Bitcoin’de Kurumsal Alımlar Sürüyor: Metaplanet 518 Adet BTC Daha Aldı

Özet

  • Metaplanet, Salı günü 518 adet BTC alarak toplam Bitcoin varlığını 18 bin 113 adete çıkardı.
  • Şirketin ortalama maliyeti 118 bin 519 dolar, kümülatif harcaması ise 1.85 milyar dolar.
  • Metaplanet, Bitcoin alım stratejisini 555 milyar Japon yenlik süresiz imtiyazlı pay planıyla destekliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Bitcoin $120,786.28 hazine şirketi Metaplanet, portföyüne 518 adet BTC daha ekleyerek yaklaşık 61.4 milyon dolarlık yeni alım gerçekleştirdi. İşlem, Bitcoin başına ortalama 118 bin 519 dolar seviyesinden yapıldı. CEO Simon Gerovich, şirketin toplam varlığının 18 bin 113 adet BTC’ye çıktığını, kümülatif maliyetin 1,85 milyar dolar ve ortalama maliyetin ise 101 bin 911 dolar olduğunu açıkladı.

Metaplanet Bitcoin Alımlarını Sürdürüyor

Tokyo’da işlem gören Metaplanet, Salı günü yaptığı açıklamada 518 adet BTC’lik son alımını tamamlandığını duyurdu. Şirket, böylece elindeki Bitcoin miktarını 18 bin 113 adete yükseltti. Yönetim ortalama maliyet ve toplam harcama verilerini paylaşarak satın alımların ölçeğini net biçimde ortaya koydu.

Metaplanet, bu ayın başında Bitcoin alım stratejisini desteklemek amacıyla 555 milyar Japon yenine (yaklaşık 3.7 milyar dolar) kadar fon sağlamak için yeni süresiz imtiyazlı pay ihracı planını açıklamıştı. Söz konusu plan şirketin sermaye yapısını güçlendirerek alım kapasitesini artırmayı hedefliyor.

17 Bin 595 Adet BTC İle 6’ncı Sırada

Şu an için Metaplanet, Bitcoin varlığı ile küresel sıralamada altıncı sırada yer alıyor. Bitcointreasuries’ın verilerine göre şirketin önünde Strategy, MARA, XXI, Bitcoin Standard Treasury Company ve Riot bulunuyor. Ayrıca Strategy, Pazartesi günü 155 adet BTC daha alarak Bitcoin varlığını 628 bin 946 adet BTC’ye taşıdığını duyurmuştu. Metaplanet’e en yakın şirket 15 bin adet BTC ile Trump Media & Technology Group.

Bitcoin Hazine Şirketlerinin Sıralaması – İlk 10

Fiyat Bitcoin, CryptoAppsy‘in sağladığı verilere göre haberin hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 2,4 düşüşle 118 bin 868 dolardan işlem görüyor. En büyük kripto para haftalık bazda ise yüzde 4 artıda. Hisse performansı tarafında Metaplanet, Japonya’da piyasa açıkken öğle saatleri itibarıyla yüzde 1,6 düştü. Şirketin hisselerindeki son bir ayda yüzde 37 değer kaybederken, yılın başından bu yana yüzde 183 yükseldi.

