Bitcoin ve Kripto Paralarda Bugün Saat 15.30’a Dikkat: Matrixport’tan Fiyat Analizi

Singapur merkezli Matrixport, 12 Ağustos 2025 tarihli “Günün Grafiği” analizinde Bitcoin $120,786.28‘in üçgen formasyonunu yukarı kırdığını ve Asya işlem seansındaki güçlü yükselişin Avrupa ile ABD’deki kar satışlarıyla dengelense de 116 bin 817 dolar üstünde kaldıkça yükseliş eğilimi koruduğunu bildirdi. Analizde bugün TSİ 15.30’da açıklanacak ve beklenti üzerinde gelebilecek TÜFE verisinin yıl içinde iki faiz indirimi beklentisini zayıflatabileceği, buna rağmen mevsimsel olarak zayıf dönemde fiyatın güçlü ivmeyle yükselmek yerine kademeli yükselebileceği belirtildi. Matrixport, çeşitli kanallar üzerinden kripto para piyasasına fon girişlerinin sürdüğünü ve sabırlı yatırımcıların yıl içinde ödüllendirilebileceğini ekledi.

Bitcoin Üçgen Formasyonu Kırılımını Sürdürüyor

Matrixport analizinde Bitcoin’in üçgen formasyonunu yukarı yönde kırdığını ve trendin yukarı yönlü olduğunu vurguladı. 116 bin 817 dolar üzerindeki tutunma işlenebilir bir kırılım olarak nitelendirilirken, grafikte 122 bin 282 dolara uzanan tepe girişimleri dikkat çekiyor. Analiz genel olarak yönün yukarı olduğunu ve risk seviyelerinin ise belirgin olduğunu gösteriyor.

Grafikte 116 bin 817 dolar kritik eşik olarak öne çıkarken, önceki yatay destek 111 bin 944 dolar ve alt bölge 106 bin dolar olarak işaretlenmiş durumda. 122 bin 282 dolara uzanan tepe denemesi de grafikte dikkat çekiyor. Bu seviyeler kısa vadede alıcı ve satıcıların odaklandığı seviyeleri gösteriyor.

Bugün ABD’de Açıklanacak TÜFE Verisine Dikkat

Matrixport’un analizine göre bugün açıklanacak ve beklenenden yüksek gelebilecek TÜFE verisi yıl içinde iki faiz indirimi beklentisini zayıflatabilir. Bu senaryo olası görülse bile mevsimsel olarak daha sakin dönemde fiyatların parabolik hızlanma yerine kademeli bir yükseliş eğilimini sürdürmesi bekleniyor. Yön yukarı olsa da tempo kontrollü.

Matrixport, yıl boyunca kripto para piyasasına farklı kanallar üzerinden sermaye girişlerinin sürdüğünün altını çizdi. Sabırlı ve disiplinli yatırımcıların bu tablo içinde yılın ilerleyen döneminde ödüllendirilebileceği değerlendirmesini paylaştı.