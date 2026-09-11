Garlinghouse’un 179,50 dolarlık XRP hedefi doğrulanmadı

XRP topluluğunda son günlerde öne çıkan 179,50 dolarlık fiyat senaryosu geniş yankı uyandırdı. Ancak kamuya açık bilgiler, Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’un XRP için 179,50 dolarlık resmi bir fiyat tahmini açıkladığını bağımsız biçimde doğrulamıyor. Topluluk içindeki bazı paylaşımlar, Garlinghouse’un dijital varlıklarla takas, saklama ve finansal altyapıya ilişkin daha geniş değerlendirmelerini doğrudan XRP fiyat hedefi olarak yorumladı.

10 trilyon dolarlık senaryonun dayandığı hesap

Dolaşımdaki arz esas alındığında, 10 trilyon dolarlık bir piyasa değeri XRP başına yaklaşık 179,50 dolara karşılık geliyor. Bu rakam, mevcut değerlemelerin oldukça üzerinde bir seviyeye işaret ederken, varlığın çok trilyon dolarlık bir piyasa büyüklüğüne ulaşmasını gerektiriyor.

Brad Garlinghouse’un sözleri, bazı paylaşımlarda XRP için doğrudan fiyat hedefi gibi sunulsa da eldeki açık veriler bunun resmi bir tahmin olduğunu doğrulamıyor.

Bu iddia, kripto dostu düzenlemeler, kurumsal benimsenme ve sınır ötesi ödemelerde blokzincir ağlarının kullanımına ilişkin tartışmalarla birlikte yayıldı. Bu başlıklar, Garlinghouse’un dijital varlıkların finansal piyasalarda değer transferini iyileştirebileceğine yönelik uzun süredir dile getirdiği görüşlerle uyum gösteriyor.

Bununla birlikte, XRP’nin kendisi ile daha geniş dijital varlık altyapısı arasındaki ayrım önem taşıyor. Topluluktaki bazı değerlendirmeler, Garlinghouse’un açıklamalarının XRP’nin tek başına piyasa değerinden çok, dijital varlık ağları, saklama sistemleri ve zincir üstü mutabakat altyapısından geçebilecek toplam varlık ölçeğine işaret ettiğini vurguluyor.

XRP’nin ödeme altyapısındaki yeri

Garlinghouse, blokzincir teknolojisinin geleneksel finans altyapısındaki zayıf noktaları giderebileceği alanlardan biri olarak sınır ötesi ödemeleri sık sık öne çıkarıyor. Ripple da geçmişte XRP’yi, uluslararası mutabakatta köprü varlık olarak konumlandırdı.

Garlinghouse, Ripple’ın önceki ödeme girişimlerinde paranın bilgi kadar hızlı hareket edebilmesinin hedeflendiğini vurgulamıştı.

Şirket, MoneyGram ortaklığı döneminde XRP’nin ön fonlama ihtiyacını azaltarak gerçek zamanlı döviz mutabakatını kolaylaştırabileceğini savunmuştu. Bu kullanım alanı, XRP’nin uzun vadeli değer önerisine ilişkin tartışmalarda önemini koruyor. Daha yüksek bir değerleme için yalnızca ilginin artması değil, kalıcı talep, derin likidite ve somut kullanım da gerekiyor.

XRPL üzerinde geliştirilen bazı projeler de daha geniş bir pazar fırsatına dikkat çekiyor. Ancak proje bazlı toplam pazar tahminleri, XRPL’nin mevcut ekonomik büyüklüğü ya da XRP’nin bugünkü değeriyle aynı anlama gelmiyor.

Geleneksel finansın yavaşlığına dikkat çekti

Garlinghouse, Hollanda Merkez Bankası’nın 2026 yılının mart ve ağustos ayları arasında New York ve Ottawa’dan Londra’ya yaklaşık 86 ton altın taşımasına da değindi. Banka, bu adımın rezervlerin alım satım imkanını artırmak ve kriz hazırlığını güçlendirmek amacı taşıdığını açıkladı.

Süreç yalnızca fiziksel taşıma ile sınırlı kalmadı. Hollanda Merkez Bankası, operasyonun bir bölümünde New York’ta altın satılıp Londra’da eşdeğer miktarda altın alındığını, 27 tondan fazla altının da fiziken taşındığını bildirdi. Garlinghouse bu örneği, geleneksel finans sisteminde değerin halen yavaş ve maliyetli biçimde hareket edebildiğini göstermek için kullandı.

XRPL için kurumsal test verisi geldi

Uluslararası Ödemeler Bankası’nın 2 Eylül tarihli çalışma metni, resmi istatistik veri setlerinin kriptografik parmak izlerinin XRPL üzerine kaydedildiği bir kavram kanıtını ortaya koydu. Bu sistem, yayımlanan verinin ilgili kurumdan çıktığını ve sonradan değiştirilmediğini doğrulamayı amaçlıyor.

Mini sözlük: Uluslararası Ödemeler Bankası, merkez bankaları arasında iş birliğini destekleyen küresel bir kurumdur. Kavram kanıtı ise bir teknolojinin belirli koşullarda çalışabildiğini göstermek için hazırlanan sınırlı kapsamlı test anlamına gelir.

BIS, kontrollü test koşullarında yayımlama gecikmesinin medyan 3 ila 5 saniye, doğrulama gecikmesinin ise 1 ila 2 saniye olduğunu aktardı. Kurum, veriler mütevazı partiler halinde işlendiğinde zincir üstü ücretlerin de ihmal edilebilir düzeyde kaldığını belirtti. Bununla birlikte bu test, XRP’nin küresel bir mutabakat varlığına dönüşeceğini ya da kurumsal bir fiyat tahmini bulunduğunu göstermiyor.

Analist ChartNerd ise XRP’nin uzun vadeli Gaussian Channel alt sınırının altında işlem gördüğü nadir dönemlerden birine dikkat çekiyor. Analize göre bu tür görünümler geçmiş döngülerde sınırlı sayıda ortaya çıktı ve büyük yeniden fiyatlama evrelerinden önce görüldü. Yine de bu karşılaştırma belirli bir fiyat hedefi üretmiyor; daha çok 2026’nın geri kalanında uzayan bir birikim süreci ya da yılın son çeyreğinde daha derin bir geri çekilme olasılığına işaret ediyor.