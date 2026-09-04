XRP’de hacim patladı: Şubat’tan bu yana en yüksek seviye

XRP piyasasında işlem aktivitesi Ağustos ayında belirgin biçimde arttı. Büyük kripto para borsalarındaki spot işlem hacmi Şubat ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşırken XRP fiyatı da son 24 saatte yaklaşık yüzde 8 yükselerek 1,45 dolar civarına çıktı.

CryptoQuant’dan Arab Chain’in verilerine dayandırdığı 4 Eylül tarihli haberine göre, XRP’nin spot işlem hacmi Ağustos ayında büyük borsaların genelinde artış gösterdi.

En yüksek hacim yaklaşık 7,28 milyar dolarla Binance’te kaydedildi. Güney Kore merkezli Upbit yaklaşık 4,68 milyar dolarla ikinci sırada yer alırken Bithumb’da XRP spot işlem hacmi 2,59 milyar dolara ulaştı.

Diğer büyük platformlarda da güçlü işlem aktivitesi görüldü. Bybit yaklaşık 1,4 milyar dolar, Gate 1,33 milyar dolar ve KuCoin 1,23 milyar dolarlık XRP spot işlem hacmi kaydetti. Bitget’te hacim yaklaşık 918,5 milyon dolar olurken Coinbase’de 915,4 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

İşlem hacmindeki artış tek başına fiyatın hangi yönde hareket edeceğini göstermiyor. Bununla birlikte daha fazla alıcı ve satıcının XRP piyasasına katılması, piyasadaki likiditenin güçlendiğine işaret edebiliyor.

XRP’deki hareket, kripto para piyasasının genelinde görülen toparlanmayla aynı döneme denk geldi. Bitcoin yeniden 80.000 dolar seviyesinin üzerine çıkarken XRP de 1,40 dolar sınırını geri aldı ve gün içinde yaklaşık 1,45 dolardan işlem gördü.

Ansem’den Yeni Kripto Protokolleri İçin Milyar Dolarlık Tahmin

Kripto para sektöründe yakından takip edilen Ansem ise önümüzdeki 12-18 aylık dönemde yeni projelerin öne çıkabileceğini düşünüyor. Ansem, 4 Eylül’de X üzerinden yaptığı açıklamada 10’dan fazla yeni kripto protokolünün sıfırdan başlayarak 1 milyar doların üzerinde değere ulaşacağını öne sürdü.

Ansem’e göre bu büyümenin önemli itici güçlerinden biri gerçek dünya varlıklarının, yani RWA’ların zincir üzerine taşınması olacak. Kripto sektörünün sunduğu doğrudan ekonomik teşviklerin yetenekli geliştiricilerin ilgisini çekmeye devam etmesi de yeni protokollerin ortaya çıkmasını destekleyebilir.

Ansem ayrıca yapay zeka modellerindeki gelişmelerin yeni protokollerin geliştirilmesini ve piyasaya sürülmesini kolaylaştıracağını belirtiyor.