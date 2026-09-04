ABD istihdam verisi Bitcoin’i vurdu: BTC 80 bin doların altına İndi

ABD’den gelen güçlü istihdam verileri kripto para piyasasında satış baskısını artırdı. Bitcoin (BTC), tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasının hemen ardından sert gerileyerek kritik 80.000 dolar seviyesinin altına indi.

CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin, gelen veri sonrasında 79.150 dolara kadar düştü. BTC’nin son bir saat içerisindeki kaybı yüzde 1,61’e ulaştı. Satışların hızlanmasında, güçlü istihdam rakamlarının ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Eylül ayında faiz artırabileceği beklentisini güçlendirmesi etkili oldu.

Fed İçin Faiz Artışı Beklentisi Güçlendi

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan verilere göre ülkede tarım dışı istihdam Ağustos ayında 162.000 kişi arttı. Rakam, kurumsal tahminlerin üzerinde gerçekleşirken önceki iki aya ilişkin istihdam verileri de yukarı yönlü revize edildi.

İşsizlik oranı ise beklentilere paralel şekilde yüzde 4,1’de sabit kaldı. Veriler, ABD iş gücü piyasasının daha önce tahmin edilenden güçlü seyrettiğine işaret etti.

İstihdam raporunun ardından faiz vadeli işlem piyasalarında Fed’in Eylül toplantısında faiz artıracağı yönündeki pozisyonlar güçlendi. Swap piyasalarına göre Eylül ayında faiz artırımı ihtimali yüzde 60’ın üzerine çıktı.

Ücretler Beklentilere Paralel Geldi

İstihdam raporunun detaylarında özel sektör istihdamı 127.000 kişi arttı. Piyasa beklentisi yalnızca 50.000 kişilik artış yönündeydi. Önceki veri ise 30.000’den 71.000’e revize edildi.

İmalat sektöründe istihdam 16.000 kişi artarak 5.000 kişilik beklentinin üzerinde gerçekleşti. İş gücüne katılım oranı da yüzde 61,5 beklentisine karşılık yüzde 61,6’ya yükseldi.

Ortalama saatlik kazançlar aylık bazda yüzde 0,3 artarak beklentiyle uyumlu gerçekleşirken yıllık ücret artışı yüzde 3,1 oldu. Ortalama haftalık çalışma süresi ise 34,3 saatlik beklentiye karşılık 34,4 saate yükseldi.

Güçlü istihdam rakamlarının Fed’in Eylül ayındaki faiz kararına ilişkin beklentileri değiştirmesiyle birlikte Bitcoin’de satış baskısı hızlandı ve BTC yeniden 80.000 doların altına geriledi.