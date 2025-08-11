ING, Goldman, Morgan’ın Tahminleri: ABD Enflasyonuna Saatler Kaldı

Donald Trump biraz önce altın için gümrük vergisi olmayacağını açıkladı. Birkaç gündür bu gündemi meşgul eden konulardı. ABD enflasyonu önümüzdeki saatlerde kripto paralarda daha fazla volatilite doğuracak ve beklenti artış yönünde. Kripto paralar için oldukça önemli olan Temmuz raporunun öncesinde hızlıca büyük bankaların tahminlerine göz atalım.

ABD Enflasyonu Tahminler

Yarın ABD piyasa açılışından önce son ABD enflasyon rakamlarının geldiğini göreceğiz. Hem çekirdek hem de manşet enflasyon için yıllıkta artış bekleniyor. Manşet enflasyon artışının aylık artışında 0,1 puan yavaşlama beklense de aylık çekirdek enflasyonda beklenti tam tersi yönde. Tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisini daha fazla göreceğimiz bira rapor olacak.

Peki büyük kuruluşlar, bankalar yarınki enflasyon için ne yönde tahminde bulunuyor? Kripto paralar beklenti üstü gelen enflasyon rakamlarıyla faiz indirimlerinin gerçekçiliğini yitirme ihtimalinden dolayı düşüş yaşayabilir.

Önceki TÜFE verileri yukarıdaki gibi, zirveden sonra istikrarlı düşüş uzun süredir neredeyse yatay seyre döndü.

ANZ

Çekirdek TÜFE için aylık bazda %0,32 artış bekliyorlar. Buradaki analistlerin dikkat çektiği şey çekirdek hizmetlerde (kira hariç) enflasyonun deflasyonist kalıp kalmaması. Eğer sürpriz bir değişim olursa bu beklentileri olumsuz etkileyebilir.

ING Bank

Temmuz TÜFE için ING %3 bekliyor. Peki bu rakam faiz indirimi için kabul edilebilir mi? ING yetkilileri işgücü piyasasındaki zayıflamaya dikkat çekerek beklenti dahilinde ancak yükseliş yönlü gelen TÜFE rakamının faiz indirimi engellemeyeceğini düşünüyor. Aylık çekirdek enflasyon beklentisi ING uzmanlarının %0,4 ve diğerlerinin üzerinde.

Goldman Sachs

Çekirdek TÜFE için Goldman ekonomistleri aylıkta 33bp artış bekliyor.

“İşgücü piyasasındaki yeni eğilim teyit edilir ve işsizlik oranı yükselirse, FOMC’yi kısıtlaması olası görünmüyor. Hatta, enflasyon raporu beklentilerimize yakın çıkarsa ve piyasanın işgücü piyasasındaki aşağı yönlü risklere ve yaklaşan Jackson Hole sempozyumunda Fed’in görüşlerinin nasıl gelişeceğine odaklanmasına olanak tanırsa, bu rapor bir belirsizliği ortadan kaldırma olayı olabilir.”

Morgan Stanley

Aylıkta 32bp yıllıkta TÜFE için %3,04 bekliyorlar. Haziran ayındakinden daha fazla aylık artış öngörülüyor. Hizmet enflasyonu için zayıf seyrin sürmesini bekleyen ekonomistler tarifelerin etkisini temel mallarda daha net göreceğimize inanıyor.

“Temel senaryomuz, gümrük vergileriyle ilgili fiyat etkilerinin çoğunun yaz aylarında gerçekleşeceği yönündedir. Ancak, yıl sonuna kadar aylık rakamlarda daha kademeli ve kalıcı bir artış riski bulunmaktadır. Gümrük vergilerinin fiyatlara yansıma zamanlaması konusu önemli olmaya devam etmektedir. Ekonomik modeller genellikle gümrük vergileri nedeniyle fiyat değişikliklerinin büyüklüğünü tahmin eder, ancak bu değişikliklerin zamanlamasını veya hızını tahmin etmez. Sonuç olarak, etkilerin enflasyon verilerinde ne zaman ortaya çıkacağını kesin olarak belirlemek zordur. Sinyalleri gürültüden ayırmak zor olsa da, yüksek frekanslı verilere ve hisse senedi analistlerinin görüşlerine güveniyoruz.”