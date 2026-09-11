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BITCOIN (BTC)

ABD spot Bitcoin ETF’lerinde üç günde 449,5 milyon dolar çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD spot Bitcoin ETF'lerinden üç işlem gününde 449,5 milyon dolar çıktı.
  • 📉 10 Eylül'de en büyük çıkış 164,3 milyon dolarla ARKB'de görüldü ve $BTC 77.095 dolar çevresinde işlem gördü.
  • 🏦 GBTC, FBTC ve IBIT de net çıkış yazarken pozitif akış kaydeden tek fon MSBT oldu.
  • 📊 Satışların birkaç büyük fona yayılması, 77.000 dolar çevresindeki seyrin izleneceğini gösterdi.
İlayda Peker
İlayda Peker

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinden 10 Eylül’de 282,7 milyon dolarlık net çıkış yaşandı. Böylece fonlarda art arda üçüncü işlem gününde para çıkışı görüldü. Aynı dönemde Bitcoin fiyatı da 77.000 dolar seviyesine doğru geriledi.

İçindekiler
1 Çıkışlar üç günde hızlandı
2 En büyük çıkış ARKB’de görüldü
3 Bitcoin fiyatı 77.000 doların çevresinde kaldı

Çıkışlar üç günde hızlandı

8 Eylül’de 46,6 milyon dolar, 9 Eylül’de ise 120,2 milyon dolar net çıkış kaydedildi. 10 Eylül verisiyle birlikte üç günlük toplam çıkış yaklaşık 449,5 milyon dolara ulaştı. Son oturumdaki satış baskısı, önceki iki güne göre belirgin biçimde güçlendi.

Spot Bitcoin ETF’leri, doğrudan Bitcoin fiyatını izleyen ve geleneksel borsalarda işlem gören yatırım ürünleri olarak biliniyor. Kurumsal ve bireysel yatırımcıların kripto varlığa doğrudan saklama yükü olmadan erişmesine imkan tanıyan bu fonlar, piyasadaki talep eğilimini izlemek açısından yakından takip ediliyor.

10 Eylül’deki çıkışların dikkat çeken yanı, satışların tek bir fonda yoğunlaşmaması ve en büyük ürünlerin bir bölümüne yayılması oldu.

En büyük çıkış ARKB’de görüldü

Günün en yüksek net çıkışı 164,3 milyon dolarla ARK Invest ve 21Shares ortaklığındaki ARKB’de gerçekleşti. Grayscale’in GBTC fonundan 38,4 milyon dolar, Fidelity’nin FBTC fonundan 33,6 milyon dolar çıktı. ABD’nin en büyük spot Bitcoin ETF’si olan BlackRock IBIT’te de 24,5 milyon dolarlık net çıkış kayda geçti.

Aynı seansta pozitif akış kaydeden tek ürün MSBT oldu. Bu fon 4 milyon dolar giriş çekti. Diğer bazı ürünlerde ise net hareket görülmedi.

FonNet akışYön
ARKB164,3 milyon dolarÇıkış
GBTC38,4 milyon dolarÇıkış
FBTC33,6 milyon dolarÇıkış
IBIT24,5 milyon dolarÇıkış
MSBT4 milyon dolarGiriş

Bitcoin fiyatı 77.000 doların çevresinde kaldı

CoinCodex verilerine göre Bitcoin, 11 Eylül’ün erken saatlerinde 77.095 dolar civarında işlem gördü. Son 24 saatteki düşüş yüzde 1,76 oldu. Varlık, aynı dönem içinde önce 78.000 doların üzerinde seyretti, ardından satışların hızlanmasıyla gece saatlerinde kısa süreliğine 76.000 dolar bandının ortasına indi.

Fiyat daha sonra yeniden 77.000 doların üzerine çıksa da önceki seviyelerinin altında kaldı. ETF’lerden hızlanan çıkışlarla spot piyasadaki geri çekilmenin aynı döneme denk gelmesi, kurumsal talepte son seanslarda zayıflama yaşandığına işaret etti.

Yaklaşık 450 milyon dolarlık üç günlük çıkış, 77.000 dolar çevresindeki dengenin korunup korunamayacağı açısından ETF akışlarını daha önemli hale getirdi.

10 Eylül verisinde satışların birden fazla büyük fona yayılması da ayrıca öne çıktı. Bu tablo, piyasada tekil bir ürün kaynaklı hareketten çok daha geniş tabanlı bir riskten kaçış eğilimi oluştuğunu düşündürüyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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