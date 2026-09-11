Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

ABD Senatosu, kripto piyasası için kritik CLARITY oylamasına hazırlanıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD Senatosu, 15 Eylül'de kripto piyasası için kritik CLARITY oylamasını yapacak.
  • 📌 Güncellenen tasarı, bazı DeFi protokollerine CFTC kayıt şartı getiriyor.
  • 💬 Demokratların etik itirazları sürerken Ripple yönetimi süreci yakından destekliyor.
  • 📉 Oylama öncesinde $XRP’de ilgi artarken vadeli işlem hacmi 11.37 milyar dolara çıktı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

XRP yatırımcıları, ABD’de yılın en önemli kripto düzenleme başlıklarından biri olarak görülen CLARITY Act oylamasına odaklandı. Senato Cumhuriyetçileri, 15 Eylül’de yapılacak usul oylaması öncesinde tasarının 630 sayfalık güncellenmiş metnini yayımladı. Düzenleme, merkeziyetsiz finans protokollerinin bir bölümü için yeni yükümlülükler getirirken kredi birliklerinin dijital varlık faaliyetlerini nasıl yürütebileceğine de açıklık kazandırıyor.

İçindekiler
1 Senato takviminde kritik tarih
2 XRP açısından anlamı ne
3 XRP’nin mevcut konumu
4 Siyasi çekişme sürüyor

Senato takviminde kritik tarih

Senatör Cynthia Lummis, güncellenen metnin 15 Eylül’de Senato gündemine geleceğini doğruladı. Değişiklikler arasında, adı merkeziyetsiz olsa da anlamlı düzeyde merkezi kontrol taşıyan bazı protokoller için CFTC kayıt şartı da yer alıyor. CFTC, ABD emtia vadeli işlemler piyasasını denetleyen düzenleyici kurum olarak biliniyor.

Buna karşın tasarı henüz iki partinin ortak desteğini almış değil. Gazeteci Brendan Pedersen’ın aktardığına göre Demokrat kanatta şüpheler yüksek seyrediyor. Bir Demokrat yardımcı, çözülemeyen etik başlığını açık ara en büyük engel olarak niteledi ve son metnin bu kaygıları gidermediğini savundu.

Ripple‘ın hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi Stuart Alderoty, 15 Eylül tarihini yasa tasarısı açısından bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor ve Kongre’nin federal ölçekte bir piyasa yapısı çerçevesi oluşturması için hala uygulanabilir bir yol bulunduğunu vurguluyor.

XRP açısından anlamı ne

Bu oylama XRP için doğrudan varlığın menkul kıymet mi yoksa emtia mı sayılacağını belirleyecek bir karar niteliği taşımıyor. Asıl önem, ABD kripto piyasalarının hangi kurallar altında işleyeceğine dair daha geniş çerçevenin şekillenmesinde yatıyor. Bu nedenle süreç, yalnızca XRP özelinde değil, tüm sektör için yapısal bir sınav olarak görülüyor.

Ripple Üst Yöneticisi Brad Garlinghouse da CLARITY Act’e destek verdi. Garlinghouse, bu tasarının kurumsal kripto benimsenmesinin önündeki son büyük düzenleyici engellerden biri olabileceğini dile getirdi. Ripple, sınır ötesi ödeme çözümleri geliştiren ve uzun süredir XRP ekosistemiyle yakın anılan bir teknoloji şirketi olarak öne çıkıyor.

XRP’nin mevcut konumu

XRP, tartışmaya diğer birçok dijital varlıktan farklı bir noktadan giriyor. SEC ile yıllardır süren hukuk mücadelesi sona ererken son dönemdeki federal düzenleyici adımlar XRP’yi giderek daha fazla yerleşik dijital emtialarla birlikte ele alıyor. Bu durum, Kongre daha geniş çerçeveyi tamamlamasa bile XRP’nin görece daha net bir konuma sahip olduğu görüşünü güçlendiriyor.

Ripple Üst Yöneticisi Brad Garlinghouse, CLARITY Act’in daha geniş kurumsal kripto benimsenmesi öncesindeki son büyük düzenleyici eşiklerden biri olabileceği görüşünü paylaşıyor.

Piyasa tarafında XRP, 11 Eylül’de yaklaşık 1.35 dolardan işlem gördü. Varlık, önceki seansta yaklaşık yüzde 4 değer kaybetti. Buna rağmen ağustos ayında 0.90 dolar civarındaki dip seviyelerden güçlü bir toparlanma yaşandı. XRP, 7 Eylül’e kadar bu dipten yaklaşık yüzde 57 yükseldi.

Bu yükseliş sırasında türev piyasalardaki hareketlilik de dikkat çekti. Vadeli işlem hacmi 11.37 milyar dolara ulaştı. Piyasadaki ilginin, 15 Eylül’deki siyasi ve düzenleyici gündem beklentisiyle hız kazandığı görülüyor.

Siyasi çekişme sürüyor

Süreçteki temel sorun ise XRP’nin ötesine uzanıyor. Kripto şirketleri ile bankacılık grupları oylama öncesinde lobi faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Muhalefet cephesinde etik tartışmaları, yasa dışı finansmanla mücadele kuralları ve geleneksel banka mevduatları üzerindeki olası etkiler öne çıkıyor.

Bu nedenle 15 Eylül oylaması, yalnızca XRP için kısa vadeli bir katalizör olarak değil, Washington’ın yıllardır süren kripto düzenleme tartışmalarını federal yasaya dönüştürüp dönüştüremeyeceğinin testi olarak değerlendiriliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP Ledger’da ödeme hacmi arttı, kullanıcı etkinliği zayıfladı

Clearpool, altyapısını XRPL’ye taşıyarak CLEAR tokenine geçecek

Senato, CLARITY Act için 15 Eylül’de usul oylaması yapabilir

Garlinghouse’un 179,50 dolarlık XRP hedefi doğrulanmadı

Ripple’ın milyar dolarlık satın alımında yeni adım

Ripple 15 milyon RLUSD token yaktı

XRP Healthcare faaliyetlerini durdurdu, iki token için delist süreci başladı

Bu Haberi Paylaş
Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Takip Et:
Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Robinhood’un ağustos kripto hacmi aylık bazda %61 arttı
Bir Sonraki Yazı ABD enflasyon verileri açıklandı: Fed’in faiz artırma ihtimali yüzde 90’a yükseldi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Bitcoin, ABD enflasyon baskısıyla 77 bin doların altına indi
BITCOIN (BTC)
ABD enflasyon verileri açıklandı: Fed’in faiz artırma ihtimali yüzde 90’a yükseldi
Ekonomi
Lost your password?