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DOGECOIN (DOGE)

Analist, Dogecoin için 0,12 dolar hedefinin öne çıktığını belirtiyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Analist, Dogecoin’de 0,12 dolar hedefini öne çıkaran teknik kırılımın oluştuğunu söylüyor.
  • 📈 Son 24 saatte %5,30 yükselen $DOGE, piyasa toparlanmasıyla 0,087 dolara çıktı.
  • 🐋 Büyük yatırımcılar son 5 günde 400 milyondan fazla DOGE alımı yaptı.
  • 🧭 Dogecoin için 0,0813 dolar seviyesi kısa vadede en kritik destek olarak izleniyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Kripto para analisti Ali Martinez, Dogecoin’de kısa vadeli grafikte görülen yükseliş formasyonunun daha geniş zaman dilimlerindeki olumlu sinyallerle desteklendiğini ve fiyatın 0,12 dolara yönelebileceğini değerlendiriyor. Piyasa genelindeki toparlanma da bu görünümü güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde yükseliş sinyalleri
2 Piyasa toparlanması ve büyük yatırımcı hareketleri
3 İzlenen destek ve olası hedefler

Teknik görünümde yükseliş sinyalleri

Ali Martinez, son 24 saatte yaptığı paylaşımlarda Dogecoin grafiğinde boğa bayrağı formasyonunun öne çıktığını aktardı. Bu yapı, güçlü bir yükselişin ardından fiyatın dar bir aşağı ya da yatay bantta soluklanması ve ardından yukarı yönlü devam etmesiyle biliniyor. Analistin değerlendirmesine göre Dogecoin, alt zaman dilimlerinde bu formasyondan çıkışını teyit etmiş görünüyor.

Mini sözlük: Tom DeMark Sequential, fiyat hareketlerinde yorulma ve olası dönüş noktalarını izlemek için kullanılan teknik bir göstergedir. Morning doji star ise düşüş eğiliminin sonlarına doğru görülebilen ve alıcıların güç kazanmaya başladığına işaret edebilen bir mum formasyonudur.

Martinez ayrıca günlük grafikte Tom DeMark Sequential göstergesinin alım sinyali ürettiğini, bunun da düzeltme sürecinin sona yaklaşıyor olabileceğine işaret ettiğini söyledi. Günlük zaman diliminde oluşan morning doji star formasyonu da satış baskısının zayıflayabileceğine ve alıcıların yeniden devreye girdiğine işaret eden bir başka unsur olarak öne çıktı.

Ali Martinez, Dogecoin’in alt zaman dilimlerinde boğa bayrağı kırılımını doğruladığını ve daha yüksek zaman dilimlerindeki olumlu sinyallerle birlikte 0,12 dolar hedefinin gündeme geldiğini aktarıyor.

Piyasa toparlanması ve büyük yatırımcı hareketleri

Dogecoin, son 24 saatte %5,30 yükselerek 0,087 dolara çıktı. Bu hareket, Bitcoin’in 81.000 doların üzerine taşındığı daha geniş piyasa toparlanmasıyla aynı döneme denk geldi. Faiz beklentilerinin yumuşaması, riskli varlıklara yönelik talebi destekleyen başlıca etkenlerden biri oldu.

Fiyattaki toparlanma yalnızca genel piyasa havasıyla sınırlı kalmadı. Büyük yatırımcıların son beş günde 400 milyondan fazla DOGE topladığı görüldü. Bu birikimin mevcut fiyat seviyelerinde kayda değer bir alım baskısı yarattığı değerlendiriliyor.

İzlenen destek ve olası hedefler

Analiste göre son birikim süreci, Dogecoin için zincir üstü verilerde öne çıkan 0,0813 dolar seviyesindeki ana desteği daha da güçlendirdi. Bu bölgede daha önce yaklaşık 35 milyar DOGE işlem gördü. Dogecoin, 2013’te yaratılan ve geniş kullanıcı topluluğuyla bilinen bir kripto para olarak özellikle kısa vadeli yatırımcıların yakından izlediği varlıklar arasında yer alıyor.

0,0813 dolar seviyesi korunabildiği sürece Dogecoin’de yükseliş senaryosunun geçerliliğini koruduğu, 0,1552 ve 0,1774 dolar seviyelerinin ise yukarı yönlü olası hedefler arasında bulunduğu belirtiliyor.

Bu nedenle kısa vadede izlenen en kritik eşik 0,0813 dolar olarak öne çıkıyor. Bu desteğin üzerinde kalınması halinde teknik görünümün korunabileceği, aşağı yönlü kırılması durumunda ise mevcut olumlu yapının zayıflayabileceği değerlendiriliyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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