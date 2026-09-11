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DOGECOIN (DOGE)

Bitwise, Dogecoin ETF’sini ekimde tasfiye edecek

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitwise, ekimde $DOGE odaklı BWOW fonunu tasfiye edecek.
  • 📉 Fonun net varlık büyüklüğü 9 Eylül itibarıyla 688 bin dolar olarak açıklandı.
  • 📅 BWOW’un NYSE Arca’daki son işlem gününün 14 Ekim olması bekleniyor.
  • 💵 Kalan paylar için nakit ödemelerin 22 Ekim civarında yapılması planlanıyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Varlık yönetim şirketi Bitwise, Dogecoin’e odaklanan borsa yatırım fonu BWOW’u ekim ayında kapatma kararı aldığını açıkladı. Şirket, bu adımın yatırımcı ihtiyaçlarındaki değişime göre ürün yelpazesini yeniden düzenleme amacı taşıdığını bildirdi.

İçindekiler
1 İşlemler ekim ortasında sona erecek
2 Dogecoin varlıkları nakde çevrilecek
3 Ödemeler aracı kurumlar üzerinden yapılacak

İşlemler ekim ortasında sona erecek

Bitwise verilerine göre BWOW’un 9 Eylül itibarıyla net varlık büyüklüğü yaklaşık 688 bin dolar seviyesinde bulunuyordu. Fon, 25 Kasım 2025’te piyasaya sürülmüştü. Bitwise, kripto varlıklara yönelik yatırım ürünleri geliştiren ABD merkezli bir varlık yönetim şirketi olarak biliniyor.

Fonun NYSE Arca’daki son işlem gününün 14 Ekim olması bekleniyor. Pay sahipleri, o günkü seans sonuna kadar ellerindeki payları satabilecek. Bu tarihin ardından fon faaliyetlerini durduracak.

Bitwise, BWOW’un kapatılmasını yatırımcı ihtiyaçlarındaki değişime uyum sağlamak ve ürün yelpazesini optimize etmek amacıyla aldığını açıkladı.

Dogecoin varlıkları nakde çevrilecek

Şirket, 14 Ekim’de fon portföyündeki Dogecoin varlıklarını nakde dönüştürmeyi planlıyor. Ayrıca 15 Ekim’de piyasa açılmadan önce yeni pay oluşturma işlemleri de sona erecek.

Fon kapatma sürecinde elde kalan paylar için ödeme, payların 21 Ekim tarihindeki net aktif değerine göre yapılacak. Nakit ödemelerin 22 Ekim civarında hesaplara aktarılması bekleniyor.

Ödemeler aracı kurumlar üzerinden yapılacak

Kalan yatırımcıların geri alım işlemleri otomatik olarak aracı kurumlar veya diğer finansal aracılar üzerinden yürütülecek. Bu nedenle pay sahiplerinin ayrı bir başvuru yapmasına gerek kalmayabilir.

Kapatma kararı, Bitwise’ın ürün portföyünde daha seçici bir yapılanmaya gittiğine işaret ediyor. Şirket, yakın dönemde Coinbase işbirliğiyle kendi saklama yapısına dayalı tokenleştirilmiş hisse portföylerini de duyurmuştu.

BWOW’un son işlem gününün 14 Ekim olması, kalan paylar için nakit ödemenin ise 22 Ekim civarında tamamlanması öngörülüyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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