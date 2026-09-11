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RIPPLE (XRP)

XRP, piyasa değeri sıralamasında BNB ile farkı 10 milyar dolara indirdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP, piyasa değeri sıralamasında BNB ile farkı yaklaşık 10 milyar dolara indirdi.
  • 📊 Eylül başında fark 5 milyar dolara kadar düşerken, XRP ağında ödeme hacmi 462,9 milyon XRP’ye çıktı.
  • 📉 Buna rağmen başarılı işlemler yüzde 37,5, toplam işlemler ise 1,8 milyona gerileyerek zayıf bir tablo verdi.
  • 💹 Mevcut arzla $XRP’de her 0,10 dolarlık artış piyasa değerine yaklaşık 6,27 milyar dolar ekliyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Kripto para piyasasında XRP ile BNB arasındaki piyasa değeri farkı yeniden daraldı. Güncel verilere göre XRP’nin piyasa değeri yaklaşık 85 milyar dolar, BNB’nin piyasa değeri ise 95 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Böylece iki varlık arasındaki fark yaklaşık 10 milyar dolara inerken, XRP rakibinin yüzde 10 ila 12 gerisinde kalıyor.

İçindekiler
1 Fark eylül ayında daha da daralmıştı
2 Ağ verileri karışık bir tablo ortaya koydu
3 Fiyat tarafında kritik eşikler izleniyor
4 Yalnızca yükseliş yetmeyebilir

Fark eylül ayında daha da daralmıştı

Eylül ayının başında bu makas daha da kapanmıştı. 6 Eylül’de XRP’nin piyasa değeri 89,3 milyar dolar, BNB’nin piyasa değeri ise 100,2 milyar dolar olarak hesaplandı. XRP’nin ayın ilk bölümündeki görece güçlü seyrinde farkın 5 milyar dolara kadar düştüğü görüldü. BNB, Binance ekosisteminin yerel varlığı olarak işlem görüyor ve borsanın zincir üstü kullanım alanlarıyla yakından izleniyor.

XRP ile BNB arasındaki piyasa değeri farkı son verilerde yaklaşık 10 milyar dolar seviyesine indi ve bu fark eylül ayının başında 5 milyar dolara kadar gerilemişti.

Ağ verileri karışık bir tablo ortaya koydu

XRP ağındaki ödeme hacmi yüzde 26 artarak 462,9 milyon XRP’ye çıktı. Ödeme sayısı da yüzde 33,8 yükselerek yaklaşık 827 bin 800 seviyesine ulaştı. Aynı dönemde yeni hesaplarda yüzde 8,8, aktif hesaplarda ise yüzde 1,3 artış kaydedildi.

Buna karşılık diğer bazı göstergeler daha zayıf bir görünüm sundu. Başarılı işlemler yüzde 37,5 geriledi, aktif kullanıcı sayısı yüzde 22,4 düştü ve toplam işlem sayısı yüzde 29,1 azalarak 1,8 milyona indi. Bu görünüm, ağın ödeme tarafında daha yoğun kullanıldığını ancak tüm faaliyet kalemlerinde geniş tabanlı bir büyüme oluşmadığını gösteriyor.

MetrikYönSeviye
Ödeme hacmiYükseldi462,9 milyon XRP
Ödeme sayısıYükseldi827 bin 800
Toplam işlem sayısıGeriledi1,8 milyon

Fiyat tarafında kritik eşikler izleniyor

XRP fiyatı gün içindeki 1,315 dolarlık dip seviyeden toparlanarak 1,36 dolar civarında işlem görüyor. Varlık, 1,355 dolar seviyesindeki önemli uzun vadeli hareketli ortalamanın çevresinde bulunurken, 1,336 dolar seviyesi ek destek alanı olarak öne çıkıyor. RSI göstergesinin 53 civarında bulunması ise momentuma ilişkin nötr bir tabloya işaret ediyor.

Dolaşımdaki yaklaşık 62,74 milyar XRP dikkate alındığında, fiyatta her 0,10 dolarlık artış piyasa değerine yaklaşık 6,27 milyar dolar ekliyor. Bu hesaba göre BNB’nin piyasa değeri sabit kalırsa, XRP’nin 10 milyar dolarlık farkı kapatabilmesi için token başına yaklaşık 0,15 ila 0,17 dolar ek yükselişe ihtiyaç duyuluyor.

BNB’nin piyasa değeri değişmeden kalırsa, XRP’nin mevcut farkı kapatabilmesi için token başına yaklaşık 0,15 ila 0,17 dolar yükselmesi gerekiyor.

Yalnızca yükseliş yetmeyebilir

Ancak bu senaryoda belirleyici unsur yalnızca XRP’nin yükselmesi değil. BNB’de eş zamanlı bir değer artışı yaşanması halinde hedef seviye daha yukarı taşınabilir. Buna karşın XRP’nin 1,45 doların üzerine yönelmesi ve ağustos döneminde görülen 1,50 ila 1,55 dolar bandına yaklaşması halinde, iki varlık arasındaki piyasa değeri yarışı yeniden çok daha sıkı bir görünüme bürünebilir.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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