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RIPPLE (XRP)

Ripple, kurumsal hazine platformuna yapay zeka katmanı ekledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ripple, kurumsal hazine platformuna yeni bir yapay zeka katmanı ekledi.
  • 📌 Yeni sistem, nakit, RLUSD ve $XRP ile ilgili risk, likidite ve tahmin süreçlerinde öneriler sunuyor.
  • 🧩 Finansal işlemleri sistem değil, son onayı veren insan ekipler yürütüyor.
  • 🏦 Ripple, bu altyapının yaklaşık 13 bin banka ve 12,5 trilyon dolarlık ödeme hacmiyle çalıştığını açıkladı.
Onur Atam
Onur Atam

Ripple, kurumsal hazine yönetimi platformuna yeni bir yapay zeka katmanı ekledi. Şirket, 10 Eylül tarihinde yaptığı açıklamada GSmart sistemini tahminleme, likidite, risk, mutabakat ve raporlama alanlarına genişlettiğini duyurdu. Ripple, sınır ötesi ödeme teknolojileri ve dijital varlık çözümleri geliştiren bir finans teknolojisi şirketi olarak biliniyor.

İçindekiler
1 Yapay zeka mevcut altyapıya entegre edildi
2 Kurumsal müşteri tabanında kullanım başladı
3 Hamlenin XRP ve RLUSD’ye etkisi dolaylı kaldı

Yapay zeka mevcut altyapıya entegre edildi

GSmart, bağımsız bir sohbet botu olarak sunulmadı. Sistem, Ripple Treasury bünyesindeki mevcut kurumsal altyapının üzerine yerleştirildi. Bu platform, şirketlerin itibari para birimlerini, XRP’yi ve RLUSD’yi tek bir hazine ekranı üzerinden görüntülemesine, tutmasına ve yönetmesine imkan veriyor.

Ripple, yapay zekanın finansal işlemleri otomatik biçimde yürütmediğini vurguladı. Temel hesaplamaları deterministik sistemler gerçekleştirirken, yapay zeka şirket politikalarını yorumluyor, olağan dışı durumları tespit ediyor ve önerilerin gerekçesini açıklıyor. Nihai onay ise insan hazine ekiplerinde kalıyor.

Ripple, GSmart’ın öneri sunduğunu ancak finansal işlemleri otomatik olarak başlatmadığını, son kararın insan ekipler tarafından verildiğini açıkladı.

Şirketin öne çıkardığı temel unsur da bu yönetişim modeli oldu. Ripple, Gartner verilerine dayanarak ortalama bir Fortune 500 şirketinin 2028 yılına kadar 150 binden fazla yapay zeka temsilcisi kullanabileceğini aktardı. Buna karşılık kurumların yalnızca %13’ü, mevcut durumda bu alanda yeterli yönetişime sahip olduğunu düşünüyor.

Kurumsal müşteri tabanında kullanım başladı

Ripple, sistemin test aşamasını aştığını ve kurumsal müşteri tabanında aktif olarak kullanıldığını belirtti. Risk Insights özelliğini uygun müşterilerin yaklaşık %60’ı devreye aldı. Bu modül, risk maruziyetlerindeki sapmaları ve politika ihlallerini tespit etmeye odaklanıyor. Forecast Insights ise müşterilerin %44’ü tarafından kullanılıyor ve beklenen nakit akışlarıyla gerçekleşen hareketler arasındaki farkları inceleyerek olası likidite açıklarını işaret ediyor.

GSmart içinde Knowledge Studio adlı bir politika katmanı ile Ask GSmart adlı bir analitik yardımcı da yer alıyor. Şirket, her aracın önerdiği işlemi insan onayına sunmadan önce ilgili politika kuralını dayanak olarak göstermesini hedefliyor.

Ripple, her yapay zeka aracının önerdiği adımın hangi politika kuralına dayandığını açıkça gösterdiğini ve ardından onay için insan ekiplere yönlendirildiğini bildirdi.

Hamlenin XRP ve RLUSD’ye etkisi dolaylı kaldı

Bu güncelleme XRP ya da RLUSD için doğrudan yeni talep yaratmıyor. Buna karşın Ripple, iki dijital varlığı geleneksel nakit, ödeme ve likidite araçlarıyla aynı kurumsal yazılım ortamında konumlandırma stratejisini genişletmiş oldu. Böylece şirketler, dijital ve geleneksel varlıkları aynı iş akışı içinde birlikte yönetebiliyor.

Ripple Treasury platformu, bu yılın başlarında şirketlerin itibari para birimleri ile XRP ve RLUSD varlıklarını tek panelde yönetmesine yönelik yerel destek eklemişti. Platformun temeli, Ripple’ın GTreasury için yaptığı 1 milyar dolarlık satın almayla güçlendirildi. Bu satın alma, uzun yıllara dayanan kurumsal hazine altyapısını Ripple’ın ödeme ve dijital varlık ekosistemine taşıdı.

Şirket, mevcut Ripple Treasury platformunun yaklaşık 13 bin bankayla bağlantı kurduğunu ve 12,5 trilyon dolarlık ödeme hacmini işlediğini söylüyor. Bu ölçek, yapay zeka genişlemesinin sıradan bir kripto ürün lansmanından daha geniş bir operasyon tabanına dayandığını gösteriyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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