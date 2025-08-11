2,55 Doları Hedefleyen Altcoin İçin Şartlar Müsait

Ethereum $4,212.94 fiyatı son yükselişte isteneni vermedi ancak 4.300 dolara yakın. Bu durum bazı altcoinlerde yeni ralliler görebileceğimiz anlamına geliyor. Trump’ın Çin için tarifeleri 90 gün daha uzattığı bilgisi yetkililerce doğrulandı ve yarınki son tarih öncesinde en azından bir belirsizlik ortadan kalktı. Peki Martinez’in yükseliş beklediği altcoin hangisi?

LDO Coin Yükselişi

SEC’in likit stake için “menkul kıymet değildir” açıklaması başta LDO Coin olmak üzere bu alandaki altcoinleri pozitif etkiledi. Düzenleyici belirsizliğin LDO için ortadan kalkması olumlu ve bunlar kurumun politika duruşu için olduğu resmi beyanların yarın Trump gitse de yalanlanması zor. En azından böyle bir senaryoda SEC’e dava açıldığında “çalışanların kendi beyanı” savunması (ETH örneğinde önceki SEC Başkanını açıklamalarına karşı yaptıkları savunma gibi) işe yaramayacaktır.

Ali Martinez LDO Coin için genel piyasa hissiyatındaki iyileşmenin, ETH fiyatındaki güçlü duruşun ve SEC onayı nedeniyle daha fazla yükseliş bekliyor. Bugün yüzde 10 artan altcoin eğer 1,59 dolarlık direnç seviyesi üzerinde kalıcı olabilirse Martinez’e göre sıradaki hedef 2,55 dolar olacak. Öngörüsü aşağıdaki modelle destekleniyor.

BTC ve ETH

ETH 4.292 dolarda alıcı buluyor ancak BTC fiyatı 122 bin doları test etmişken henüz fiyat keşfi başlamadı. 4.100 dolar ETH için o kadar kritik bir seviyeydi ki bu aşıldıktan sonra bence 5 bin dolara uzanan daha büyük bir ralli sadece zaman meselesi olarak görülmeli. Haber akışını takip etmek ve güncel kalmak bu süreçte oldukça önemli. O yüzden CryptoAppsy haber sekmesini sürekli yenilemeye devam edeceğim.

BTC için son tahminlere gelecek olursak Altcoin Sherpa takma isimli yorumcu 117 bin dolarda sıçrama olabileceğini düşünüyor. Düşüş motivasyonu ne? Elbette CME boşluğu orada olduğu için fiyatın bahsettiği seviyeye çekileceğine inanıyor.

2 senaryo var. İlki fiyat geri çekilecek ve daha yüksek zaman diliminde dip oluşturacak. Haftalar sürecek bir şey. İkinci senaryo 120 bin dolardaki likiditenin test edilmesi ve makro olaylarla desteklenecek hızlandırılmış bir yükselişte bunu bekliyor. İlk ihtimali daha sağlıklı bir yükseliş olacağından bahseden analisti haklı çıkaracak şey yarınki TÜFE verisinin sürpriz gelmesi olur.

Fella ise yaklaşık %12 daha yükseliş göreceğimizi ardından fiyat keşfi aşamasının başlayacağını yani yeni ATH rallisine geçiş yapacağımızı düşünüyor.