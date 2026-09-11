Bitcoin’de temmuz dibine alım zayıf kaldı

Bitcoin fiyatı temmuz başında 58 bin doların altına inerken zincir üstü veriler, önceki sert düşüşlerde görülen hızlı alım iştahının bu kez ortaya çıkmadığını gösterdi. Analistler, bu tabloyun piyasanın dip seviyeyi güçlü biçimde sahiplenmediğine işaret edebileceğini değerlendiriyor.

HODL Waves verisi sınırlı tepkiye işaret etti

HODL Waves göstergesi, Bitcoin arzını cüzdanlarda ne kadar süredir hareketsiz tutulduğuna göre sınıflandırıyor. Özellikle 1 ila 7 gündür taşınmayan coin oranı, sert fiyat hareketlerinin ardından yeni alım gelip gelmediğini izlemek için kullanılıyor.

Look Into Bitcoin verilerine göre BTC/USD paritesi 1 Temmuz’da kısa süreliğine 58 bin doların altına indi ve Eylül 2024’ten bu yana en düşük seviyelerini gördü. Aynı gün 1 ila 7 gündür hareketsiz duran arzın payı yüzde 1,97 olarak ölçüldü. Bu oran 5 Temmuz’da yalnızca yüzde 2,35’e yükseldi. Veriler, düşüş sonrası güçlü ve yaygın bir alım dalgasının oluşmadığını ortaya koydu.

Willy Woo, dip seviyeden alım yapanların bunu yavaş biçimde gerçekleştirdiğini, hatta bunun tek bir büyük yatırımcıdan gelmiş olabileceğini belirterek bu tabloyu olağan dışı olarak nitelendirdi.

Willy Woo tekil büyük alıcı ihtimaline dikkat çekti

Zincir üstü analist Willy Woo, geçmişte benzer makro diplerde yatırımcıların yeni düşük seviyelere daha hızlı tepki verdiğini hatırlattı. Woo’ya göre temmuzdaki hareket, bu açıdan belirgin biçimde farklılaştı. Alım davranışındaki yavaşlık, piyasaya çok sayıda katılımcının aynı anda girmediğine işaret ediyor olabilir.

Woo, yorumunun kesin olmadığını da vurguladı. Kurumsal yatırım araçlarının zincir üstü görünümü sınırlayabileceğini söyleyen analist, yine de mevcut verilerin dağınık ve kademeli alıma işaret ettiğini düşünüyor. Ona göre çok sayıda alıcı devreye girseydi, fiyat hareketine daha toplu tepki verilmesi ve veride daha keskin sıçramalar görülmesi beklenirdi.

Woo, eldeki anomaliyi açıklayan daha güçlü bir tez bulamadığını, alımların istikrarlı ama sınırlı bir yatırımcı grubundan gelmiş olabileceğini aktardı.

Ayı piyasası tartışması sürüyor

Bu veriler, temmuz ayının Bitcoin için son ayı piyasası dibi olup olmadığına yönelik tartışmayı yeniden öne çıkardı. Bitcoin daha sonra 80 bin doların üzerine toparlansa da piyasada yön konusunda tam bir uzlaşı oluşmadı.

Analist Rekt Capital, daha geniş düşüş eğilimi içinde daha düşük tepelerin korunmasının ayı piyasası yapısının henüz bozulmadığını gösterdiğini savunuyor. Analiste göre haftalık kapanışın yaklaşık 78 bin 300 doların altında gerçekleşmesi halinde mayıstakine benzer bir kırılma riski gündeme gelebilir.

Öte yandan ağustos ayında alıcı ilgisinin yeniden canlandığı görüldü. ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri üç haftalık dönemde toplam 3,8 milyar dolar net giriş kaydetti. Bu akış, kurumsal talebin fiyat zayıflığı sonrasında yeniden güç kazandığını gösteren başlıca veriler arasında yer aldı.