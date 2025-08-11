Teknik Analiz

2,55 Doları Hedefleyen Altcoin İçin Şartlar Müsait

Özet

  • Martinez LDO Coin için 1,59 dolar üstü kapanışlarda 2,55 doları hedefliyor.
  • Sherpa CME boşluğunun 117 bin dolar civarında yakında test edilebileceğini ancak yükseliş trendinin korunacağını düşünüyor.
  • BTC 120 bin dolar sınırında ve ETH 119.800 dolarda.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Ethereum $4,212.94 fiyatı son yükselişte isteneni vermedi ancak 4.300 dolara yakın. Bu durum bazı altcoinlerde yeni ralliler görebileceğimiz anlamına geliyor. Trump’ın Çin için tarifeleri 90 gün daha uzattığı bilgisi yetkililerce doğrulandı ve yarınki son tarih öncesinde en azından bir belirsizlik ortadan kalktı. Peki Martinez’in yükseliş beklediği altcoin hangisi?

Alt Başlıklar
LDO Coin YükselişiBTC ve ETH

LDO Coin Yükselişi

SEC’in likit stake için “menkul kıymet değildir” açıklaması başta LDO Coin olmak üzere bu alandaki altcoinleri pozitif etkiledi. Düzenleyici belirsizliğin LDO için ortadan kalkması olumlu ve bunlar kurumun politika duruşu için olduğu resmi beyanların yarın Trump gitse de yalanlanması zor. En azından böyle bir senaryoda SEC’e dava açıldığında “çalışanların kendi beyanı” savunması (ETH örneğinde önceki SEC Başkanını açıklamalarına karşı yaptıkları savunma gibi) işe yaramayacaktır.

Ali Martinez LDO Coin için genel piyasa hissiyatındaki iyileşmenin, ETH fiyatındaki güçlü duruşun ve SEC onayı nedeniyle daha fazla yükseliş bekliyor. Bugün yüzde 10 artan altcoin eğer 1,59 dolarlık direnç seviyesi üzerinde kalıcı olabilirse Martinez’e göre sıradaki hedef 2,55 dolar olacak. Öngörüsü aşağıdaki modelle destekleniyor.

BTC ve ETH

ETH 4.292 dolarda alıcı buluyor ancak BTC fiyatı 122 bin doları test etmişken henüz fiyat keşfi başlamadı. 4.100 dolar ETH için o kadar kritik bir seviyeydi ki bu aşıldıktan sonra bence 5 bin dolara uzanan daha büyük bir ralli sadece zaman meselesi olarak görülmeli. Haber akışını takip etmek ve güncel kalmak bu süreçte oldukça önemli. O yüzden CryptoAppsy haber sekmesini sürekli yenilemeye devam edeceğim.

BTC için son tahminlere gelecek olursak Altcoin Sherpa takma isimli yorumcu 117 bin dolarda sıçrama olabileceğini düşünüyor. Düşüş motivasyonu ne? Elbette CME boşluğu orada olduğu için fiyatın bahsettiği seviyeye çekileceğine inanıyor.

2 senaryo var. İlki fiyat geri çekilecek ve daha yüksek zaman diliminde dip oluşturacak. Haftalar sürecek bir şey. İkinci senaryo 120 bin dolardaki likiditenin test edilmesi ve makro olaylarla desteklenecek hızlandırılmış bir yükselişte bunu bekliyor. İlk ihtimali daha sağlıklı bir yükseliş olacağından bahseden analisti haklı çıkaracak şey yarınki TÜFE verisinin sürpriz gelmesi olur.

Fella ise yaklaşık %12 daha yükseliş göreceğimizi ardından fiyat keşfi aşamasının başlayacağını yani yeni ATH rallisine geçiş yapacağımızı düşünüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Kripto Para Piyasalarında Teknik Görünüm: XRP, Bitcoin ve Ether Önemli Seviyeler

Gözde Analist 9 Altcoin Bu Yılın En İyisi Olacak Dedi, İşte Teknik Analizleri

W, OP ve LINK Coin İçin Fırsat Seviyeler 10-12 Ağustos

Günün En İyi Altcoinleri ve Fiyat Tahminleri Ağustos 2025

SOL, BTC ve VET Coin 8 Ağustos Fiyat Tahminleri

Yükseliş Başladı: ETH, XRP, SOL, BNB, DOGE ve SUI Coin Fiyat Tahminleri

XRP, BNB, SOL ve ETH Fiyat Tahminleri – 6 Ağustos Çarşamba

Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı ING, Goldman, Morgan’ın Tahminleri: ABD Enflasyonuna Saatler Kaldı
Bir Sonraki Yazı Kahveni Yudumlarken Bitcoin’i Anlık Takip Et: Bu Uygulama Hep Yanında
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Cardano, Grayscale Sıralamasında Üçüncülüğe Yükseldi: ETF Kararı Bekleniyor
ALTCOIN Kripto Para
Upbit’in CYBER Token’i Listelemesi Fiyatta Güçlü Yükselişi Getirdi
Kripto Para
Shiba Inu Yatırımcısını Umutlandıran Sıkışma: 0,000015 Dolar Yolu Açılır mı?
SHIBA INU (SHIB)
Yatırımcılar Altcoin Devine Koşuyor: Yüzde 82 Artışla Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı
Ethereum (ETH)
Lost your password?