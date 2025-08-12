RIPPLE (XRP)

SEC’in Ripple ve XRP’yi Hedef Alan Davayı Kapatması Sonrası 2 İsimden Net Çerçeve Mesajı

Özet

  • SEC, Ripple ve XRP'yi hedef alan davayı geçen hafta kapattı.
  • Düzenleyici kurum odağını net bir kripto para çerçevesi hazırlamaya çevriliyor.
  • SEC Başkanı Paul Atkins, mahkemeden politika masasına dönüş açıklaması yaptı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

SEC, Ripple $3.24’a açtığı davayı geçen hafta resmi olarak sonlandırıldı. Söz konusu dava Ripple’ın kayıt dışı XRP satışlarıyla 1.3 milyar dolar topladığı iddiasına dayanıyordu. Çinli Blockchain gazetecisi Wu Blockchain’in aktardığına göre SEC Üyesi Hester Peirce ve Başkanı Paul Atkins, kurumun odağını inovasyonu destekleyen ve yatırımcıyı koruyan net bir kripto para düzenleyici çerçeve hazırlamaya çevireceğini belirtti. Peirce, geçen hafta davanın “nihayet kapandığını” vurguladı.

Alt Başlıklar
SEC-Ripple Davası Kapandı, Sırada Net Düzenlemeler VarPaul Atkins: SEC Politika Masasına Geri Döndü

SEC-Ripple Davası Kapandı, Sırada Net Düzenlemeler Var

Wu Blockchain’in paylaşımına göre SEC, Ripple davasını resmen kapattı. İlk şikayet XRP satışlarının kayıtsız menkul kıymet satışı olduğu iddiasını içeriyordu ve toplam tutar 1.3 milyar dolar olarak telaffuz edilmişti. Bu çerçevede SEC, Ripple ve XRP satışlarına odaklanarak ağır yaptırımlı bir dava açmıştı.

Hester Peirce, 11 Ağustos’ta attığı tweet’te geçen hafta itibarıyla dosyanın rafa kalktığını ifade etti. Peirce, dava sürecinde zihinsel enerjiyi meşgul eden konuların artık geride kaldığını ve net bir kripto para düzenlemelerinin inşasına yoğunlaşılması gerektiğini söyledi.

Paul Atkins: SEC Politika Masasına Geri Döndü

Paul Atkins, Peirce’in mesajına verdiği yanıtta yaklaşımı destekledi. Artık SEC’in enerjisinin mahkeme salonundan politika masasına yönelteceğini dile getirdi.  İnovasyonu teşvik ederken, yatırımcı korumasını güçlendiren açık ve anlaşılır bir düzenleyici çerçeve oluşturulacağının altını çizdi.

Paul Atkins’in Mesajı

Bundan sonraki süreç, SEC nezdindeki politika üretiminde ilerleyecek. Hedef açık, uygulanabilir ve koruyucu bir düzenleme mimarisi kurmak. Atkins, Peirce’in mesajına verdiği yanıtı SEC’in geçtiğimiz günlerde duyurduğu girişim olan Project Crypto‘yu işaret edecek şekilde “#ProjectCrypto” etiketiyle güçlendirdi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Gensler’ı Kahreden Ripple (XRP) Müjdesi, SEC Muafiyeti Geldi!

Martinez: XRP Coin İçin Kısa Vadeli Hedef ve Teknik Analiz

XRP 3,30 Dolar Eşiğine Dayandı: Bugünkü Kapanış Belirleyici Olacak

VivoPower, Ripple Hisseleriyle XRP’ye Yatırım Yapmayı Planlıyor

SEC Anlaşması Sonrası Denge Arayışı! XRP Fiyatı Dalgalanıyor!

BlackRock’ten SOL ve XRP ETF Açıklaması, Hangi Altcoin İçin Başvuru Gelecek?

XRP Yüzde 200 Artışla Parlıyor: Alıcılar Geri Döndü

Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto medyacılığına yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içindeyim. Son 3 yıldır ise COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmakta, okurlara kaynağından haber getirmekteyim.
Bir Önceki Yazı Bitcoin ve Kripto Paralarda Bugün Saat 15.30’a Dikkat: Matrixport’tan Fiyat Analizi
Bir Sonraki Yazı Yatırımcılar Altcoin Devine Koşuyor: Yüzde 82 Artışla Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Cardano, Grayscale Sıralamasında Üçüncülüğe Yükseldi: ETF Kararı Bekleniyor
ALTCOIN Kripto Para
Upbit’in CYBER Token’i Listelemesi Fiyatta Güçlü Yükselişi Getirdi
Kripto Para
Shiba Inu Yatırımcısını Umutlandıran Sıkışma: 0,000015 Dolar Yolu Açılır mı?
SHIBA INU (SHIB)
Yatırımcılar Altcoin Devine Koşuyor: Yüzde 82 Artışla Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı
Ethereum (ETH)
Lost your password?