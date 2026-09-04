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Zcash (ZEC)

Zcash 1000 dolar eşiğini aşarak yükselişini sürdürdü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Zcash 4 Eylül’de 1.000 dolar eşiğini aşarak 1.010 doların üstüne çıktı.
  • 📈 Yükselişte kurumsal ilgi, güçlü vadeli işlem hacmi ve $ZEC içindeki kısa pozisyon tasfiyeleri etkili oldu.
  • 💼 Grayscale’in spot ETF hamlesi, ağustostaki kırılmada öne çıkan başlıklardan biri oldu.
  • ⚠️ Teknik göstergeler aşırı alım sinyali verirken piyasada 1.000 dolar seviyesi yakından izleniyor.
Onur Atam
Onur Atam

Zcash, birkaç ay önce belirsiz görünen toparlanmasını yeni bir aşamaya taşıdı. ZEC fiyatı 4 Eylül itibarıyla 1.010 doların üzerine çıktı. Son günlük mumda yükseliş yaklaşık %6 oldu. Böylece varlık, psikolojik açıdan önemli görülen 1.000 dolar eşiğinin üstüne yerleşti.

İçindekiler
1 Hazirandaki satış dalgasının ardından güçlü dönüş
2 Vadeli işlemler ve tasfiyeler yükselişi hızlandırdı
3 Teknik görünümde aşırı alım sinyali öne çıkıyor

Hazirandaki satış dalgasının ardından güçlü dönüş

Bu hareket, özellikle haziran ayında yaşanan sert satışların ardından dikkat çekti. O dönemde geliştiriciler, sahte coin üretimine yol açabilecek bir güvenlik açığını kamuoyuna açıklamıştı. Satış baskısı o haberin ardından hızlanmış, Zcash üzerindeki risk algısı belirgin şekilde artmıştı. Zcash, gizlilik odaklı bir kripto para ağı olarak biliniyor.

ZEC fiyatındaki son yükselişin arkasında tek bir neden öne çıkmıyor. Kurumsal ilgi, vadeli işlem hareketliliği ve kısa pozisyon tasfiyeleri birlikte etkili oluyor.

Son toparlanmada tek bir başlık öne çıkmasa da birkaç unsurun aynı anda devreye girdiği görülüyor. Ağustosta ZEC 800 dolar seviyesini aştığında, Grayscale’in mevcut Zcash yatırım aracını spot ETF’ye dönüştürme girişimi fiyat hareketini destekleyen gelişmeler arasında yer aldı. Grayscale, dijital varlıklara odaklanan büyük ölçekli bir yatırım şirketi olarak tanınıyor.

Vadeli işlemler ve tasfiyeler yükselişi hızlandırdı

Aynı dönemde türev piyasalardaki hareketlilik de keskin biçimde arttı. 22 Ağustos’taki rallide açık pozisyon büyüklüğü 1,76 milyar dolara ulaştı. 24 saatlik vadeli işlem hacmi ise yaklaşık 9,54 milyar dolar oldu. Bu tablo, yükselişte spekülatif iştahın da güçlü kaldığına işaret etti.

ZEC 1.000 dolar seviyesini aşarken 34 milyon dolardan fazla kısa pozisyonun tasfiye edildiği aktarılıyor. Kısa pozisyonların kapanması zorunlu alımları artırdığı için yukarı yönlü hareket daha da hızlandı. Bu tür tasfiyeler, fiyatın kısa sürede sert biçimde ivme kazanmasına yol açabiliyor.

Teknik görünümde aşırı alım sinyali öne çıkıyor

Bununla birlikte teknik göstergeler fiyatın aşırı gerildiğine işaret ediyor. Grafikte fiyat 1.011 dolar civarında seyrederken en yakın ana hareketli ortalama yaklaşık 743 dolarda bulunuyor. Daha uzun vadeli ortalamalar ise 604, 571 ve 486 dolar seviyelerinde yer alıyor. Günlük RSI göstergesi de 80 seviyesine yaklaşarak aşırı alım bölgesine girildiğini gösteriyor.

1.000 dolar seviyesi kısa vadede en kritik psikolojik eşik olarak izleniyor. Bu bölgenin korunması halinde fiyat keşfi sürebilir, aşağı kırılması durumunda ise 900 ile 840 dolar aralığı ilk güçlü destek alanı olarak öne çıkabilir.

Teknik açıdan düzeltme riskinin artması rallinin hemen sona ereceği anlamına gelmiyor. Ancak 1.000 dolar üstünde kalıcılık sağlanamazsa, son kırılmanın başladığı bölge yeniden test edilebilir. Daha derin bir geri çekilmede 740 dolara doğru bir hareket görülse bile ZEC uzun vadeli ana trend yapısının üstünde kalmayı sürdürebilir.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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