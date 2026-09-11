🚨 XRPL Commons, XRP topluluğunu sahte hesaplara karşı uyardı.

XRP Ledger ekosisteminde kullanıcıları hedef alan yeni bir dolandırıcılık yöntemi tespit edildi. XRPL Commons, son dönemde artan kötü niyetli taklit girişimleri nedeniyle XRP topluluğuna güvenlik uyarısı yaptı ve kullanıcıların kendileriyle bağlantı kurduğunu öne süren hesaplara karşı dikkatli olmasını istedi.

Doğrudan mesajlara karşı uyarı

XRPL Commons, bazı kişilerin kurumu taklit ederek kullanıcılara doğrudan mesaj gönderdiğini açıkladı. Kuruluş, özellikle ekip adına ulaştığını iddia eden ve para, banka bilgisi, özel anahtar ya da seed phrase talep eden mesajların yüksek risk taşıdığına dikkat çekti.

Kuruluşun verdiği bilgiye göre XRPL Commons, kullanıcılara ilk temas olarak doğrudan mesaj gönderip maddi talepte bulunmuyor. Aynı şekilde özel anahtarlar ve cüzdan kurtarma ifadeleri de hiçbir koşulda istenmiyor. Bu tür taleplerde bulunan kişilerin potansiyel dolandırıcı olarak değerlendirilmesi isteniyor.

XRPL Commons, ekip adına gönderildiği öne sürülen ve para, banka bilgisi, özel anahtar veya seed phrase isteyen mesajlara kesinlikle güvenilmemesi gerektiğini vurguladı.

Topluluğa doğrulama çağrısı

XRPL Commons, şüpheli mesaj alan kullanıcıların göndericiyle iletişime geçmemesini tavsiye etti. Bunun yerine ilgili hesabın engellenmesi ve bildirilmesi gerektiği belirtildi. Kuruluş, bu adımın hem yeni temasları önleyebileceğini hem de diğer kullanıcıların korunmasına katkı sağlayabileceğini kaydetti.

Ayrıca topluluk üyelerinden, aldıkları her mesajı dikkatle doğrulamaları istendi. Dolandırıcıların güvenilir kurumları taklit ederek taleplerini meşru gösterme eğiliminde olduğu, bu nedenle yalnızca görünen kullanıcı adına değil, mesajın içeriğine ve istenen bilgilere de odaklanılması gerektiği aktarıldı.

XRPL Commons, XRP Ledger ekosistemine yönelik eğitim ve topluluk çalışmalarına odaklanan bir girişim olarak biliniyor. Kuruluşun uyarısı, kripto varlık kullanıcılarını hedef alan sosyal mühendislik girişimlerinin yeniden hız kazandığı bir dönemde geldi.

Kripto ekosisteminde süren risk

Kripto para piyasasında saldırganlar, kullanıcı fonlarına veya hassas hesap bilgilerine erişmek için uzun süredir kimlik taklidi, sahte destek mesajları ve yanıltıcı yönlendirmeler kullanıyor. XRP topluluğuna yapılan son uyarı da bu yöntemlerin belirli ağ ve topluluklara göre uyarlanarak sürdüğünü gösteriyor.

Şüpheli bir mesaj alındığında göndericiyle etkileşime girilmemesi, hesabın engellenmesi ve durumun bildirilmesi gerektiği çağrısı yapıldı.

Uyarıda, topluluk üyelerinin özellikle kendiliğinden gelen mesajlara karşı temkinli davranması ve ekip adına konuştuğunu söyleyen hesapları bağımsız olarak kontrol etmesi istendi. Böylece kullanıcıların hem varlıklarını hem de hesap güvenliğini koruması amaçlanıyor.