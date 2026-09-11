ZEC’de sert geri çekilme, 24 saatte 28,37 milyon dolar tasfiye getirdi

ZEC, son zirvesinden yaklaşık %16 gerileyince kaldıraçlı işlemlerde satışlar hızlandı ve piyasada güçlü bir tasfiye dalgası oluştu. Son 24 saatte ZEC bağlantılı toplam tasfiye tutarı 28,37 milyon dolara ulaştı. Bunun 23,75 milyon doları uzun pozisyonlardan, 4,62 milyon doları ise kısa pozisyonlardan geldi.

Uzun pozisyonlar düşüşe hazırlıksız yakalandı

Veriler, yükselişin süreceğine oynayan yatırımcıların ani geri çekilmede ters tarafta kaldığını gösterdi. Fiyat düşerken satış baskısı arttı ve yalnızca 12 saat içinde 11,49 milyon dolarlık tasfiye kaydedildi. Bu tutarın 9,40 milyon dolarlık bölümü uzun pozisyonlardan oluştu.

Daha kısa zaman dilimlerinde de oynaklığın belirgin olduğu görüldü. Dört saatlik dönemde toplam 1,34 milyon dolarlık tasfiye yaşandı. Bunun 1,19 milyon doları kısa pozisyonlardan geldi. Bu tablo, sert yükselişin ardından piyasa yönüne ilişkin algının ne kadar hızlı değişebildiğine işaret etti.

ZEC’deki tasfiye dengesizliği, yükselişin süreceği beklentisiyle açılan uzun pozisyonların ani düşüşte ağır baskı altında kaldığını ortaya koydu.

Teknik görünümde yükselişin izi korunuyor

Sert satışlara rağmen ZEC’in teknik görünümü, kırılma öncesine kıyasla hala daha güçlü bir tablo çiziyor. Fiyat, günlük grafikte temel hareketli ortalamaların belirgin biçimde üzerinde kalmayı sürdürüyor. 50 günlük ortalama 689 dolar, 100 günlük ortalama 646 dolar, 20 günlük ortalama ise yaklaşık 910 dolar seviyesinde bulunuyor. Daha uzun vadeli ortalama da 531 dolara yakın seyrediyor.

Öte yandan mevcut fiyat ile bu trend göstergeleri arasındaki geniş fark, son yükselişin ne kadar hızlı gerçekleştiğini de ortaya koyuyor. ZEC birkaç hafta içinde 500 doların altından 1.200 doların üzerine çıktı. Bu sert ivme, hem kar satışlarını hem de zorunlu kaldıraç azaltımını beraberinde getirdi.

Destek bölgesi öne çıkıyor

Göreceli Güç Endeksi, aşırı alım bölgesinden geri çekilerek yaklaşık 64 seviyesine indi. Gösterge hala nötr eşiğin üzerinde bulunsa da önceki döneme göre momentuma güç kaybettirdiğine işaret ediyor.

Kısa vadede 1.050 ile 1.100 dolar aralığı destek bölgesi olarak izleniyor. ZEC bu bant üzerinde tutunursa yatay bir denge arayışı ve yeni bir toparlanma denemesi gündeme gelebilir. Bu alanın altında net bir kırılma yaşanması halinde geri çekilme 910 dolar civarındaki hareketli ortalamaya doğru derinleşebilir.

Son dalgalanma, çok hızlı yükselişin ardından gelen bir sıfırlanma hareketi görünümü veriyor; ancak oynaklık düşmeden ve alıcılar son zirveleri geri almadan fiyat hareketlerinin sert kalması olası duruyor.

ZEC, gizlilik odaklı bir kripto para olarak biliniyor. Son fiyat hareketi ise bu tür varlıklarda kaldıraçlı işlemlerin ne kadar hızlı yön değiştirebildiğini bir kez daha gösterdi. Mevcut tabloda piyasanın odağı, hem destek bölgesinin korunup korunmayacağına hem de oynaklığın ne ölçüde sakinleşeceğine çevrilmiş durumda.