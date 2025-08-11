UNI Coin Ekibi Düğmeye Bastı, Uniswap (UNI) Yükseliyor

DeFi denildiğinde yıllardır akla ilk gelen protokollerden biri UniSwap ve bugün önemli bir adım atıyorlar. Trump’ın son tartışmalı açıklamaları ve daha onlarca gelişmenin arasında bu tarz haberler fiyatlara sınırlı ölçüde etki ediyor. Ancak UNI fiyatı yüzde 6’tan fazla yükseldi. Demek ki bu protokol için gerçekten önemli bir gelişme.

Uniswap Haberleri

Merkeziyetsiz kripto para borsası olarak en büyük protokol Uniswap ve onun arkasında da Uniswap Vakfı var. Şimdi bu vakıf bir sonraki aşamaya geçiyor ve duyurunun temeli de bu. Kâr Amacı Gütmeyen Dernek (DUNA) çerçevesi altında yönetişim için yeni bir tüzel kişilik öneriliyor. “DUNI” olarak adlandırılan yeni tüzel kişilik DAO’nun yönetişim yapısını, hizmet sağlayıcıların muhafaza edilmesini, düzenleyici ve vergi uyum yükümlülükleri gibi konuları çözecek. Yeni yapı tüm bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli yasal çerçeveye sahip olacak.

Bu yapıya 16,5 milyon dolarlık UNI Coin tahsis edilecek. Böylece geçmiş yıllara ait vergi yükümlülükleri, yasal savunma bütçesi gibi şeyler finanse edilebilecek. Aynı zamanda protokol ücretlerini devreye sokacak olan Uniswap LP ücretlerinin önemli bir kısmını DAO hazinesine aktarabilecek.

“Yasal çerçeve ile DUNA’nın yapabilecekleri, katılabilecekleri ve işlem yapabilecekleri alanlarda büyük bir açılım sağlanacak. Bu, elbette, ücret değişikliği oylamasının önünü açıyor… ve aslında Uniswap’ın yönetişiminin faaliyetlerini resmileştirirken, bu kolektif karar alma sürecine katılanları koruyor.” – Uniswap Vakfı Genel Danışmanı Brian Nistler

DAO’lar ortaya çıktıkları günlerden beri pek bir ilerleme kaydedemedi. Yani bu kriptoda yaygın bir şey. Hikaye başta çok güzel, çok fazla alıcı buluyor ancak iş pratiğe geldiğinde elde var sıfır. DUNA sayesinde DAO’nun operasyonel yetenekleri de pratikte hayat bulacak.

UNI Coin Yükselişi

Protokol ücretlerinin önünü açması, Uniswap’ın merkezi otorite güdümüne girmeden yasal boşluklarını doldurması ve daha fazla büyüme için DAO’nın pratikte hayat bulması UNI Coin fiyat artışının temel gerekçeleri.

10,87 dolardan 12 dolara kadar yükselen UNI Coin fiyatı şimdi 11,6 dolardan alıcı buluyor. 12 dolar seviyesi önemli bir direnç noktası ve geçtiğimiz yıl ortasında yerel zirve olarak işaretlendikten sonra %58’lik düşüş buradan başlamıştı. Trump’ın göreve gelmesiyle 19,5 dolara ulaşan fiyat tarife karmaşasıyla yeniden düştü ve şimdi bir kez daha kırılma noktasında.

Eğer 12 dolar üstü kapanışlar başlarsa 15,5 ve 18 dolar arasında yeni zirveler görebiliriz.