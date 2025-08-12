4,5 Milyon Siteye Ödeme Hizmeti Veriyor ve Kripto Para İşine Giriyor

Stripe dünyanın en büyük fintech şirketlerinden ve ödeme denilince akla kripto paralar geliyor. PayPal kadar aktif rol almasa da son zamanlarda bu şirketin kripto paralarla ilgilenmeye başladığını gördük. Mesela geçen sene sonunda stablecoin şirketi Bridge’i 1,1 milyar dolara satın aldı. Şimdi daha büyük bir şeye hazırlanıyor.

Stripe Kripto Para

Blockchain Association’ın sitesinde yayınlanan son iş ilanına göre, Stripe yeni bir kripto para ağı geliştiriyor. Yakın zamanda açılan pozisyon Tempo isimli blockchain için ürün pazarlama sorumlusu arayışıyla ilgili. Ağ hakkında yüksek performanslı ve ödemelere odaklanan bir blockchain ifadesi kullanılıyor. Tempo’nun henüz açıklanmamış bir proje olduğu ve beş kişilik ekibin bulunduğu, Paradigm ile ortak geliştirildiği bilgileri de mevcut. Paradigm en büyük kripto para risk sermayesi şirketlerinden ve bu detay önemli.

Fortune ekibi konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara ulaşarak başka detaylar daha elde etti. Örneğin bu ay EVM uyumlu ve kendi başına bir layer1. Yani farklı kripto para protokolü üzerine inşa edilmiyor ve Ethereum $4,212.94 ağındaki sözleşmeleri de çalıştırabilecek kapasitede geliştiriliyor.

92 milyar doların üzerinde değer ulaşan Stripe en son Ekim ayında Bridge’i satın almış ve Haziran ayında kripto cüzdan geliştiricisi Privy’i bünyesine katmıştı. GENIUS ile stablecoinlerin tamamen regüle olmasıyla şirketin bu alandaki iştahı artmış durumda.

X için ödemelerden tutun birçok gözde internet sitesinde ödemeler denildiğinde Stripe akla en başta gelen platform. Bridge’i satın alması kripto para ödemeleri için ona tüm altyapısı sunuyor, Privy ile kendi kripto cüzdanını da hızla hayata geçirebilir ve şimdi de kendi ağıyla tüm bunları birleştirebilir. Eğer ağ EVM uyumluysa ERC-20 tokenleri için de ödemeleri kabul edebilir. Twitter (yeni adıyla X) kripto ödemelerini kabul edebilir mi derken şimdi geldiğimiz noktada 4,5 milyon internet sitesinin kripto para ödemelerini kabul edebileceği bir sürecin içindeyiz. Kriptoda işler cidden hızlı ilerliyor.