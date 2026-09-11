ABD enflasyon verileri açıklandı: Fed’in faiz artırma ihtimali yüzde 90’a yükseldi

ABD’de ağustos ayı enflasyon verilerinin ardından piyasalarda Fed’in faiz artıracağına yönelik beklentiler güçlendi. Aylık çekirdek enflasyonun tahminleri aşmasıyla gelecek haftaki toplantıda faiz artışı olasılığı yaklaşık yüzde 70’ten yüzde 90’a yükseldi. Yatırımcılar, yıl sonuna kadar iki faiz artışını tamamen fiyatlamaya başladı.

Çekirdek enflasyon aylık bazda beklentiyi aştı

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosunun 11 Eylül’de açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE), ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,4 arttı. Önceki ay da yüzde 3,4 olan yıllık enflasyon, ekonomistlerin beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.

Aylık tüketici enflasyonu ise yüzde 0,1’den yüzde 0,4’e yükseldi. Böylece fiyat artışları bir önceki aya göre hızlanırken açıklanan oran piyasa tahminlerini karşıladı.

Gıda ve enerji fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek TÜFE’de ise aylık artış beklentilerin üzerinde geldi. Önceki ay yüzde 0,2 olan artış, ağustosta yüzde 0,3’e çıktı. Piyasanın beklentisi yüzde 0,2 seviyesindeydi.

Buna karşılık yıllık çekirdek enflasyon, yüzde 2,5’ten yüzde 2,4’e gerileyerek tahminlere paralel gerçekleşti. Böylece çekirdek göstergede yıllık yavaşlama sürerken aylık fiyat artışının hızlanması dikkat çekti.

Süper çekirdek enflasyon hızlandı

Açıklanan diğer göstergelerde de yükseliş görüldü. Süper çekirdek TÜFE’nin aylık artışı yüzde 0,19’dan yüzde 0,51’e çıktı. Aynı göstergenin yıllık artış oranı ise yüzde 2,84’ten yüzde 3,02’ye yükseldi.

Manşet enflasyonun beklentileri karşılamasına rağmen aylık çekirdek enflasyonun tahminleri aşması ve süper çekirdek göstergelerdeki hızlanma, raporun öne çıkan unsurları oldu.

Piyasalar yıl sonuna kadar iki faiz artışını fiyatlıyor

Verilerin ardından ABD’de kısa vadeli faiz vadeli işlem kontratları geriledi. Yatırımcılar, Fed’in eylül toplantısında faiz artıracağı yönündeki pozisyonlarını güçlendirdi.

Enflasyon raporu öncesinde yaklaşık yüzde 70 olan gelecek hafta faiz artışı olasılığı, açıklamanın ardından yaklaşık yüzde 90’a ulaştı. Yıl sonuna kadar toplam iki faiz artışının tamamen fiyatlanmasıyla birlikte piyasanın beklentileri daha sıkı para politikası yönünde belirginleşti.