Robinhood’un ağustos kripto hacmi aylık bazda %61 arttı

Robinhood, ağustos ayında kripto para işlem hacminin bir önceki aya göre %61 artarak 17,5 milyar dolara çıktığını açıkladı. Buna karşın toplam hacim, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %38 daha düşük kaldı. Şirket, çevrim içi aracı kurum hizmetleriyle hisse, opsiyon ve kripto işlemleri sunuyor.

Bitstamp toplam hacimde öne çıktı

Perşembe günü yayımlanan Ağustos 2026 faaliyet raporuna göre toplam 17,5 milyar dolarlık kripto hacminin 10,1 milyar doları Bitstamp üzerinden, 7,4 milyar doları ise Robinhood uygulaması üzerinden gerçekleşti. Haziran 2025’te Robinhood tarafından satın alınan Bitstamp, bu dönemde şirketin kripto işlemlerinde en büyük payı alan platform oldu.

Platform Ağustos hacmi Aylık değişim Bitstamp 10,1 milyar dolar %53 artış Robinhood uygulaması 7,4 milyar dolar %72 artış

Bitstamp’ın işlem hacmi temmuza göre %53 yükselirken geçen yılın aynı ayına göre %30 geriledi. Robinhood uygulamasındaki hacim ise aylık bazda %72 arttı, ancak Ağustos 2025 seviyesinin %46 altında kaldı.

Robinhood, ağustos ayındaki 17,5 milyar dolarlık toplam kripto hacminin 10,1 milyar dolarının Bitstamp’tan, 7,4 milyar dolarının ise kendi uygulamasından geldiğini bildirdi.

İkinci çeyrekte de ağırlık Bitstamp’taydı

Bitstamp, yılın ikinci çeyreğinde de Robinhood’un kripto işlem hacmine en fazla katkıyı veren kanal olarak öne çıktı. Şirketin çeyrek boyunca kaydettiği 40 milyar dolarlık toplam kripto hacminin 22 milyar doları Bitstamp’tan, 18 milyar doları Robinhood uygulamasından geldi.

Bu dağılım, Robinhood’un kripto tarafında satın alma sonrası entegrasyondan somut katkı almaya devam ettiğine işaret etti. Ağustos verileri de benzer bir tablonun sürdüğünü gösterdi.

Kripto gelirleri düştü, toplam gelir rekor kırdı

Robinhood’un ikinci çeyrekte kripto işlemlerinden elde ettiği gelir, yıllık bazda %38 düşüşle 100 milyon dolara indi. Şirket, bir yıl önce aynı kalemde yaklaşık 160 milyon dolar gelir yazmıştı.

Buna rağmen etkinlik sözleşmeleri, opsiyonlar ve hisse işlemlerindeki büyüme bu düşüşü dengeledi. Böylece aracı kurum, çeyreklik gelir ve karda rekor seviyeye ulaştı.

Ağustos raporunda, Robinhood Chain kaynaklı kripto hacminin açıklanan verilere dahil edilmediği belirtildi.

Şirket ayrıca ağustos raporunda Robinhood Chain üzerinden oluşan kripto hacminin bu rakamlara katılmadığını duyurdu. Bu nedenle açıklanan toplam, yalnızca Bitstamp ve Robinhood uygulamasındaki işlem akışını yansıtıyor.