SEC’in Ripple ve XRP’yi Hedef Alan Davayı Kapatması Sonrası 2 İsimden Net Çerçeve Mesajı

SEC, Ripple $3.24’a açtığı davayı geçen hafta resmi olarak sonlandırıldı. Söz konusu dava Ripple’ın kayıt dışı XRP satışlarıyla 1.3 milyar dolar topladığı iddiasına dayanıyordu. Çinli Blockchain gazetecisi Wu Blockchain’in aktardığına göre SEC Üyesi Hester Peirce ve Başkanı Paul Atkins, kurumun odağını inovasyonu destekleyen ve yatırımcıyı koruyan net bir kripto para düzenleyici çerçeve hazırlamaya çevireceğini belirtti. Peirce, geçen hafta davanın “nihayet kapandığını” vurguladı.

SEC-Ripple Davası Kapandı, Sırada Net Düzenlemeler Var

Wu Blockchain’in paylaşımına göre SEC, Ripple davasını resmen kapattı. İlk şikayet XRP satışlarının kayıtsız menkul kıymet satışı olduğu iddiasını içeriyordu ve toplam tutar 1.3 milyar dolar olarak telaffuz edilmişti. Bu çerçevede SEC, Ripple ve XRP satışlarına odaklanarak ağır yaptırımlı bir dava açmıştı.

Hester Peirce, 11 Ağustos’ta attığı tweet’te geçen hafta itibarıyla dosyanın rafa kalktığını ifade etti. Peirce, dava sürecinde zihinsel enerjiyi meşgul eden konuların artık geride kaldığını ve net bir kripto para düzenlemelerinin inşasına yoğunlaşılması gerektiğini söyledi.

Paul Atkins: SEC Politika Masasına Geri Döndü

Paul Atkins, Peirce’in mesajına verdiği yanıtta yaklaşımı destekledi. Artık SEC’in enerjisinin mahkeme salonundan politika masasına yönelteceğini dile getirdi. İnovasyonu teşvik ederken, yatırımcı korumasını güçlendiren açık ve anlaşılır bir düzenleyici çerçeve oluşturulacağının altını çizdi.

Bundan sonraki süreç, SEC nezdindeki politika üretiminde ilerleyecek. Hedef açık, uygulanabilir ve koruyucu bir düzenleme mimarisi kurmak. Atkins, Peirce’in mesajına verdiği yanıtı SEC’in geçtiğimiz günlerde duyurduğu girişim olan Project Crypto‘yu işaret edecek şekilde “#ProjectCrypto” etiketiyle güçlendirdi.