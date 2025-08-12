Kripto Para

4,5 Milyon Siteye Ödeme Hizmeti Veriyor ve Kripto Para İşine Giriyor

Özet

  • Stripe 2 kripto para şirketini aldıktan sonra kendi ağını oluşturuyor.
  • Stripe ve kripto para odaklı VC şirketi Paradigm “Tempo” isimli kripto para ağını geliştiriyor.
  • 4,5 milyon internet sitesi Stripe aracılığıyla müşterilerinden ödeme alıyor. Yeni ağ EVM (Ethereum sanal makinesi) uyumlu olacak.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Stripe dünyanın en büyük fintech şirketlerinden ve ödeme denilince akla kripto paralar geliyor. PayPal kadar aktif rol almasa da son zamanlarda bu şirketin kripto paralarla ilgilenmeye başladığını gördük. Mesela geçen sene sonunda stablecoin şirketi Bridge’i 1,1 milyar dolara satın aldı. Şimdi daha büyük bir şeye hazırlanıyor.

Stripe Kripto Para

Blockchain Association’ın sitesinde yayınlanan son iş ilanına göre, Stripe yeni bir kripto para ağı geliştiriyor. Yakın zamanda açılan pozisyon Tempo isimli blockchain için ürün pazarlama sorumlusu arayışıyla ilgili. Ağ hakkında yüksek performanslı ve ödemelere odaklanan bir blockchain ifadesi kullanılıyor. Tempo’nun henüz açıklanmamış bir proje olduğu ve beş kişilik ekibin bulunduğu, Paradigm ile ortak geliştirildiği bilgileri de mevcut. Paradigm en büyük kripto para risk sermayesi şirketlerinden ve bu detay önemli.

Fortune ekibi konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara ulaşarak başka detaylar daha elde etti. Örneğin bu ay EVM uyumlu ve kendi başına bir layer1. Yani farklı kripto para protokolü üzerine inşa edilmiyor ve Ethereum $4,212.94 ağındaki sözleşmeleri de çalıştırabilecek kapasitede geliştiriliyor.

92 milyar doların üzerinde değer ulaşan Stripe en son Ekim ayında Bridge’i satın almış ve Haziran ayında kripto cüzdan geliştiricisi Privy’i bünyesine katmıştı. GENIUS ile stablecoinlerin tamamen regüle olmasıyla şirketin bu alandaki iştahı artmış durumda.

X için ödemelerden tutun birçok gözde internet sitesinde ödemeler denildiğinde Stripe akla en başta gelen platform. Bridge’i satın alması kripto para ödemeleri için ona tüm altyapısı sunuyor, Privy ile kendi kripto cüzdanını da hızla hayata geçirebilir ve şimdi de kendi ağıyla tüm bunları birleştirebilir. Eğer ağ EVM uyumluysa ERC-20 tokenleri için de ödemeleri kabul edebilir. Twitter (yeni adıyla X) kripto ödemelerini kabul edebilir mi derken şimdi geldiğimiz noktada 4,5 milyon internet sitesinin kripto para ödemelerini kabul edebileceği bir sürecin içindeyiz. Kriptoda işler cidden hızlı ilerliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Cardano, Grayscale Sıralamasında Üçüncülüğe Yükseldi: ETF Kararı Bekleniyor

Upbit’in CYBER Token’i Listelemesi Fiyatta Güçlü Yükselişi Getirdi

Kripto Para Piyasasında Sert Hareketlilik: Fiyatlar Düştü

Amazon’un Kurucusundan Kripto Para İle Ödeme Müjdesi, BTC ve 5 Altcoin

Kahveni Yudumlarken Bitcoin’i Anlık Takip Et: Bu Uygulama Hep Yanında

Son Dakika: Coinbase Altcoin Alımı Yaptı, Trump’ın Açıklamaları

Kripto Paralar Yükseliyor Çünkü Faturayı ABD Ödeyecek

Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Martinez: XRP Coin İçin Kısa Vadeli Hedef ve Teknik Analiz
Bir Sonraki Yazı Terra Davasında Büyük Gün, LUNA ve LUNC Yatırımcıları Dikkat
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Cardano, Grayscale Sıralamasında Üçüncülüğe Yükseldi: ETF Kararı Bekleniyor
ALTCOIN Kripto Para
Upbit’in CYBER Token’i Listelemesi Fiyatta Güçlü Yükselişi Getirdi
Kripto Para
Shiba Inu Yatırımcısını Umutlandıran Sıkışma: 0,000015 Dolar Yolu Açılır mı?
SHIBA INU (SHIB)
Yatırımcılar Altcoin Devine Koşuyor: Yüzde 82 Artışla Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı
Ethereum (ETH)
Lost your password?