Ethereum’un (ETH) 2017’deki %9.400’lük Yükselişini 12 Haftada Tekrarlayabilecek Yeni Kripto Para

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. COINTURK, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. COINTURK, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Ethereum, bir yıl içinde değerini %9.400’den fazla artırarak herkesi şaşırtmış, birçok kişiyi kripto milyoneri yapmış ve hayatları bir gecede değiştirmişti. Bu artış o günden bu yana tekrar görülmedi. Şimdi ise iddialara göre Ethereum tabanlı bir meme coin olan Little Pepe (LILPEPE), topluluk heyecanını gerçek kullanım potansiyeliyle birleştirerek dikkatleri üzerine çekiyor ve Ethereum’un bir sonraki yükseliş yapan meme coini olabileceği konuşuluyor. Meme coin’lerin hem bireysel hem kurumsal yatırımcıların ilgisini çektiği, Layer-2 ağlarının ise odak noktası haline geldiği bu dönemde Little Pepe, her iki trendin de merkezinde yer alıyor olabilir. Şu anda 0,0018 dolar seviyesinde işlem gören Little Pepe (LILPEPE), gelişmiş geliştirme planları ve önde gelen altcoin’lere benzer işlevleri içeren yol haritası sayesinde meme coin’lerde bir sonraki “100x” performans adayı olarak görülüyor olabilr.

Little Pepe (LILPEPE): ETH’nin %9.400’lük Yükselişini Tekrarlayabilecek Meme Coin

Little Pepe, iki büyük merkezi borsa (CEX) listelenmesiyle piyasaya sürülmeye hazırlanıyor ve token’larını burada üretecek. Ayrıca dünyanın en büyük borsasında listelenmeye hazırlandığı iddia ediliyor. Bu gerçekleşirse, Little Pepe’nin meme coin sahnesindeki yükselişi efsanevi PEPE’yi bile şaşırtabilecek düzeyde olacak. Ekibinin açıklamasına göre token ekonomisinde gizli bir bilgi bulunmuyor; vergi oranı sıfır, %10 likidite, %13,5 staking ve topluluk ödüllerine ayrılmış durumda. Bu koşullar, topluluk ve uzun vadeli yatırımcılar için özellikle cömert kabul ediliyor. Ön satışta ise toplam arzın %26,5’i ayrılmış durumda, bu da erken yatırımcılara önemli bir pay sağlıyor. İddialara göre Little Pepe, ön satış açılış fiyatına göre ciddi bir artışla hâlihazırda 0,0018 dolardan işlem görüyor. Analistler, iddialara göre Q4 öncesinde beklenen borsa listelemesinin, coin için ciddi bir sıçrama tahtası olabileceğini öngörüyor. Eğer fiyat yalnızca 0,10 dolara ulaşırsa, erken yatırımcılar bugünkü seviyeden %5.400 gibi büyük bir getiri elde edecek. Ethereum’un 2017’de yaşadığına benzer bir hype oluşursa, fiyatın 1 dolar veya üzerine çıkması da mümkün şeklinde iddialar var.

Fiyat Tahmini: 0,0018 Dolardan 1 Dolara Yükselebilir Mi?

Basit bir hesapla ve iddialara göre Little Pepe’ye 0,0018 dolardan 1.000 dolarlık yatırım yapan bir kişi yaklaşık 555.555 token satın alır. Fiyat 0,10 dolara çıkarsa yatırım değeri 55.555 dolara ulaşır. Parabolik bir yükselişle 1 dolara çıkması durumunda ise yatırım 500.000 doları aşar. Bu, Ethereum’un 2017’de erken yatırımcılarını milyonerlere dönüştürmesine benzer bir senaryo. PEPE ve SHIB’i kaçıran bazı büyük yatırımcıların (balina) CEX listelemesi öncesinde sermayelerini iddialara göre Little Pepe’ye aktardığı söyleniyor, bu da ivmeyi artırıyor. CoinMarketCap’te artan günlük işlem hacmi ve izleme listesi sayısı da bireysel yatırımcı ilgisinin yükseldiğini gösteriyor.

Ethereum, akıllı sözleşmeler sayesinde popülerlik kazandı; Little Pepe ise meme viralitesi ile gerçek blok zinciri teknolojisini birleştirerek farklı bir kazanma formülü sunuyor. 2017’de Ethereum yaklaşık 10 dolardan 1.400 doların üzerine çıktı. Little Pepe ise kuruş seviyesinden başlayarak hızla ilgi topluyor. Ethereum’un geliştiriciler ve DeFi için yaptığını, Little Pepe meme üreticileri ve topluluklar için yapmayı hedefliyor. Bu vizyon geniş çapta benimsenirse, yatırım getirisinde patlama potansiyeli son derece yüksek olabilir.

Sonuç

Düşük giriş fiyatı, güçlü token ekonomisi, gerçek kullanım alanı ve katalizörlerle dolu net bir yol haritası birleştiğinde Little Pepe, iddialara göre bu döngünün Ethereum’u olma potansiyeline sahip. 2025’e bakıldığında LILPEPE’nin yüksek volatiliteye sahip bir boğa piyasasında olması bekleniyor; bu da önümüzdeki 12 haftanın yatırım için en uygun dönem olabileceği anlamına geliyor olabilir.

