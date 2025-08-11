Martinez: XRP Coin İçin Kısa Vadeli Hedef ve Teknik Analiz

SEC ile hukuki sorunlarını da çözdüğü için XRP Coin yatırımcıların beklediği tek haber ETF onayı. Onun da yıl bitmeden gelmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Fiyat 3,2 dolar eşiğinde ve XRP Coin güne 0,3 kayıpla devam ediyor. Ali Martinez kısa vadeli performans için iddialı. Peki kaç doları hedefliyor?

XRP Coin Tahmini

22 Temmuz zirvesini halen aşamayan XRP Coin son BTC yükselişinden de şimdilik eli boş döndü. 3,3 dolar destek için önemli bir seviyeydi ve uzun üst fitilden anladığınız üzere kısa vadeli kar motivasyonu bugün baskın geldi. İkinci bölümde Poppe’nin BTC için de günlük mumdan hoşlanmadığını göreceksiniz. Şimdilik 3,1 doların korunması XRP Coin yükselişi için yeterli olabilir.

Ali Martinez ise aşağıdaki grafiği paylaşarak şunları yazdı;

“3,27 dolar XRP için kilit seviye, bu seviye kırılırsa sıradaki hedef 3,60 dolar!”

Kripto Paralar Düşer Mi?

Yarın enflasyon rakamları gelecek ve BTC 120 bin doların üzerinde güç kaybetti. Yükseliş eğer devam etmiyorsa bir miktar geri çekilmeyle yeni yüksek seviyelerin hedeflenmesi beklenir. Michael Poppe güncel görünümü bu yüzden en azından kısa vadede pek iyi görmüyor.

“Bitcoin $120,786.28‘deki bu günlük mum grafiği hoşuma gitmedi. Yüksek seviyelerdeki tüm likiditeyi aldı ve hemen yüksek direnç aralığına doğru tersine döndü. Oldukça çirkin bir günlük mum grafiği. Devam etmeden önce 116.800 doları test etsek şaşırmam.”

Tam da yazı hazırlandığı sırada BTC 119 bin doların altına inmeye başladı ve 118.600 dolara geri çekildi. Herhangi bir son dakika gelişmesi olmadan yaşanan geri çekilme altcoinlerde daha hızlı düşüşlere zemin hazırlıyor.

TOTAL CAP grafiğini ele alan DaanCrypto yaklaşık 1 saat önce şunları yazmıştı.

“TOTAL Crypto Market Cap, fiyat keşfine geri döndü ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum, ETH ve diğer altcoinlerdeki son artışlar sayesinde BTC’nin henüz bu seviyeye ulaşmamış olmasına rağmen gerçekleşti. Genel fiyat hareketi temizdi. Yatay seviyeler iyi bir şekilde test edildi ve bu seviyeler iyi bir şekilde korundu.”

Burada da üst fitiller yazı hazırlandığı sıradaki geri çekilmenin sinyali gibi görünüyor.