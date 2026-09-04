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SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu, 0.00000500 desteğini korumaya çalışıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu, 0.00000500 dolar desteğinin üzerinde tutunmaya çalışıyor.
  • 📈 $SHIB son 24 saatte yaklaşık %3 yükselse de 0.00000568 dolar direnci izleniyor.
  • 💸 Spot akışlar eksi bölgede kalırken vadeli işlem verileri karışık sinyal veriyor.
  • 📊 0.00000500 doların kaybı, fiyatı yeniden 0.00000480 ile 0.00000440 aralığına taşıyabilir.
İlayda Peker
İlayda Peker

Shiba Inu, ağustos ayındaki dip seviyelerden sonra toparlanma çabasını sürdürse de fiyat yapısı henüz güçlü bir yükseliş trendine işaret etmiyor. Son 24 saatte yaklaşık %3 artan SHIB, 0.00000535 dolar civarında işlem görüyor. Varlık, 0.00000500 ile 0.00000507 dolar aralığında kümelenen hareketli ortalamaların üzerine çıktı.

İçindekiler
1 Teknik görünümde kritik eşikler öne çıkıyor
2 Momentum verileri sınırlı iyimserliğe işaret ediyor
3 Spot akışlar ve vadeli işlemler karışık sinyal veriyor

Teknik görünümde kritik eşikler öne çıkıyor

Bu bölge kısa vadede ana destek alanı olarak izleniyor. Ağustos dibinden gelen yükselen trend çizgisi de alıcıların savunduğu yapıyı destekliyor. Buna karşın SHIB, 0.00000540 doların üzerinde kalıcılık sağlamakta zorlanıyor.

Ağustos ayındaki yükseliş sırasında fiyat kısa süreliğine 0.00000620 dolara yönelse de satıcılar bu hamleye güçlü şekilde karşılık verdi. SHIB’in bu tepeyi yeniden test edebilmesi için önce 0.00000568 dolar civarında bulunan uzun vadeli önemli hareketli ortalamayı aşması gerekiyor.

0.00000568 dolar seviyesinin aşılması toparlanan teknik yapıyı belirgin biçimde güçlendirebilir. Buna karşılık 0.00000500 dolar desteğinin kaybedilmesi, mevcut yükselen yapıyı zayıflatabilir.

Momentum verileri sınırlı iyimserliğe işaret ediyor

Göstergeler tarafında görünüm net değil. Günlük RSI 57.6 seviyesinde bulunuyor. Bu veri, piyasanın nötr eşik olan 50’nin üzerinde kaldığını ve alıcıların sınırlı üstünlük sağladığını gösteriyor. Ancak göstergenin aşırı güçlü bir ivmeye işaret eden bölgeden uzak olması, yükselişin hız kazanmadığını ortaya koyuyor.

Bu nedenle mevcut tablo, güçlü bir kırılmadan çok kademeli bir toparlanmaya benziyor. Fiyatın yukarı yönlü hareketini sürdürebilmesi için yalnızca destek bölgesini koruması değil, aynı zamanda üst direnç alanlarında da daha istikrarlı bir görünüm sergilemesi gerekecek.

Spot akışlar ve vadeli işlemler karışık sinyal veriyor

Spot piyasa verileri de temkinli bir tablo sunuyor. Sekiz saatlik süreçte SHIB için net spot akışı eksi 271 bin dolar, dört saatlik veride ise eksi 210 bin dolar olarak kaydedildi. Sürekli negatif net akışlar, tokenlerin borsalardan çekildiğine ve kısa vadede satışa hazır arzın azaldığına işaret edebilir.

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde oluşturulmuş bir memecoin olarak biliniyor ve piyasa değeri bakımından en büyük kripto varlıklar arasında yer alıyor. Buna rağmen söz konusu spot akışların, yaklaşık 3.16 milyar dolarlık piyasa değeri yanında tek başına belirleyici bir güç oluşturmadığı görülüyor.

Negatif spot akışlar teorik olarak satış baskısını azaltabilir, ancak mevcut büyüklükleri SHIB’in toplam piyasa değeri karşısında sınırlı kalıyor.

Vadeli işlem tarafında da dengeli olmayan bir görünüm var. Açık pozisyon miktarı borsalar arasında belirgin farklılık gösterirken, son 24 saatteki likidasyonlar yaklaşık 112 bin dolar seviyesinde kaldı. Bu tablo, piyasada henüz belirgin ve güçlü bir yön birliği oluşmadığını gösteriyor.

0.00000500 dolar desteğinin korunması halinde mevcut toparlanma yapısı geçerliliğini sürdürebilir. Buna karşılık bu seviyenin altına inilmesi durumunda SHIB’in 0.00000480 ile 0.00000440 dolar aralığına yeniden yönelme riski gündeme gelebilir.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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