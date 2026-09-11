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BITCOIN (BTC)

Blockstream, Liquid saldırısında kalan 600 Bitcoin için ödeme yapmayacak

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Blockstream, Liquid saldırısında kalan yaklaşık 600 Bitcoin için ödeme yapmayacağını açıkladı.
  • 📉 6 Eylül’deki açık, yaklaşık 4.000 L-BTC üzerinden rezervlerden yaklaşık 4.000 BTC çekilmesine yol açtı.
  • 🔁 7 Eylül’de yaklaşık 3.400 BTC geri gönderildi ve $BTC karşılığı eksik kalan miktar 598,5 BTC oldu.
  • ⚖️ Blockstream, kalan Bitcoin iade edilmezse tüm yasal yollara başvuracağını duyurdu.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Blockstream, Liquid Network’e yönelik 6 Eylül’deki güvenlik ihlalinin ardından saldırganların elinde kalan yaklaşık 600 Bitcoin için herhangi bir ödeme yapmayacağını açıkladı. Şirket, kullanıcı varlıklarının geri alınması için sorumlularla iyi niyetli temas kurduğunu, ancak bu olayın iyi niyetli güvenlik araştırması kapsamında değerlendirilemeyeceğini savundu.

İçindekiler
1 Şirketten sert açıklama geldi
2 Saldırı nasıl gerçekleşti
3 Bitcoin’in büyük bölümü geri döndü
4 Kurtarma süreci devam ediyor

Şirketten sert açıklama geldi

Blockstream, Bitcoin altyapısı geliştiren bir şirket olarak Liquid adlı Bitcoin yan zincirinin başlıca geliştiricileri arasında yer alıyor. Şirket, çalınan varlıkların iadesi karşılığında ödeme yapılmasının hem Bitcoin ekosistemi hem de açık kaynak geliştiricileri açısından sakıncalı bir emsal oluşturacağını belirtti.

Blockstream, çalınan mülkün geri verilmesi için ödeme yapmayacağını, kalan Bitcoin iade edilmezse de erişilebilecek tüm yasal yollara başvuracağını açıkladı.

Şirket ayrıca, açık kaynak yazılım geliştiren ekiplerin ekonomik katkılarının çok üzerinde taleplerle karşı karşıya bırakılmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı. Blockstream, Bitcoin işlemlerinin kamuya açık blokzincirde kalıcı biçimde kayıt altına alındığını hatırlatarak işlemlerin ve geride bıraktıkları izlerin ortadan kaybolmadığı uyarısında bulundu.

Saldırı nasıl gerçekleşti

Saldırganlar, Liquid üzerindeki bir açıktan yararlanarak, arkasında bulunması gereken Bitcoin teminatı olmadan yaklaşık 4.000 adet L-BTC üretti. Daha sonra bu L-BTC’leri SideSwap’in peg out altyapısı üzerinden göndererek Liquid Federation rezervlerinden yaklaşık 4.000 gerçek BTC aldı.

Liquid sisteminde dolaşımdaki her L-BTC’nin, Liquid Federation tarafından tutulan BTC ile bire bir desteklenmesi gerekiyor. Federation cüzdanında yaklaşık 4.200 BTC bulunuyordu. Bu nedenle saldırı, rezervlerin yaklaşık yüzde 95’ini etkiledi. O tarihte söz konusu Bitcoin’lerin toplam değeri yaklaşık 320 milyon dolara ulaşıyordu.

Mini sözlük: L-BTC, Liquid ağında kullanılan ve normal koşullarda her birimi bire bir BTC ile desteklenmesi gereken varlık türüdür. Peg out ise bu varlığın ağdan çıkarılıp karşılığındaki BTC’nin serbest bırakılması sürecini ifade eder.

Bitcoin’in büyük bölümü geri döndü

Saldırıyı gerçekleştiren grup, alınan varlıkların büyük kısmını daha sonra iade etti. 7 Eylül’de yaklaşık 3.400 BTC yeniden Liquid Federation’a aktarıldı. Bu miktar, alınan Bitcoin’in yaklaşık yüzde 85’ine karşılık geliyor. Buna karşın yaklaşık 598,5 BTC hâlâ saldırganların kontrolündeki bir adreste duruyor.

Şirket, meselenin sorumlu biçimde çözülmesi için hala fırsat bulunduğunu, ancak kalan varlıkların iade edilmemesi durumunda sürecin daha sert adımlarla devam edebileceğini vurguladı.

Kurtarma süreci devam ediyor

Liquid Network tarafında ise kontrollü bir toparlanma süreci yürütülüyor. Blockstream, istismar edilen açığı kapatmak için Elements v23.3.4 sürümünü yayımladı. Ağda blok üretimi yeniden başladı.

Blockstream’in eski strateji yöneticisi Samson Mow, toparlanma sürecine ilişkin düzenli güncellemelerinde Liquid işlemlerinin yeniden normal şekilde işlenmeye başladığını duyurdu. Mow, buna rağmen yaklaşık 598 BTC henüz geri dönmediği için L-BTC’nin şu anda tam değil, yaklaşık yüzde 85 oranında desteklendiğini kaydetti.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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