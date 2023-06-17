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Öngörülerinin gerçekleşmesiyle nam salan kripto para analisti DonAlt, Bitcoin‘deki (BTC) düşüşün çok yakında tamamlanarak sona ereceği öngörüsünde Bulundu. Analistin öngörüsü kripto para yatırımcılarının en sonunda rahat bir nefes alacakları anlamına geliyor.

Yükselişten Önce Yüzde 20’lik Düşüş Bekliyor

Anonim kripto para analisti DonAlt, TechnicalRoundup YouTube kanalında yayımladığı son analiz videosunda Bitcoin‘in muhtemelen dibe vurmaya yakın bir noktada olduğunu söyledi. Analist, en büyük kripto paranın temel destek seviyesine bularak dibe vurmadan önce mevcut fiyatlardan yüzde 20’nin üzerinde düşmesi gerekebileceğinin de altını çizerek şunları söyledi:

Desteğe yaklaşıyoruz, ancak aşağı doğru sürüklenirken desteğe yaklaşıyoruz… Böyle olmasından nefret ediyorum. Çünkü desteğe doğru sürüklenmek istemiyorum. Genelde desteğe sürüklenildiğinde düşündüğüm şey fiyatın zamanla dibe vuracağıdır. Elbette bir sonraki desteğe doğru ilerleyebiliriz ve 24 bin dolar ila 22 bin dolar arasındaki bölgeyi test edebiliriz. Bu bölgenin altındaki bir sonraki destek seviyesi ise 20 bin dolar. Yani bu ne kadar uzun sürerse ve ne kadar yavaş hareket etmeye devam edecek olursa bence 20 bin dolar o kadar olası hale gelir.

DonAlt, fiyatın 20 bin dolara düşmesi halinde memnuniyetle BTC biriktireceğini de ekledi.

Analiste Göre 27 Bin 400 Doların Oldukça Önemli

Analist ayrıca Bitcoin’in 27 bin 400 doları geçerek bu seviyeyi destek olarak yeniden test etmesinin ardından güç belirtileri gösterip göstermeyeceğini yakından takip edeceğini belirterek “Şu anda güç gösterdiğini görmek istiyorum ve bu en iyi günlük zaman diliminde görülebilir. Bu güç gösterisi temelde sadece 27 bin 400 doların üzerine çıkmak demek. Bunun iyi bir güç ölçümü olacağını düşünüyorum. Çünkü şu anda zirveye ulaşmamızı sağlayan akümülasyon bölgesinin altında işlem görüyor ve harekete geçmek ya da daha aşağıya inmek için bu bölge oldukça önemli. Şu anda Bitcoin’de işlem yapmak istiyorum ki her ikisi de benim için işe yarayacak.” dedi.

CoinMarketCap‘in (CMC) verilerine göre en büyük kripto para, son 24 saatte yüzde 0,92 yükselişle 26 bin 429 dolardan işlem görüyor.