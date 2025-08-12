Ethereum (ETH)

Ethereum’da Tarihi Gün: İlk Kez 1 Milyar Dolar Geldi

Özet

  • Pazartesi günü ABD’deki spot Ethereum ETF’lerine 1.02 milyar dolar net giriş oldu.
  • Girişlerde BlackRock ve Fidelity'nin ETF'leri öne çıktı.
  • Mayıs’tan bu yana kümülatif girişler 10.83 milyar dolara çıktı.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

ABD’deki spot Ethereum $4,212.94 ETF’leri Pazartesi günü kaydedilen net girişlerde ilk kez 1 milyar dolar eşiğini aştı. SoSoValue’nun verilerine göre toplam giriş tutarı 1.02 milyar dolar olarak kaydedildi. BlackRock’ın ETHA fonu 639.8 milyon dolar girişle başı çekti. Fidelity’nin FETH’si 277 milyon dolarla tarihinin en yüksek girişini gördü. Mayıs ayından bu yana olan toplam girişler 10.83 milyar dolara ulaştı. Aynı gün spot Bitcoin $120,786.28 ETF’lerine ise 178.15 milyon dolar giriş oldu. ETH, son bir ayda yüzde 45 yükselmesine rağmen son 24 saatte yüzde 0,42 düşüşle 4 bin 284 dolardan işlem görüyor.

Alt Başlıklar
Ethereum ETF’lerinde İlk Kez 1 Milyar Dolar GörüldüETH Kurumsal Taleple Parlıyor: Uzman Yorumları

Ethereum ETF’lerinde İlk Kez 1 Milyar Dolar Görüldü

ABD’deki dokuz spot Ethereum ETF’i, Pazartesi gününü 1.02 milyar dolarlık net girişle kapattı. SoSoValue’nun sunduğu rakamlara göre BlackRock’ın ETHA’sı 639.8 milyon dolarla günün en büyük net girişini topladı. Fidelity’nin FETH’si 277 milyon dolarlık pozitif akışla kendi rekorunu kırdı. Grayscale’in Mini Ether Trust’ına ise 66.57 milyon dolar, ETHE’ye 13 milyon dolar net giriş oldu. Bitwise, 21Shares, Franklin Templeton ve VanEck’in ETF’lerinde de gün içinde pozitif akış izlendi.

Spot Ethereum ETF’leri 11 Ağustos 2025 Rakamları

1 milyar dolar eşiği söz konusu spot Ethereum ETF’lerinin geçen yıl temmuzdaki lansmanından bu yana ilk kez aşıldı. Mayıs ayından beri ETF’lere net girişler 8 milyar doların üzerine çıkmıştı. Pazartesi günkü güçlü hacimle birlikte kümülatif toplam girişler 10.83 milyar dolara yükseldi.

ETH Kurumsal Taleple Parlıyor: Uzman Yorumları

LVRG Research Direktörü Nick Ruck, yatırımcıların Ethereum’u hem değer saklama aracı hem de merkeziyetsiz finans ve Web3 için temel katman olarak gördüklerini belirterek, “Bu talep ETH’nin uzun vadeli potansiyeline dair kurumsal güvenin arttığını yansıtıyor” dedi. Kronos Research CIO’su Vincent Liu ise artan girişleri ısrarlı düzenleyici rüzgarlar ve rekor kıran geleneksel finans hazineleri tahsisleri ile ilişkilendirdi. Bu eğilimin derin likidite oluşturduğunu ve Ethereum’u ana akım kripto para benimsenmesinin mihenk taşı haline getirdiğini vurguladı.

Pazartesi günü spot Bitcoin ETF’lerine giriş 178.15 milyon dolarda kalırken ETH’nin piyasa performansı güçlü kaldı. Son bir ayda yaklaşık yüzde 45 oranında değer kazanan ETH, CryptoAppsy verilerine göre günlük bazda sınırlı bir düşüşle 4 bin 284 dolardan işlem görüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Yatırımcılar Altcoin Devine Koşuyor: Yüzde 82 Artışla Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı

Ethereum Ağında Yeni Rekorlar Heyecan Verici

Altcoin Devindeki Yükseliş Yatırımcıyı Harekete Geçirdi: 6200 Doları 86 Milyon Dolara Dönüşen Yatırımcı Satış Yaptı

Ethereum’da Neler Oluyor? 5 Milyar Dolarlık Plan Duyurusu Fonlamayı Uçurdu, 4.600 Doları Radara Soktu

Ethereum (ETH) Kurucu Ortağı Varlıklarını Borsaya Taşıyor

Ethereum Dikkat Çekiyor! ETH Fiyatında Umut Artıyor!

Analist: Ethereum Kısa Bir Nefes Aldı, Ancak Yeni Bir Hareket Geliyor

Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto medyacılığına yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içindeyim. Son 3 yıldır ise COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmakta, okurlara kaynağından haber getirmekteyim.
Bir Önceki Yazı Kripto Para Piyasasında Sert Hareketlilik: Fiyatlar Düştü
Bir Sonraki Yazı Bitcoin’de Kurumsal Alımlar Sürüyor: Metaplanet 518 Adet BTC Daha Aldı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Cardano, Grayscale Sıralamasında Üçüncülüğe Yükseldi: ETF Kararı Bekleniyor
ALTCOIN Kripto Para
Upbit’in CYBER Token’i Listelemesi Fiyatta Güçlü Yükselişi Getirdi
Kripto Para
Shiba Inu Yatırımcısını Umutlandıran Sıkışma: 0,000015 Dolar Yolu Açılır mı?
SHIBA INU (SHIB)
Yatırımcılar Altcoin Devine Koşuyor: Yüzde 82 Artışla Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı
Ethereum (ETH)
Lost your password?