi döneminden kalan Bitcoin cüzdanı 15 yıl sonra yeniden hareket etti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Satoshi döneminden kalan bir cüzdan, 5 Kasım 2011’den sonra ilk kez 40 BTC taşıdı.
  • 💰 Yaklaşık 3,09 milyon dolarlık işlem, eski yatırımcının cüzdan üzerindeki kontrolünü gösterdi.
  • ⚖️ New York’taki toplu dava, 39.069 hareketsiz adres için toplam 293 milyar dolarlık hak talebini içeriyor.
  • ₿ Bu son hareket, $BTC cüzdanlarının uzun süre sessiz kalmasının terk anlamına gelmeyebileceğini ortaya koydu.
İlayda Peker
İlayda Peker

Bitcoin blokzincirinde nadir görülen tarihi bir hareket yaşandı. Galaxy Research verilerine göre 40 BTC içeren eski bir cüzdan, 965330 numaralı blokta yeniden işlem gerçekleştirdi. Yaklaşık 3,09 milyon dolar değerindeki bu varlıkların 5 Kasım 2011 tarihinden bu yana hiç hareket etmediği görüldü.

İçindekiler
1 Eski cüzdandaki hareket dikkat çekti
2 New York’taki dava ile bağlantı öne çıktı
3 Zincir üstü yanıt hukuki tartışmayı etkileyebilir

Eski cüzdandaki hareket dikkat çekti

Söz konusu transfer, Bitcoin’in henüz çok erken dönemlerinde alınmış varlıkların yıllar sonra yeniden zincir üstünde görünmesi bakımından dikkat çekiyor. 2011 yılının kasım ayında Bitcoin’in ortalama fiyatı yaklaşık 3 dolar seviyesindeydi. Buna göre 40 BTC’lik bu varlığın bugünkü değeri, ilk alım dönemine kıyasla çok yüksek bir artışa işaret ediyor.

Galaxy Research verileri, 40 BTC’lik işlemin 965330 numaralı blokta gerçekleştiğini ve varlıkların 5 Kasım 2011’den beri hareketsiz kaldığını ortaya koyuyor.

Cüzdanın uzun yıllar boyunca hiç kullanılmaması, özel anahtarların yaklaşık 15 yıl boyunca korunmuş olabileceğini gösteriyor. Kripto piyasasında bu kadar eski ve hareketsiz adreslerin yeniden aktif hale gelmesi, teknik olduğu kadar hukuki açıdan da önem taşıyor.

New York’taki dava ile bağlantı öne çıktı

İşlemi gönderen adresin zincir üstünde Noah Doe #38097 etiketiyle işaretlendiği görüldü. Bu etiket, New York Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde görülen geniş kapsamlı toplu dava ile doğrudan bağlantı kuruyor. Davadaki takma adlı davacılar, toplam değeri 293 milyar dolara ulaşan 39.069 hareketsiz Bitcoin adresi üzerinde mülkiyet hakkı talep ediyor.

Davacıların iddiası, New York eyaletinin 1958 tarihli kayıp mülkiyet hükümlerine dayanıyor. Buna göre beş yıldan uzun süre hareket etmeyen kripto varlıkların terk edilmiş sayılabileceği ve üçüncü tarafların bu varlıklar üzerinde hak ileri sürebileceği savunuluyor.

Davacı grup, beş yıldan uzun süre işlem görmeyen kripto varlıkların terk edilmiş kabul edilmesi gerektiğini öne sürüyor.

Zincir üstü yanıt hukuki tartışmayı etkileyebilir

Süreci başlatmak için davacıların 39 binden fazla adrese çok küçük tutarlı işlemler gönderdiği ve bu işlemlere kendi etiketlerini eklediği belirtiliyor. Amaç, hareketsiz cüzdanların yanıt vermemesi üzerinden hukuki zemin oluşturmaktı.

Ancak 40 BTC’lik son hareket, bu yaklaşımın dayanağını zayıflatabilecek bir gelişme olarak öne çıktı. Zincir üstündeki işlem, cüzdan sahibinin özel anahtarlar üzerindeki kontrolünü koruduğunu açık biçimde gösterdi. Bu durum, uzun süre hareketsiz kalan bir adresin mutlaka terk edilmiş sayılmayabileceğine işaret ediyor.

Cüzdanın yeniden aktif hale gelmesi, yıllar süren hareketsizliğin bazı durumlarda varlıkların unutulduğu değil, uzun vadeli tutulduğu anlamına gelebileceğini ortaya koydu. Böylece merkeziyetsiz dijital varlıkların geleneksel kayıp mülkiyet yaklaşımıyla değerlendirilmesinin mahkeme nezdinde daha tartışmalı hale gelmesi bekleniyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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