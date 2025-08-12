Ethereum’da Tarihi Gün: İlk Kez 1 Milyar Dolar Geldi

ABD’deki spot Ethereum $4,212.94 ETF’leri Pazartesi günü kaydedilen net girişlerde ilk kez 1 milyar dolar eşiğini aştı. SoSoValue’nun verilerine göre toplam giriş tutarı 1.02 milyar dolar olarak kaydedildi. BlackRock’ın ETHA fonu 639.8 milyon dolar girişle başı çekti. Fidelity’nin FETH’si 277 milyon dolarla tarihinin en yüksek girişini gördü. Mayıs ayından bu yana olan toplam girişler 10.83 milyar dolara ulaştı. Aynı gün spot Bitcoin $120,786.28 ETF’lerine ise 178.15 milyon dolar giriş oldu. ETH, son bir ayda yüzde 45 yükselmesine rağmen son 24 saatte yüzde 0,42 düşüşle 4 bin 284 dolardan işlem görüyor.

Ethereum ETF’lerinde İlk Kez 1 Milyar Dolar Görüldü

ABD’deki dokuz spot Ethereum ETF’i, Pazartesi gününü 1.02 milyar dolarlık net girişle kapattı. SoSoValue’nun sunduğu rakamlara göre BlackRock’ın ETHA’sı 639.8 milyon dolarla günün en büyük net girişini topladı. Fidelity’nin FETH’si 277 milyon dolarlık pozitif akışla kendi rekorunu kırdı. Grayscale’in Mini Ether Trust’ına ise 66.57 milyon dolar, ETHE’ye 13 milyon dolar net giriş oldu. Bitwise, 21Shares, Franklin Templeton ve VanEck’in ETF’lerinde de gün içinde pozitif akış izlendi.

1 milyar dolar eşiği söz konusu spot Ethereum ETF’lerinin geçen yıl temmuzdaki lansmanından bu yana ilk kez aşıldı. Mayıs ayından beri ETF’lere net girişler 8 milyar doların üzerine çıkmıştı. Pazartesi günkü güçlü hacimle birlikte kümülatif toplam girişler 10.83 milyar dolara yükseldi.

ETH Kurumsal Taleple Parlıyor: Uzman Yorumları

LVRG Research Direktörü Nick Ruck, yatırımcıların Ethereum’u hem değer saklama aracı hem de merkeziyetsiz finans ve Web3 için temel katman olarak gördüklerini belirterek, “Bu talep ETH’nin uzun vadeli potansiyeline dair kurumsal güvenin arttığını yansıtıyor” dedi. Kronos Research CIO’su Vincent Liu ise artan girişleri ısrarlı düzenleyici rüzgarlar ve rekor kıran geleneksel finans hazineleri tahsisleri ile ilişkilendirdi. Bu eğilimin derin likidite oluşturduğunu ve Ethereum’u ana akım kripto para benimsenmesinin mihenk taşı haline getirdiğini vurguladı.

Pazartesi günü spot Bitcoin ETF’lerine giriş 178.15 milyon dolarda kalırken ETH’nin piyasa performansı güçlü kaldı. Son bir ayda yaklaşık yüzde 45 oranında değer kazanan ETH, CryptoAppsy verilerine göre günlük bazda sınırlı bir düşüşle 4 bin 284 dolardan işlem görüyor.