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RIPPLE (XRP)

XRP Ledger’da ödeme hacmi arttı, kullanıcı etkinliği zayıfladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP Ledger’da ödeme hacmi son 24 saatte yüzde 26 artarak 462,9 milyon XRP’ye çıktı.
  • 📊 Buna rağmen aktif kullanıcı sayısı yüzde 22,4 geriledi ve hareket daha büyük işlemlere işaret etti.
  • 💵 Yaklaşık 1,34 dolar seviyesindeki $XRP için 1,33 ile 1,35 dolar bandı kritik destek olarak öne çıktı.
  • 📉 Fiyat 1,40 ile 1,45 dolar bölgesinin altında kaldı ve yükseliş sonrası düzeltme sürdü.
İlayda Peker
İlayda Peker

XRP Ledger ağında son 24 saatte ödeme hareketliliği belirgin biçimde yükseldi. Ağ verileri, XRP ile yapılan ödemelerin hacminin yüzde 26 artarak yaklaşık 462,9 milyon XRP’ye ulaştığını gösterdi. XRP Ledger, XRP işlemlerinin kaydedildiği ve ödemeler için kullanılan dağıtık defter altyapısı olarak biliniyor.

İçindekiler
1 Ağ verilerinde farklı yönlere işaret eden tablo
2 Hacim artışı alım baskısını tek başına doğrulamıyor
3 Teknik görünümde kritik bölge öne çıkıyor

Ağ verilerinde farklı yönlere işaret eden tablo

Mevcut fiyatın yaklaşık 1,34 dolar seviyesinde bulunduğu dikkate alındığında, ödemeler üzerinden taşınan nominal değer 620 milyon doların üzerine çıktı. Buna karşılık ağdaki diğer göstergeler daha temkinli bir tablo ortaya koydu. Oluşturulan hesap sayısı yüzde 8,8 artışla 2.300’e yükselirken, aktif hesap sayısı yalnızca yüzde 1,3 artarak 14.500 oldu.

İşlem ücretleri de yüzde 8,5 artışla 277,4 XRP’ye çıktı ve bu süreçte XRP yakımı gerçekleşti. Ağda 20.500 defter kapanışı kaydedilirken, ortalama defter aralığı 3,87 saniye olarak hesaplandı. Bu veriler, ağın işlem kapasitesinde kayda değer bir değişim olmadığını gösterdi. Buna karşın aktif kullanıcı sayısı yüzde 22,4 düşüşle 151.500’e geriledi.

Ağdaki toplam kullanıcı etkileşimi gerilerken ödeme hacminin güçlü biçimde artması, hareketin geniş tabanlı benimsenmeden çok daha büyük transferlerden veya yoğunlaşmış işlemlerden kaynaklanabileceğine işaret ediyor.

Hacim artışı alım baskısını tek başına doğrulamıyor

Ortaya çıkan tablo, ağ üzerinde daha az sayıda kullanıcının işlem yaptığı bir dönemde daha yüksek miktarda XRP transfer edildiğini gösteriyor. Bu nedenle ödeme hacmindeki yüzde 26’lık artışın, kullanıcı tabanında aynı ölçüde bir büyüme yaşandığı anlamına gelmediği değerlendiriliyor. Veriler, belirli cüzdanlar arasında daha büyük tutarlı işlemlerin öne çıkmış olabileceğini düşündürüyor.

Fiyat hareketi de bu görünümü destekliyor. Ağustostaki yükseliş sırasında 1 doların altından 1,70 dolara yaklaşan XRP, şu anda 1,34 dolar civarında işlem görüyor. Varlık, 1,40 ile 1,45 dolar aralığının üzerine birden fazla kez yerleşemedi ve ilk yükseliş ivmesi zayıfladı.

Teknik görünümde kritik bölge öne çıkıyor

Kısa vadede 1,335 dolar çevresi dinamik destek bölgesi olarak izleniyor. Uzun vadeli hareketli ortalama ise yaklaşık 1,355 dolar seviyesinde bulunuyor. 1,33 ile 1,35 dolar bandının aşağı yönlü kırılması halinde, sıradaki önemli destek bölgesinin 1,245 dolar civarında ortaya çıkabileceği değerlendiriliyor.

Momentum göstergeleri de nötr alana yaklaşan bir görünüm sergiliyor. Günlük RSI yaklaşık 51 seviyesinde bulunurken, sinyal ortalaması 60 civarında seyrediyor. Bu çerçevede 462,9 milyon XRP’lik ödeme hacmi ağda güçlü bir işlem akışına işaret etse de, tek başına daha yüksek alım iştahını doğrulamıyor.

XRP’deki değer transferi kullanıcı etkinliğinden daha hızlı artıyor, ancak fiyat cephesinde piyasa hala yükseliş sonrası düzeltme sürecinden tam olarak çıkabilmiş görünmüyor.

Veriler birlikte ele alındığında, XRP Ledger üzerindeki hareketliliğin arttığı açık biçimde görülüyor. Buna rağmen kullanıcı tabanındaki zayıflama ve fiyatın direnç bölgesinin altında kalması, ağdaki hacim artışının piyasa yönü açısından tek başına yeterli sinyal üretmediğini ortaya koyuyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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