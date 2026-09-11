Clearpool, altyapısını XRPL’ye taşıyarak CLEAR tokenine geçecek

Clearpool, Ethereum ekosistemine dayalı mevcut yapısından ayrılarak ana altyapısını XRP Ledger ağına taşımaya hazırlanıyor. Proje, bu geçişle birlikte yerel token yapısını da değiştirecek ve CPOOL yerine CLEAR tokenini devreye alacak. Böylece platform, XRPL üzerinde kurumsal odaklı zincir üstü kredi pazarında daha güçlü bir konum hedefliyor.

XRPL üzerinde yeni kredi dönemi

XRP Ledger uzun süre sınır ötesi ödemelerle anıldı; merkeziyetsiz finans tarafında ise Ethereum kadar geniş araç setine sahip değildi. Bu nedenle XRP ekosistemindeki likiditenin önemli bölümü yıllarca atıl kaldı. XRPL v3 güncellemesiyle birlikte ağın yerel kredi mekanizmaları kazanması, bu alandaki tabloyu değiştirdi.

Clearpool, bu aşamada pazara erken girerek Ethereum’da öne çıkan Morpho benzeri bir modeli XRPL’ye taşımayı amaçlıyor. Ancak proje, odağı bireysel kullanıcı kredilerinden çok gerçek dünya işletmeleri ile özel kredi alanına yöneltiyor. Clearpool, kurumsal borç verme pazarında faaliyet gösteren bir kredi protokolü olarak biliniyor.

Clearpool, ana altyapısını XRPL’ye taşıyarak CPOOL tokeninden CLEAR tokenine geçmeyi planlıyor.

RLUSD ile kurumsal kredi fonu kurulacak

Geçiş planı yalnızca isim değişikliğinden ibaret değil. Clearpool, Cicada Partners ile birlikte fintech ve ödeme şirketlerine finansman sağlamayı amaçlayan kurumsal bir kredi fonu başlatıyor. Fon kapsamında tüm ödeme ve dağıtımların yalnızca RLUSD ile yapılması öngörülüyor. RLUSD, Ripple’ın düzenlemeye tabi ABD doları sabit coini olarak öne çıkıyor.

Ripple da bu fona sınırlı ortak olarak katıldı ve ilk kredi havuzlarına likidite sağlanmasına katkı sundu. Sistemin teknik mimarisi halen Devnet üzerinde test ediliyor. Ana ağ doğrulayıcıları ise krediyle ilgili yükseltmelerin etkinleştirilmesine ilişkin son oylamayı yürütüyor.

Mini sözlük: RLUSD, Ripple tarafından geliştirilen ve ABD dolarına endeksli bir stabilcoindir. Stabilcoinler, fiyat dalgalanmasını azaltmak amacıyla genellikle itibari para birimlerine sabitlenen dijital varlıklardır.

Güvenlik ve borçlu doğrulama süreçlerini ise düzenlemeye tabi saklama kuruluşu Hex Trust üstlenecek. Şirket, uyumluluk gerekliliklerini yönetecek ve yeni XRPL havuzlarını yatırımcıların aşina olduğu ERC 20 altyapısıyla ilişkilendirecek.

Yeni token modeli ve oylama süreci

2021’de piyasaya çıkan CPOOL tokeninin arzının yüzde 99’u halihazırda dağıtılmış durumda. Bu yapı, projenin yeni pazarlarda likiditeyi teşvik etmek için kullanabileceği rezerv alanını büyük ölçüde sınırladı. Clearpool, CLEAR tokeniyle birlikte hazine yapısını sıfırlayarak XRPL üzerindeki büyümesini eski modelin kısıtları olmadan sürdürmek istiyor.

CLEAR tokeni için yeniden sıkı bir deflasyon modeli kurulması planlanıyor. Protokolün kredi ürünlerinden elde edilen ücretlerin yüzde 50’si piyasadan token geri alımı ve kalıcı yakım için kullanılacak. Kalan yüzde 50 ise aktif stake katılımcılarına dağıtılacak.

Ücretlerin yarısının token geri alımı ve yakım için ayrılması, kalan kısmın ise aktif stake katılımcılarına verilmesi planlanıyor.

Teklif, topluluk görüşleri için Clearpool forumunda 14 günlük tartışma sürecine açıldı. Bu sürenin tamamlanmasının ardından göç planının başlatılması ve XRPL havuzlarının etkinleştirilmesi, token sahiplerinin katılacağı genel Snapshot oylamasına sunulacak.