Terra Davasında Büyük Gün, LUNA ve LUNC Yatırımcıları Dikkat

Düşen bıçak tutulmaz deyimi piyasalarda yaygın biçimde kullanılır. Ancak kripto para yatırımcıları bunu duyduğunda akıllarına LUNA ve UST çöküşü gelir. 2022 yılını kabusa çeviren olay Güney Koreli bir dolandırıcının yatırımcıları on milyarlarca dolarlık kayba sürüklemesiyle noktalandı. FTX çöküşü dahil birçok büyük negatif gelişme LUNA çöküşünün tetiklediği bir şeydi.

Terra Davası

40 milyar dolardan fazla direkt çok daha fazla kaybı ise dolaylı yoldan piyasalara tattıran Do Kwon halen yargılanıyor. İade süreci adeta yılan hikayesine dönmüş ve birçok kez iadesi onaylanıp iptal edilmişti. Artık Karadağ “ciddiyetsizlikle” suçlanmaya başlarken alt-üst mahkemelerin birbirinin kararlarını bozma hikayesi sona ermiş iadesi onaylanmıştı. Enteresan günlerdi.

Yarın duruşma günü ve Do Kwon’un savunmasını değiştirdiğinden bahsediliyor. Terraforn Labs’ın kurucu ortağı Do Kwon, ABD savcılarının dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıya. Suçunu inkar etmesi bir şeyi değiştirmediği için yapabileceği tek şey bunları kabul etmek.

New York Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesinde sunulan takvim kararında, Yargıç Paul Engelmayer’in bilgilendirildiği yazıyor.

“Mahkeme, sanığın savunmasında değişiklik yapabileceği konusunda bilgilendirildi.”

Ocak ayında suçsuz olduğunu iddia eden Kwon için Mart 2023 tarihinde cezai kovuşturma başladı. Muhtemelen yarınki duruşmada suçlarını kabul edecek ve kaçtığı sonla yüzleşecek.

LUNA ve LUNC

2 spekülatif altcoinden başka bir şey değiller. LUNA ve LUNC’den bahsediyorum ve 2022 yılındaki çöküşten beri aynı şeyi yazmaktan asla yorulmadım. Büyük miktarda kayıp yaşayan yatırımcılar umutlu gibi görünse de onlar da yıllar içinde umudunu kaybetti. ABD seçimlerinden sonra 0,8 dolara spekülatif yükseliş yaşayan LUNA aynı hızda düştü. 250 gündür kayda değer yukarı yönlü denemesi olmadı ve geçen sene sonundaki fiyatını görmesi için yaklaşık %372 artış yaşaması gerek.

Neredeyse 500 gündür 1 doların altında ve daha derin diplere gitmeye devam edecek gibi görünüyor. Çünkü rekabet güçlü, LUNA’nın arkasındaki ekip yok oldu, para yok, ağ işe yaramaz halde ve yıllardır bu yaşadığımız şey zaten belliydi. Spekülatif hareketler yine olabilir ancak bu saman alevi gibi olacaktır.

LUNC için de durum farklı değil. Yakım vesaire ile arzın daralması hikayelerinin boş olduğunu 100 yıllık projeksiyonlarla açıklamıştık. Neredeyse birbiriyle aynı iki grafik. Terra Asileri başta umut verse de devamında LUNC zoru başaramadı. Güçlenen rekabet ortamında spekülatif tokenlerin de, kripto altyapı protokollerinin de sayısız alternatife sahip olduğunu bilenler uzun vadede bunlarda düşüşün devam edeceği fikrini kolayca kabulleniyor. Elbette kripto paralar sürprizlerle dolu ve yatırım kararlarınızın olumlu/olumsuz tüm sonuçlarından siz sorumlusunuz.