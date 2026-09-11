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Kripto Para

Robinhood’un ağustos kripto hacmi aylık bazda %61 arttı

Bilmeniz Gerekenler

  • 📈 Robinhood'un ağustos kripto hacmi aylık bazda %61 artarak 17,5 milyar dolara çıktı.
  • 🔹 Toplam hacmin 10,1 milyar doları Bitstamp'tan, 7,4 milyar doları Robinhood uygulamasından geldi.
  • 💸 Şirketin ikinci çeyrek kripto işlem geliri 100 milyon dolara gerilerken diğer iş kolları düşüşü dengeledi.
  • 🪙 Açıklanan verilerde $BTC değil, Robinhood Chain hacmi kapsam dışı bırakıldı.
Onur Atam
Onur Atam

Robinhood, ağustos ayında kripto para işlem hacminin bir önceki aya göre %61 artarak 17,5 milyar dolara çıktığını açıkladı. Buna karşın toplam hacim, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %38 daha düşük kaldı. Şirket, çevrim içi aracı kurum hizmetleriyle hisse, opsiyon ve kripto işlemleri sunuyor.

İçindekiler
1 Bitstamp toplam hacimde öne çıktı
2 İkinci çeyrekte de ağırlık Bitstamp’taydı
3 Kripto gelirleri düştü, toplam gelir rekor kırdı

Bitstamp toplam hacimde öne çıktı

Perşembe günü yayımlanan Ağustos 2026 faaliyet raporuna göre toplam 17,5 milyar dolarlık kripto hacminin 10,1 milyar doları Bitstamp üzerinden, 7,4 milyar doları ise Robinhood uygulaması üzerinden gerçekleşti. Haziran 2025’te Robinhood tarafından satın alınan Bitstamp, bu dönemde şirketin kripto işlemlerinde en büyük payı alan platform oldu.

PlatformAğustos hacmiAylık değişim
Bitstamp10,1 milyar dolar%53 artış
Robinhood uygulaması7,4 milyar dolar%72 artış

Bitstamp’ın işlem hacmi temmuza göre %53 yükselirken geçen yılın aynı ayına göre %30 geriledi. Robinhood uygulamasındaki hacim ise aylık bazda %72 arttı, ancak Ağustos 2025 seviyesinin %46 altında kaldı.

Robinhood, ağustos ayındaki 17,5 milyar dolarlık toplam kripto hacminin 10,1 milyar dolarının Bitstamp’tan, 7,4 milyar dolarının ise kendi uygulamasından geldiğini bildirdi.

İkinci çeyrekte de ağırlık Bitstamp’taydı

Bitstamp, yılın ikinci çeyreğinde de Robinhood’un kripto işlem hacmine en fazla katkıyı veren kanal olarak öne çıktı. Şirketin çeyrek boyunca kaydettiği 40 milyar dolarlık toplam kripto hacminin 22 milyar doları Bitstamp’tan, 18 milyar doları Robinhood uygulamasından geldi.

Bu dağılım, Robinhood’un kripto tarafında satın alma sonrası entegrasyondan somut katkı almaya devam ettiğine işaret etti. Ağustos verileri de benzer bir tablonun sürdüğünü gösterdi.

Kripto gelirleri düştü, toplam gelir rekor kırdı

Robinhood’un ikinci çeyrekte kripto işlemlerinden elde ettiği gelir, yıllık bazda %38 düşüşle 100 milyon dolara indi. Şirket, bir yıl önce aynı kalemde yaklaşık 160 milyon dolar gelir yazmıştı.

Buna rağmen etkinlik sözleşmeleri, opsiyonlar ve hisse işlemlerindeki büyüme bu düşüşü dengeledi. Böylece aracı kurum, çeyreklik gelir ve karda rekor seviyeye ulaştı.

Ağustos raporunda, Robinhood Chain kaynaklı kripto hacminin açıklanan verilere dahil edilmediği belirtildi.

Şirket ayrıca ağustos raporunda Robinhood Chain üzerinden oluşan kripto hacminin bu rakamlara katılmadığını duyurdu. Bu nedenle açıklanan toplam, yalnızca Bitstamp ve Robinhood uygulamasındaki işlem akışını yansıtıyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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