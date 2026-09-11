ABD spot Bitcoin ETF’lerinde üç günde 449,5 milyon dolar çıktı

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinden 10 Eylül’de 282,7 milyon dolarlık net çıkış yaşandı. Böylece fonlarda art arda üçüncü işlem gününde para çıkışı görüldü. Aynı dönemde Bitcoin fiyatı da 77.000 dolar seviyesine doğru geriledi.

Çıkışlar üç günde hızlandı

8 Eylül’de 46,6 milyon dolar, 9 Eylül’de ise 120,2 milyon dolar net çıkış kaydedildi. 10 Eylül verisiyle birlikte üç günlük toplam çıkış yaklaşık 449,5 milyon dolara ulaştı. Son oturumdaki satış baskısı, önceki iki güne göre belirgin biçimde güçlendi.

Spot Bitcoin ETF’leri, doğrudan Bitcoin fiyatını izleyen ve geleneksel borsalarda işlem gören yatırım ürünleri olarak biliniyor. Kurumsal ve bireysel yatırımcıların kripto varlığa doğrudan saklama yükü olmadan erişmesine imkan tanıyan bu fonlar, piyasadaki talep eğilimini izlemek açısından yakından takip ediliyor.

10 Eylül’deki çıkışların dikkat çeken yanı, satışların tek bir fonda yoğunlaşmaması ve en büyük ürünlerin bir bölümüne yayılması oldu.

En büyük çıkış ARKB’de görüldü

Günün en yüksek net çıkışı 164,3 milyon dolarla ARK Invest ve 21Shares ortaklığındaki ARKB’de gerçekleşti. Grayscale’in GBTC fonundan 38,4 milyon dolar, Fidelity’nin FBTC fonundan 33,6 milyon dolar çıktı. ABD’nin en büyük spot Bitcoin ETF’si olan BlackRock IBIT’te de 24,5 milyon dolarlık net çıkış kayda geçti.

Aynı seansta pozitif akış kaydeden tek ürün MSBT oldu. Bu fon 4 milyon dolar giriş çekti. Diğer bazı ürünlerde ise net hareket görülmedi.

Fon Net akış Yön ARKB 164,3 milyon dolar Çıkış GBTC 38,4 milyon dolar Çıkış FBTC 33,6 milyon dolar Çıkış IBIT 24,5 milyon dolar Çıkış MSBT 4 milyon dolar Giriş

Bitcoin fiyatı 77.000 doların çevresinde kaldı

CoinCodex verilerine göre Bitcoin, 11 Eylül’ün erken saatlerinde 77.095 dolar civarında işlem gördü. Son 24 saatteki düşüş yüzde 1,76 oldu. Varlık, aynı dönem içinde önce 78.000 doların üzerinde seyretti, ardından satışların hızlanmasıyla gece saatlerinde kısa süreliğine 76.000 dolar bandının ortasına indi.

Fiyat daha sonra yeniden 77.000 doların üzerine çıksa da önceki seviyelerinin altında kaldı. ETF’lerden hızlanan çıkışlarla spot piyasadaki geri çekilmenin aynı döneme denk gelmesi, kurumsal talepte son seanslarda zayıflama yaşandığına işaret etti.

Yaklaşık 450 milyon dolarlık üç günlük çıkış, 77.000 dolar çevresindeki dengenin korunup korunamayacağı açısından ETF akışlarını daha önemli hale getirdi.

10 Eylül verisinde satışların birden fazla büyük fona yayılması da ayrıca öne çıktı. Bu tablo, piyasada tekil bir ürün kaynaklı hareketten çok daha geniş tabanlı bir riskten kaçış eğilimi oluştuğunu düşündürüyor.