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RIPPLE (XRP)

Senato, CLARITY Act için 15 Eylül’de usul oylaması yapabilir

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Senato, CLARITY Act için 15 Eylül'de usul oylaması yapabilir.
  • 📌 Süreç, $XRP ile birlikte XLM ve HBAR'ın düzenleyici konumunu etkileyebilir.
  • 🏛️ Temsilciler Meclisi tasarıyı 294'e karşı 134 oyla kabul etti.
  • 📅 Ripple için bir sonraki önemli tarih 27 Ekim'deki Swell etkinliği oldu.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

XRP, XLM ve HBAR yatırımcılarının gündeminde 15 Eylül tarihi öne çıkıyor. ABD Senatosu’nun bu tarihte CLARITY Act için bir usul oylaması yapma ihtimali bulunuyor. Söz konusu adım, düzenleyici kurumların XRP, XLM ve HBAR gibi varlıklara gelecekte nasıl yaklaşacağını etkileyebilecek bir süreç olarak izleniyor.

İçindekiler
1 15 Eylül tarihi neden önem taşıyor
2 Düzenleyici çerçeve ve kurumsal beklentiler
3 Oylama sonrasında hangi başlıklar izlenecek

15 Eylül tarihi neden önem taşıyor

Kripto para yorumcusu X Finance Bull, 15 Eylül’ü yakından takip edilmesi gereken temel tarih olarak işaret etti. Değerlendirmesinde özellikle XRP, XLM ve HBAR sahiplerinin CLARITY Act sürecini anlamasının önemli olduğunu vurguladı. Bu üç varlığın ortak noktası ise ABD’deki düzenleyici tartışmalarda benzer bir çerçevede anılmaları oldu.

X Finance Bull, XRP, XLM ve HBAR tutan yatırımcıların 15 Eylül’den önce CLARITY Act’i anlaması gerektiğini, oylamanın da piyasada yakından izlenecek bir dönüm noktası olabileceğini savunuyor.

Mart 2026’da SEC ve CFTC yetkilileri XRP, XLM ve HBAR’ı dijital emtia örnekleri arasında gösterdi. Bu sınıflandırma tartışması, 15 Eylül’deki olası oylamaya verilen önemin başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Temsilciler Meclisi, CLARITY Act’i 294’e karşı 134 oyla kabul etti; tasarıya 78 Demokrat da destek verdi. Senato Bankacılık Komitesi de düzenlemeyi 15’e karşı 9 oyla ileri taşıdı.

Mini sözlük: CLARITY Act, dijital varlıkların hangi kurumun denetim alanına girdiğini daha net tanımlamayı amaçlayan bir ABD yasa tasarısıdır. SEC menkul kıymetleri denetlerken, CFTC emtia piyasalarını izler; bu ayrım kripto varlıkların hukuki konumu açısından kritik kabul ediliyor.

Düzenleyici çerçeve ve kurumsal beklentiler

CFTC Başkanı Michael Selig, kurumun düzenlemeler konusunda hazırlığını tamamladığını söyledi. Bu açıklama, tasarının ilerlemesi halinde uygulama tarafında gecikme yaşanmayabileceğine işaret eden bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

CFTC Başkanı Michael Selig, kurumun düzenlemeler konusunda hazır olduğunu açıkladı.

Kurumsal ilginin artmasında ağlar üzerindeki mevcut kullanım alanları da etkili oluyor. Ripple, bu üç ekosistemi kapsayan bazı altyapı çalışmalarında yer alıyor. RLUSD ve tokenleştirilmiş fonlar XRP ile bağlantılı bir yapı oluştururken, Stellar ağında ikinci çeyrekte 11,4 milyar dolarlık stabilcoin transferi gerçekleşti. Hedera tarafında ise Archax üzerinden tokenleştirilmiş değer 300 milyon doları aştı.

VarlıkÖne çıkan gelişmeSayısal veri
XRPRLUSD ve tokenleştirilmiş fon bağlantısıBelirtilmedi
XLMStellar ağındaki stabilcoin transferleri11,4 milyar dolar
HBARArchax üzerindeki tokenleştirilmiş değer300 milyon doların üzerinde

Oylama sonrasında hangi başlıklar izlenecek

Düzenleyici kuralların netleşmesi halinde bankaların ödeme, saklama ve kredi hizmetlerinde bu varlıklara nasıl yaklaşacağı daha açık hale gelebilir. Bu nedenle 15 Eylül’deki süreç yalnızca hukuki sınıflandırma açısından değil, kurumsal kullanım alanlarının gelişimi bakımından da önem taşıyor.

Senato’daki usul oylamasının ilerlemesi ya da yavaşlaması, piyasanın tasarıya verdiği desteğin gücünü ölçen bir gösterge olarak izlenecek. Gözler bunun ardından 27 Ekim’de yapılacak Ripple Swell etkinliğine çevrilebilir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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