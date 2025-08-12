BITCOIN (BTC)

Bitcoin ve Kripto Paralarda Bugün Saat 15.30’a Dikkat: Matrixport’tan Fiyat Analizi

Özet

  • Matrixport, 12 Ağustos’ta Bitcoin’in üçgen formasyonunu yukarı kırdığını ve 116 bin 817 dolar üzerinde kaldıkça trendin olumlu olduğunu bildirdi.
  • Analize göre bugün açıklanacak ve beklenenden yüksek gelebilecek TÜFE verisi iki faiz indirimi beklentisini zorlayabilir.
  • Matrixport buna karşın mevsimsellik kademeli yükseliş bekliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Singapur merkezli Matrixport, 12 Ağustos 2025 tarihli “Günün Grafiği” analizinde Bitcoin $120,786.28‘in üçgen formasyonunu yukarı kırdığını ve Asya işlem seansındaki güçlü yükselişin Avrupa ile ABD’deki kar satışlarıyla dengelense de 116 bin 817 dolar üstünde kaldıkça yükseliş eğilimi koruduğunu bildirdi. Analizde bugün TSİ 15.30’da açıklanacak ve beklenti üzerinde gelebilecek TÜFE verisinin yıl içinde iki faiz indirimi beklentisini zayıflatabileceği, buna rağmen mevsimsel olarak zayıf dönemde fiyatın güçlü ivmeyle yükselmek yerine kademeli yükselebileceği belirtildi. Matrixport, çeşitli kanallar üzerinden kripto para piyasasına fon girişlerinin sürdüğünü ve sabırlı yatırımcıların yıl içinde ödüllendirilebileceğini ekledi.

Alt Başlıklar
Bitcoin Üçgen Formasyonu Kırılımını SürdürüyorBugün ABD’de Açıklanacak TÜFE Verisine Dikkat

Bitcoin Üçgen Formasyonu Kırılımını Sürdürüyor

Matrixport analizinde Bitcoin’in üçgen formasyonunu yukarı yönde kırdığını ve trendin yukarı yönlü olduğunu vurguladı. 116 bin 817 dolar üzerindeki tutunma işlenebilir bir kırılım olarak nitelendirilirken, grafikte 122 bin 282 dolara uzanan tepe girişimleri dikkat çekiyor. Analiz genel olarak yönün yukarı olduğunu ve risk seviyelerinin ise belirgin olduğunu gösteriyor.

Matrixport 12 Ağustos 2025 Bitcoin Değerlendirmesi

Grafikte 116 bin 817 dolar kritik eşik olarak öne çıkarken, önceki yatay destek 111 bin 944 dolar ve alt bölge 106 bin dolar olarak işaretlenmiş durumda. 122 bin 282 dolara uzanan tepe denemesi de grafikte dikkat çekiyor. Bu seviyeler kısa vadede alıcı ve satıcıların odaklandığı seviyeleri gösteriyor.

Bugün ABD’de Açıklanacak TÜFE Verisine Dikkat

Matrixport’un analizine göre bugün açıklanacak ve beklenenden yüksek gelebilecek TÜFE verisi yıl içinde iki faiz indirimi beklentisini zayıflatabilir. Bu senaryo olası görülse bile mevsimsel olarak daha sakin dönemde fiyatların parabolik hızlanma yerine kademeli bir yükseliş eğilimini sürdürmesi bekleniyor. Yön yukarı olsa da tempo kontrollü.

Matrixport, yıl boyunca kripto para piyasasına farklı kanallar üzerinden sermaye girişlerinin sürdüğünün altını çizdi. Sabırlı ve disiplinli yatırımcıların bu tablo içinde yılın ilerleyen döneminde ödüllendirilebileceği değerlendirmesini paylaştı.



Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto medyacılığına yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içindeyim. Son 3 yıldır ise COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmakta, okurlara kaynağından haber getirmekteyim.
