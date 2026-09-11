Zcash’te kaldıraç çözülmesiyle sert düzeltme derinleşti

Zcash, cuma günü son dönemin en dikkat çeken yükselişlerinden birinin ardından sert düzeltmesini sürdürdü. ZEC fiyatı CoinGlass verilerine göre 1.090 ile 1.120 dolar aralığında işlem gördü. Bu seviye, son 24 saatte yaklaşık %10 ila %12 düşüşe işaret etti. Varlık, 9 Eylül’de görülen 1.298 dolara yakın zirvenin belirgin biçimde altına çekilse de haftalık bazda yaklaşık %15 artıda kaldı.

Vadeli işlemlerde çözülme öne çıktı

Fiyattaki geri çekilme, son 24 saatte yaklaşık 27,6 milyon dolarlık ZEC vadeli işlem tasfiyesini beraberinde getirdi. Açık pozisyon büyüklüğü de 2,11 milyar dolar civarına geriledi. Buna karşılık vadeli işlem hacmi 8,3 milyar dolar düzeyinde kalarak dikkat çekici ölçüde yüksek seyrini korudu. Spot piyasa hacmi ise yaklaşık 760 milyon dolar olarak kaydedildi.

ZEC tarafında öne çıkan tablo, fiyat düşüşüyle birlikte kaldıraçlı pozisyonların çözülmesi ve açık pozisyon büyüklüğünün zirve seviyelerden geri çekilmesi oldu.

Bu hareket, Zcash’in bir yılda %2.400’den fazla yükseldiği olağanüstü rallinin ardından geldi. Ağustosta 500 doların altında bulunan ZEC, bu hafta 1.300 dolara yaklaşmıştı. Zirveye yakın dönemde vadeli işlemlerde açık pozisyon büyüklüğü 2,9 milyar dolara kadar tırmanmıştı. Bu da milyarlarca dolarlık kaldıraçlı işlemin sınırlı bir geri çekilmede bile baskı altına girebileceğini gösterdi.

Açık pozisyon büyüklüğünün yaklaşık 2,1 milyar dolara inmesi, yatırımcıların artan oynaklık karşısında risklerini azaltmaya yöneldiğine işaret etti. Önceki yükseliş evresinde görülen kısa pozisyon sıkışmasında ise tablo tersiydi. O dönemde düşüş yönlü işlemler piyasadan zorla çıkarken açık pozisyon büyüklüğü 2,3 milyar doların üzerine taşınmıştı. Son durumda bu kez kalabalıklaşan yükseliş yönlü pozisyonlar sınanıyor.

ETF etkisi ve fiyat desteği izleniyor

Grayscale’in Zcash ETF’i ZCSH, fonun resmi verilerine göre 8 Eylül itibarıyla yaklaşık 533 milyon dolar büyüklüğe ulaştı. Fonun elinde yaklaşık 464.515 ZEC bulunuyor. Grayscale, dijital varlıklara odaklanan büyük yatırım ürünleri sağlayıcıları arasında yer alıyor ve yönettiği fonlar kurumsal talebin izlenmesinde yakından takip ediliyor.

Fon büyüklüğü birkaç gün önceki yaklaşık 463 milyon dolar seviyesine göre artış gösterdi. Ancak bu yükselişin tamamı yeni para girişinden kaynaklanmadı. ZEC fiyatındaki hızlı tırmanış da yönetilen varlık değerini yukarı taşıdı. Son dönemde 1.200 doların üzerindeki kırılmada ETF talebi, piyasadaki arz sıkışması ve türev işlemlerde agresif pozisyonlanma birlikte etkili oldu.

1.050 ile 1.100 dolar aralığında kalıcılık sağlanması, yükseliş sonrası kar satışlarını alıcıların karşılamaya devam ettiğini gösterebilir.

Piyasada artık en yakından izlenen eşik 1.050 ile 1.100 dolar bandı oldu. Bu aralık üzerinde tutunma, alıcı ilgisinin sürdüğüne işaret edebilir. Buna karşılık 1.050 doların altına net bir sarkma, kaldıraç azaltımını hızlandırabilir ve daha aşağıdaki teknik destek seviyelerini gündeme getirebilir.

Açık pozisyon büyüklüğünün 2,1 milyar dolar, günlük vadeli işlem hacminin ise 8 milyar doların üzerinde kalması, kaldıraç etkisinin henüz tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor. Bu nedenle bir sonraki fiyat hareketinin yönü ne olursa olsun, mevcut yapı dalgalanmayı büyütebilecek nitelik taşıyor.