ABD spot Bitcoin ETF’lerinden iki ayın en sert günlük çıkışı geldi

ABD’de spot Bitcoin ETF’leri perşembe günü 282,6 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Böylece fonlarda yaklaşık iki ayın en büyük günlük para çıkışı görüldü ve 2026’nın son üç haftasında biriken güçlü girişlerin bir bölümü geri verildi.

Bitcoin fonlarında üç günlük satış baskısı

SoSoValue verilerine göre bu rakam, 13 Temmuz’da görülen 424,7 milyon dolarlık çıkıştan bu yana en yüksek günlük net çıkış oldu. Spot Bitcoin ETF’leri son üç haftada toplam 3,8 milyar dolarlık net giriş çekmişti. Son hareketle birlikte bu ivmenin bir kısmı zayıfladı.

Üç gündür süren çıkış serisi, haftalık toplam net çıkışı 449 milyon dolara taşıdı. Buna karşın fonların kümülatif net girişi 55,17 milyar dolar seviyesinde kaldı. Toplam net varlık büyüklüğü ise 97,5 milyar dolar olarak hesaplandı.

Spot Bitcoin ETF’lerinde perşembe günü 282,6 milyon dolarlık net çıkış görüldü ve bu tutar, son iki aya yakın dönemin en yüksek günlük çıkışı olarak kayda geçti.

En büyük çıkış ARKB tarafında görüldü

Günlük çıkışlarda en büyük pay 164 milyon dolarla ARK 21Shares Bitcoin ETF’de yer aldı. Bu ürün, Ark Invest ile 21Shares ortaklığında sunulan spot Bitcoin fonu olarak biliniyor. Grayscale’in GBTC fonundan 36 milyon dolar, Fidelity’nin FBTC fonundan ise 33,6 milyon dolar çıktı.

Fonlar arasındaki dağılım, yatırımcıların yalnızca tek bir ihraççıdan değil, birden fazla büyük üründen aynı gün içinde para çektiğini gösterdi. Bu tablo, satış baskısının daha geniş bir alana yayıldığına işaret etti.

Fon Günlük net akış Varlık türü ARKB 164 milyon dolar çıkış Spot Bitcoin ETF GBTC 36 milyon dolar çıkış Spot Bitcoin ETF FBTC 33,6 milyon dolar çıkış Spot Bitcoin ETF

Ether ve Solana fonları da eksiye döndü

Aynı gün spot Ether ETF’leri de 29,8 milyon dolarlık net çıkış yazdı. Böylece çarşamba günü kaydedilen 34,8 milyon dolarlık net girişin büyük bölümü silinmiş oldu.

Spot Solana ETF’lerinde de yön değişti. Perşembe günü 483 bin dolarlık net çıkış kaydedildi. Bir gün önce bu fonlara 11,7 milyon dolarlık giriş olmuştu.

Bitcoin, Ether ve Solana’ya odaklanan spot ETF’lerde aynı gün içinde çıkış görülmesi, haftanın ikinci yarısında risk iştahının zayıfladığına işaret etti.

Veriler, özellikle Bitcoin odaklı fonların haftanın geri kalanında nasıl bir seyir izleyeceğinin piyasa tarafından yakından izleneceğini ortaya koydu. Son üç haftadaki güçlü giriş döneminin ardından gelen bu çıkış, kısa vadeli fon akışlarında yön değişimine işaret ediyor.