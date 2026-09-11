ABD Senatosu, kripto piyasası için kritik CLARITY oylamasına hazırlanıyor

XRP yatırımcıları, ABD’de yılın en önemli kripto düzenleme başlıklarından biri olarak görülen CLARITY Act oylamasına odaklandı. Senato Cumhuriyetçileri, 15 Eylül’de yapılacak usul oylaması öncesinde tasarının 630 sayfalık güncellenmiş metnini yayımladı. Düzenleme, merkeziyetsiz finans protokollerinin bir bölümü için yeni yükümlülükler getirirken kredi birliklerinin dijital varlık faaliyetlerini nasıl yürütebileceğine de açıklık kazandırıyor.

Senato takviminde kritik tarih

Senatör Cynthia Lummis, güncellenen metnin 15 Eylül’de Senato gündemine geleceğini doğruladı. Değişiklikler arasında, adı merkeziyetsiz olsa da anlamlı düzeyde merkezi kontrol taşıyan bazı protokoller için CFTC kayıt şartı da yer alıyor. CFTC, ABD emtia vadeli işlemler piyasasını denetleyen düzenleyici kurum olarak biliniyor.

Buna karşın tasarı henüz iki partinin ortak desteğini almış değil. Gazeteci Brendan Pedersen’ın aktardığına göre Demokrat kanatta şüpheler yüksek seyrediyor. Bir Demokrat yardımcı, çözülemeyen etik başlığını açık ara en büyük engel olarak niteledi ve son metnin bu kaygıları gidermediğini savundu.

Ripple‘ın hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi Stuart Alderoty, 15 Eylül tarihini yasa tasarısı açısından bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor ve Kongre’nin federal ölçekte bir piyasa yapısı çerçevesi oluşturması için hala uygulanabilir bir yol bulunduğunu vurguluyor.

XRP açısından anlamı ne

Bu oylama XRP için doğrudan varlığın menkul kıymet mi yoksa emtia mı sayılacağını belirleyecek bir karar niteliği taşımıyor. Asıl önem, ABD kripto piyasalarının hangi kurallar altında işleyeceğine dair daha geniş çerçevenin şekillenmesinde yatıyor. Bu nedenle süreç, yalnızca XRP özelinde değil, tüm sektör için yapısal bir sınav olarak görülüyor.

Ripple Üst Yöneticisi Brad Garlinghouse da CLARITY Act’e destek verdi. Garlinghouse, bu tasarının kurumsal kripto benimsenmesinin önündeki son büyük düzenleyici engellerden biri olabileceğini dile getirdi. Ripple, sınır ötesi ödeme çözümleri geliştiren ve uzun süredir XRP ekosistemiyle yakın anılan bir teknoloji şirketi olarak öne çıkıyor.

XRP’nin mevcut konumu

XRP, tartışmaya diğer birçok dijital varlıktan farklı bir noktadan giriyor. SEC ile yıllardır süren hukuk mücadelesi sona ererken son dönemdeki federal düzenleyici adımlar XRP’yi giderek daha fazla yerleşik dijital emtialarla birlikte ele alıyor. Bu durum, Kongre daha geniş çerçeveyi tamamlamasa bile XRP’nin görece daha net bir konuma sahip olduğu görüşünü güçlendiriyor.

Ripple Üst Yöneticisi Brad Garlinghouse, CLARITY Act’in daha geniş kurumsal kripto benimsenmesi öncesindeki son büyük düzenleyici eşiklerden biri olabileceği görüşünü paylaşıyor.

Piyasa tarafında XRP, 11 Eylül’de yaklaşık 1.35 dolardan işlem gördü. Varlık, önceki seansta yaklaşık yüzde 4 değer kaybetti. Buna rağmen ağustos ayında 0.90 dolar civarındaki dip seviyelerden güçlü bir toparlanma yaşandı. XRP, 7 Eylül’e kadar bu dipten yaklaşık yüzde 57 yükseldi.

Bu yükseliş sırasında türev piyasalardaki hareketlilik de dikkat çekti. Vadeli işlem hacmi 11.37 milyar dolara ulaştı. Piyasadaki ilginin, 15 Eylül’deki siyasi ve düzenleyici gündem beklentisiyle hız kazandığı görülüyor.

Siyasi çekişme sürüyor

Süreçteki temel sorun ise XRP’nin ötesine uzanıyor. Kripto şirketleri ile bankacılık grupları oylama öncesinde lobi faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Muhalefet cephesinde etik tartışmaları, yasa dışı finansmanla mücadele kuralları ve geleneksel banka mevduatları üzerindeki olası etkiler öne çıkıyor.

Bu nedenle 15 Eylül oylaması, yalnızca XRP için kısa vadeli bir katalizör olarak değil, Washington’ın yıllardır süren kripto düzenleme tartışmalarını federal yasaya dönüştürüp dönüştüremeyeceğinin testi olarak değerlendiriliyor.