Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

ABD spot Bitcoin ETF’lerinden iki ayın en sert günlük çıkışı geldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD spot Bitcoin ETF'leri perşembe günü 282,6 milyon dolar çıkış gördü.
  • 📉 Üç günlük satış serisiyle haftalık net çıkış 449 milyon dolara ulaştı.
  • 💼 En büyük çıkış 164 milyon dolarla ARKB'de gerçekleşti ve $BTC odaklı fonlar baskı altında kaldı.
  • 🔍 Aynı gün spot Ether ve Solana ETF'leri de net çıkış kaydetti.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

ABD’de spot Bitcoin ETF’leri perşembe günü 282,6 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Böylece fonlarda yaklaşık iki ayın en büyük günlük para çıkışı görüldü ve 2026’nın son üç haftasında biriken güçlü girişlerin bir bölümü geri verildi.

İçindekiler
1 Bitcoin fonlarında üç günlük satış baskısı
2 En büyük çıkış ARKB tarafında görüldü
3 Ether ve Solana fonları da eksiye döndü

Bitcoin fonlarında üç günlük satış baskısı

SoSoValue verilerine göre bu rakam, 13 Temmuz’da görülen 424,7 milyon dolarlık çıkıştan bu yana en yüksek günlük net çıkış oldu. Spot Bitcoin ETF’leri son üç haftada toplam 3,8 milyar dolarlık net giriş çekmişti. Son hareketle birlikte bu ivmenin bir kısmı zayıfladı.

Üç gündür süren çıkış serisi, haftalık toplam net çıkışı 449 milyon dolara taşıdı. Buna karşın fonların kümülatif net girişi 55,17 milyar dolar seviyesinde kaldı. Toplam net varlık büyüklüğü ise 97,5 milyar dolar olarak hesaplandı.

Spot Bitcoin ETF’lerinde perşembe günü 282,6 milyon dolarlık net çıkış görüldü ve bu tutar, son iki aya yakın dönemin en yüksek günlük çıkışı olarak kayda geçti.

En büyük çıkış ARKB tarafında görüldü

Günlük çıkışlarda en büyük pay 164 milyon dolarla ARK 21Shares Bitcoin ETF’de yer aldı. Bu ürün, Ark Invest ile 21Shares ortaklığında sunulan spot Bitcoin fonu olarak biliniyor. Grayscale’in GBTC fonundan 36 milyon dolar, Fidelity’nin FBTC fonundan ise 33,6 milyon dolar çıktı.

Fonlar arasındaki dağılım, yatırımcıların yalnızca tek bir ihraççıdan değil, birden fazla büyük üründen aynı gün içinde para çektiğini gösterdi. Bu tablo, satış baskısının daha geniş bir alana yayıldığına işaret etti.

FonGünlük net akışVarlık türü
ARKB164 milyon dolar çıkışSpot Bitcoin ETF
GBTC36 milyon dolar çıkışSpot Bitcoin ETF
FBTC33,6 milyon dolar çıkışSpot Bitcoin ETF

Ether ve Solana fonları da eksiye döndü

Aynı gün spot Ether ETF’leri de 29,8 milyon dolarlık net çıkış yazdı. Böylece çarşamba günü kaydedilen 34,8 milyon dolarlık net girişin büyük bölümü silinmiş oldu.

Spot Solana ETF’lerinde de yön değişti. Perşembe günü 483 bin dolarlık net çıkış kaydedildi. Bir gün önce bu fonlara 11,7 milyon dolarlık giriş olmuştu.

Bitcoin, Ether ve Solana’ya odaklanan spot ETF’lerde aynı gün içinde çıkış görülmesi, haftanın ikinci yarısında risk iştahının zayıfladığına işaret etti.

Veriler, özellikle Bitcoin odaklı fonların haftanın geri kalanında nasıl bir seyir izleyeceğinin piyasa tarafından yakından izleneceğini ortaya koydu. Son üç haftadaki güçlü giriş döneminin ardından gelen bu çıkış, kısa vadeli fon akışlarında yön değişimine işaret ediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin, ABD enflasyon baskısıyla 77 bin doların altına indi

Bitcoin’de temmuz dibine alım zayıf kaldı

Blockstream, Liquid saldırısında kalan 600 Bitcoin için ödeme yapmayacak

Bitcoin’de sıra dışı on chain sinyali görüldü

ABD spot Bitcoin ETF’lerinde üç günde 449,5 milyon dolar çıktı

Bitcoin’de satış baskısı arttı: Kritik günler başladı

Dört büyük kripto parada kritik destek seviyeleri öne çıktı

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
Bir Önceki Yazı XRPL Commons, XRP topluluğunu sahte hesaplara karşı uyardı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

XRPL Commons, XRP topluluğunu sahte hesaplara karşı uyardı
RIPPLE (XRP)
Bitcoin, ABD enflasyon baskısıyla 77 bin doların altına indi
BITCOIN (BTC)
Lost your password?