Bitwise, Dogecoin ETF’sini ekimde tasfiye edecek

Varlık yönetim şirketi Bitwise, Dogecoin’e odaklanan borsa yatırım fonu BWOW’u ekim ayında kapatma kararı aldığını açıkladı. Şirket, bu adımın yatırımcı ihtiyaçlarındaki değişime göre ürün yelpazesini yeniden düzenleme amacı taşıdığını bildirdi.

İşlemler ekim ortasında sona erecek

Bitwise verilerine göre BWOW’un 9 Eylül itibarıyla net varlık büyüklüğü yaklaşık 688 bin dolar seviyesinde bulunuyordu. Fon, 25 Kasım 2025’te piyasaya sürülmüştü. Bitwise, kripto varlıklara yönelik yatırım ürünleri geliştiren ABD merkezli bir varlık yönetim şirketi olarak biliniyor.

Fonun NYSE Arca’daki son işlem gününün 14 Ekim olması bekleniyor. Pay sahipleri, o günkü seans sonuna kadar ellerindeki payları satabilecek. Bu tarihin ardından fon faaliyetlerini durduracak.

Bitwise, BWOW’un kapatılmasını yatırımcı ihtiyaçlarındaki değişime uyum sağlamak ve ürün yelpazesini optimize etmek amacıyla aldığını açıkladı.

Dogecoin varlıkları nakde çevrilecek

Şirket, 14 Ekim’de fon portföyündeki Dogecoin varlıklarını nakde dönüştürmeyi planlıyor. Ayrıca 15 Ekim’de piyasa açılmadan önce yeni pay oluşturma işlemleri de sona erecek.

Fon kapatma sürecinde elde kalan paylar için ödeme, payların 21 Ekim tarihindeki net aktif değerine göre yapılacak. Nakit ödemelerin 22 Ekim civarında hesaplara aktarılması bekleniyor.

Ödemeler aracı kurumlar üzerinden yapılacak

Kalan yatırımcıların geri alım işlemleri otomatik olarak aracı kurumlar veya diğer finansal aracılar üzerinden yürütülecek. Bu nedenle pay sahiplerinin ayrı bir başvuru yapmasına gerek kalmayabilir.

Kapatma kararı, Bitwise’ın ürün portföyünde daha seçici bir yapılanmaya gittiğine işaret ediyor. Şirket, yakın dönemde Coinbase işbirliğiyle kendi saklama yapısına dayalı tokenleştirilmiş hisse portföylerini de duyurmuştu.

BWOW’un son işlem gününün 14 Ekim olması, kalan paylar için nakit ödemenin ise 22 Ekim civarında tamamlanması öngörülüyor.