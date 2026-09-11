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BITCOIN (BTC)

Bitcoin, ABD enflasyon baskısıyla 77 bin doların altına indi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin, ABD enflasyon baskısıyla 10 Eylül'de 77 bin doların altına indi ve $BTC satışları hızlandı.
  • 📉 78 bin dolar desteğinin kırılmasıyla kripto piyasasında 562 milyon dolarlık tasfiye yaşandı.
  • 🏦 ABD spot Bitcoin ETF'lerinden 8 ve 9 Eylül'de toplam yaklaşık 167 milyon dolar çıktı.
  • 📊 Piyasada 75 bin dolar destek, 72 bin 500 dolar ise sonraki kritik seviye olarak izleniyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Bitcoin, 10 Eylül’de 77 bin doların altına gerileyerek 80 bin dolar çevresinden başlayan düşüşünü sürdürdü. ABD’de üretici enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi, Hazine tahvili getirilerindeki yükseliş ve kaldıraçlı pozisyonların tasfiyesi kripto para piyasasında satış baskısını artırdı.

İçindekiler
1 Enflasyon verisi ve tasfiyeler satışları hızlandırdı
2 Teknik görünümde 75 bin dolar öne çıkıyor
3 Spot ETF’lerde iki günlük çıkış dikkat çekti
4 Tahvil getirileri ve Fed beklentisi öne çıktı

Enflasyon verisi ve tasfiyeler satışları hızlandırdı

BTC gün içinde yaklaşık 76 bin 650 dolara kadar çekildi, ardından 77 bin dolar civarında dengelendi. Ağustos ayı üretici enflasyonu yıllık bazda yüzde 5,4 olarak açıklandı. Bu veri, piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın gelecek hafta bir faiz artışına daha gidebileceği beklentisini güçlendirdi. Reuters, faiz artışı olasılığını veri öncesindeki yaklaşık yüzde 65 seviyesinden yüzde 70’e yakın bir düzeye çıkardı.

Satış dalgası, kripto para piyasasında yaklaşık 562 milyon dolarlık tasfiyeyi de beraberinde getirdi. Bitcoin, 78 bin dolarlık destek bölgesinin kırılmasıyla birlikte bu sürece önemli katkı verdi. Özellikle uzun pozisyonların kapanması, aşağı yönlü hareketi daha da belirgin hale getirdi.

ABD üretici enflasyonunun yüzde 5,4’e yükselmesi, yatırımcıların Fed’in gelecek hafta yeniden faiz artırabileceği beklentisini güçlendirdi.

Gün sonu verilerine göre Bitcoin yaklaşık 77 bin 188 dolardan kapanış yaptı. Varlık gün içinde 78 bin 541 dolara kadar yükseldi, en düşük 76 bin 705 doları gördü. Böylece günlük kayıp yaklaşık yüzde 1,4 oldu.

Teknik görünümde 75 bin dolar öne çıkıyor

Teknik görünüm, 78 bin doların korunamaması sonrası kısa sürede zayıfladı. Analistler ilk güçlü aşağı yönlü desteğin 75 bin dolar seviyesinde bulunduğunu, satış baskısının sürmesi halinde 200 günlük hareketli ortalamanın yer aldığı 72 bin 500 dolar bölgesinin gündeme gelebileceğini değerlendiriyor. Yukarıda ise ilk direnç 78 bin dolarda, daha sonra 81 bin dolar seviyesi izleniyor.

Bu tablo, Bitcoin’in 80 bin dolar çevresinde son dönemde tekrarlanan başarısız denemelerinin devamı niteliğini taşıyor. Piyasanın yapısı önceki döngülere göre belirgin biçimde değişmiş olsa da kısa vadede teknik seviyeler ve makro veriler daha baskın bir rol oynuyor.

Spot ETF’lerde iki günlük çıkış dikkat çekti

ABD spot Bitcoin ETF’leri 9 Eylül’de 120,2 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Bunun öncesinde 8 Eylül’de de yaklaşık 46,6 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Böylece iki günlük toplam çıkış yaklaşık 167 milyon dolara ulaştı. Bu süreç, ağustos ortasından bu yana görülen ilk art arda çıkış dönemi oldu.

Bitcoin ETF’leri, Bitcoin’i doğrudan tutmak yerine fon hisseleri üzerinden fiyat takibi sağlayan yatırım araçları olarak biliniyor. Kurumsal talebin yönünü izlemek için bu fonlara giren ve çıkan para miktarı yakından takip ediliyor.

ETFTarihNet çıkış
ARKB9 Eylül78 milyon dolar
IBIT9 Eylül19,5 milyon dolar

ABD spot Bitcoin ETF’lerinde iki günde yaklaşık 167 milyon dolarlık çıkış görüldü.

Bu geri çekilme dikkat çekici bulundu, çünkü aynı fonlar düzeltme öncesindeki üç işlem gününde 1 milyar doların üzerinde giriş çekmişti. Kısa vadede ETF akışlarının önceki günlerdeki kadar güçlü destek sunmadığı görülüyor.

Tahvil getirileri ve Fed beklentisi öne çıktı

ABD’nin 10 yıllık tahvil getirisi 10 Eylül’de yaklaşık yüzde 4,93 ile yüzde 4,95 aralığına yükseldi. Petrol fiyatının 100 doların üzerine çıkması ve enflasyon baskısının sürmesi, faiz beklentilerini yukarı taşıdı. Bu ortamda Bitcoin’in yönünde teknik göstergelerden çok likidite koşulları ve makroekonomik veriler belirleyici oluyor.

Kısa vadede 75 bin dolar seviyesinin korunması halinde Bitcoin yeniden 78 bin doları test edebilir ve 80 bin ile 81 bin dolar bandına bir deneme yapabilir. Buna karşılık 75 bin doların altındaki güçlü bir kırılma, fiyatı 72 bin 500 dolardaki 200 günlük hareketli ortalamaya yaklaştırabilir. Bu hafta görülen yükseliş yönlü golden cross sinyali geçerliliğini korusa da piyasanın odağında şimdilik enflasyon ve likidite bulunuyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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