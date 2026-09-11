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BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de sıra dışı on chain sinyali görüldü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin’de alışılmadık bir HODL Wave sinyali ortaya çıktı.
  • 📉 Willy Woo, dip bölgesindeki alımların geniş kitle yerine sınırlı aktörlerden gelmiş olabileceğini söylüyor ve bu tablo $BTC’de dikkat çekiyor.
  • 🏦 ETF'ler, kurumsal saklama çözümleri ve türev işlemler veriyi farklılaştıran olası nedenler arasında yer alıyor.
  • 📅 Cuma günü vadesi dolacak 2,51 milyar dolarlık opsiyon pozisyonu piyasadaki kırılganlığı artırıyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Bitcoin piyasasında alışılmadık bir zincir üstü veri dikkat çekti. Zincir üstü analizleriyle tanınan Willy Woo, HODL Wave verilerinde şimdiye kadar benzeri görülmemiş bir anomali saptadığını açıkladı. Woo, yaklaşık 17,5 yıllık veri setinde dip bölgelerde genellikle görülen alım sıçramalarının bu kez ortaya çıkmadığını belirtti.

İçindekiler
1 HODL Wave verisindeki sıra dışı tablo
2 Alternatif açıklamalar da masada
3 Piyasada kırılganlık sürüyor

HODL Wave verisindeki sıra dışı tablo

Woo’ya göre dip seviyelere yakın dönemde Bitcoin toplayan taraf, bunu kısa sürede ve agresif biçimde yapmadı. Bunun yerine alımların zamana yayıldığı bir görünüm oluştu. Analist, bu birikimin tek bir büyük yatırımcıdan ya da sınırlı sayıda güçlü aktörden gelmiş olabileceğini düşünüyor.

Willy Woo, dipten alım yapan tarafın bunu yavaş biçimde gerçekleştirdiğini, geniş yatırımcı katılımı olsaydı genç HODL Wave bantlarında belirgin sıçramalar görülmesi gerektiğini vurguluyor.

HODL Waves, dolaşımdaki Bitcoin arzını coin’lerin ne kadar süredir hareket etmediğine göre sınıflandıran bir zincir üstü gösterge olarak biliniyor. Bu yapı, özellikle kısa süre önce alınmış coin’leri en genç bantlarda izlemeye imkan tanıyor. Coin’ler harcanmadan tutulursa zamanla daha yaşlı bantlara geçiyor, yeniden hareket ettiklerinde ise en genç bantlara dönüyor.

Mini sözlük: HODL Waves, Bitcoin arzını coin’lerin cüzdanlarda ne kadar süre hareketsiz kaldığına göre yaş gruplarına ayıran zincir üstü bir göstergedir. En genç bantlar, yeni alım ve satış hareketlerini izlemek için kullanılır.

Geçmiş döngülerde çok sayıda yatırımcının katıldığı bir dip oluşumu, kısa vadeli bantlarda belirgin hareket patlamaları yaratıyordu. Woo, mevcut tabloda bu izlerin bulunmadığını söylüyor. Bu nedenle piyasadaki birikimin daha dar bir grup tarafından sessiz şekilde yapılmış olabileceği ihtimali öne çıkıyor.

Alternatif açıklamalar da masada

Bununla birlikte Woo, tek büyük yatırımcı senaryosunun kesin bir sonuç olmadığını da kabul ediyor. Borsa yatırım fonları, kurumsal saklama çözümleri ve türev ürünlerin etkisi gibi başka unsurların da aynı veriyi farklı biçimde şekillendirmiş olabileceğini ifade ediyor. Bitcoin piyasasının yapısı, HODL Wave verilerinin ilk kez izlenmeye başlandığı döneme kıyasla önemli ölçüde değişmiş durumda.

Woo, ortaya çıkan tablonun yalnızca tek bir yoruma bağlanamayacağını, ETF’ler, kurumsal saklama ve türev piyasalarının veriyi etkilemiş olabileceğini kaydediyor.

Piyasada kırılganlık sürüyor

Bitcoin, perşembe günü psikolojik açıdan önemli görülen 77.000 dolar seviyesinin altına indi. Daha sonra bu dipten tepki alımı gelse de piyasanın kırılgan yapısı korunuyor. Faiz artışı ihtimalinin yüksek görülmesi, yatırımcı iştahını sınırlayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Öte yandan cuma günü büyük bir türev vade sonu bulunuyor. Coinbase Markets verilerine göre yaklaşık 2,51 milyar dolarlık Bitcoin ve Ethereum opsiyon sözleşmesinin süresi dolacak. Toplam tutarın büyük bölümünü Bitcoin kontratları oluşturuyor. Bu gelişme, kısa vadede fiyat oynaklığının yüksek kalmasına neden olabilir.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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