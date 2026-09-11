ABD enflasyonu Fed faiz artışı beklentisini güçlendirdi

Grayscale Araştırma Başkanı Zach Pandl, ABD’de açıklanan son enflasyon verilerinin kripto para piyasaları için geçici bir baskı yaratabileceğini söyledi. Pandl, bunun temel nedeninin ABD Merkez Bankası Fed’in yeniden faiz artırma ihtimalinin güçlenmesi olduğunu kaydetti.

Enflasyon verileri beklentileri yeniden şekillendirdi

Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerine göre manşet enflasyon aylık bazda yüzde 0,4 arttı. Yıllık manşet enflasyon ise yüzde 3,4 seviyesinde kaldı. Buna karşılık çekirdek enflasyonun yıllık oranı yüzde 2,4’e gerileyerek beklentilerle uyumlu geldi ve 2021’den bu yana en düşük seviyesine indi.

Pandl, manşet enflasyondaki güçlü seyrin ve çekirdek verideki gerilemenin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirterek bu tablonun dijital varlıklar için bir yavaşlama işareti olabileceğini ifade etti. Grayscale, dijital varlık yatırımları alanında faaliyet gösteren büyük kurumsal şirketler arasında yer alıyor.

Zach Pandl, yüksek seyreden çekirdek enflasyonun Fed’den yeni bir faiz artışı gelme olasılığını canlı tuttuğunu, bunun da kripto piyasası için geçici bir hız kesme anlamına gelebileceğini belirtiyor.

Piyasada faiz artışı olasılığı öne çıktı

Verinin ardından piyasalarda faiz artışı ihtimali hızla fiyatlandı. İşlemlerde kısa süre içinde yaklaşık yüzde 85 olasılık öne çıkarken, Bianco Research kurucusu Jim Bianco yatırımcıların bu ihtimali yaklaşık yüzde 90 düzeyinde değerlendirdiğini aktardı.

Ekonomist Robin Brooks da enflasyon raporunun merkez bankası açısından olumlu bir tablo sunmadığını savundu. Brooks, beklenenden güçlü gelen enflasyon verisinin politika yapıcıları yeni bir faiz artışına yöneltebileceğini söyledi.

Daha sıkı para politikası, borçlanma maliyetlerini yükselttiği için riskli varlıklar üzerinde baskı kurabiliyor. Bu nedenle olası bir ek faiz artışı, Bitcoin başta olmak üzere kripto para piyasasında kısa vadeli zayıflığa yol açabilir.

Kripto piyasasında sert düzeltme beklentisi sınırlı kaldı

Pandl buna rağmen kripto paralarda sert bir düzeltme beklemediğini vurguladı. Ona göre oluşabilecek geri çekilmeler sınırlı kalabilir ve ağustostaki hızlı yükselişi kaçıran yatırımcılara yeniden pozisyon alma fırsatı sunabilir.

Pandl, olası geri çekilmelerin sığ kalabileceğini ve ağustostaki fiyat sıçramasını kaçıran yatırımcılar için yeni bir giriş alanı oluşturabileceğini düşünüyor.

Enflasyon görünümünün tümüyle olumsuz olmadığı da değerlendiriliyor. Çekirdek enflasyonun yıllık bazda Fed’in yüzde 2 hedefine doğru gerilemeye devam etmesi, daha uzun vadede fiyat baskılarının azaldığına işaret eden bir unsur olarak öne çıktı.

Analist James E. Thorne, yüzde 2,4’lük yıllık çekirdek enflasyon verisinin enflasyonda uzun vadeli aşağı yönlü eğilimin sürdüğünü gösterdiğini savundu. Geiger Capital de çekirdek enflasyonun 2021’den bu yana en düşük seviyeye indiğine dikkat çekti.

CoinGecko verilerine göre Bitcoin haberin yayımlandığı sırada 78.772 dolar seviyesinde işlem gördü.