UNISWAP (UNI)

UNI Coin Ekibi Düğmeye Bastı, Uniswap (UNI) Yükseliyor

Özet

  • Uniswap DUNA ile DAO'yu pratikte fonksiyonel hale getiriyor, yasal boşluklarını kapatmak için harekete geçiyor.
  • 16,5 milyon dolarlık bütçe ise Uniswap'ın yönetişimi güçlendirilecek.
  • Protokol ücretlerinin bir kısmının DAO'ya aktarılmasının önü bu gelişmeyle açıldığı için UNI Coin %5'ten fazla arttı.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
DeFi denildiğinde yıllardır akla ilk gelen protokollerden biri UniSwap ve bugün önemli bir adım atıyorlar. Trump’ın son tartışmalı açıklamaları ve daha onlarca gelişmenin arasında bu tarz haberler fiyatlara sınırlı ölçüde etki ediyor. Ancak UNI fiyatı yüzde 6’tan fazla yükseldi. Demek ki bu protokol için gerçekten önemli bir gelişme.

Alt Başlıklar
Uniswap HaberleriUNI Coin Yükselişi

Uniswap Haberleri

Merkeziyetsiz kripto para borsası olarak en büyük protokol Uniswap ve onun arkasında da Uniswap Vakfı var. Şimdi bu vakıf bir sonraki aşamaya geçiyor ve duyurunun temeli de bu. Kâr Amacı Gütmeyen Dernek (DUNA) çerçevesi altında yönetişim için yeni bir tüzel kişilik öneriliyor. “DUNI” olarak adlandırılan yeni tüzel kişilik DAO’nun yönetişim yapısını, hizmet sağlayıcıların muhafaza edilmesini, düzenleyici ve vergi uyum yükümlülükleri gibi konuları çözecek. Yeni yapı tüm bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli yasal çerçeveye sahip olacak.

Bu yapıya 16,5 milyon dolarlık UNI Coin tahsis edilecek. Böylece geçmiş yıllara ait vergi yükümlülükleri, yasal savunma bütçesi gibi şeyler finanse edilebilecek. Aynı zamanda protokol ücretlerini devreye sokacak olan Uniswap LP ücretlerinin önemli bir kısmını DAO hazinesine aktarabilecek.

“Yasal çerçeve ile DUNA’nın yapabilecekleri, katılabilecekleri ve işlem yapabilecekleri alanlarda büyük bir açılım sağlanacak. Bu, elbette, ücret değişikliği oylamasının önünü açıyor… ve aslında Uniswap’ın yönetişiminin faaliyetlerini resmileştirirken, bu kolektif karar alma sürecine katılanları koruyor.” – Uniswap Vakfı Genel Danışmanı Brian Nistler

DAO’lar ortaya çıktıkları günlerden beri pek bir ilerleme kaydedemedi. Yani bu kriptoda yaygın bir şey. Hikaye başta çok güzel, çok fazla alıcı buluyor ancak iş pratiğe geldiğinde elde var sıfır. DUNA sayesinde DAO’nun operasyonel yetenekleri de pratikte hayat bulacak.

UNI Coin Yükselişi

Protokol ücretlerinin önünü açması, Uniswap’ın merkezi otorite güdümüne girmeden yasal boşluklarını doldurması ve daha fazla büyüme için DAO’nın pratikte hayat bulması UNI Coin fiyat artışının temel gerekçeleri.

10,87 dolardan 12 dolara kadar yükselen UNI Coin fiyatı şimdi 11,6 dolardan alıcı buluyor. 12 dolar seviyesi önemli bir direnç noktası ve geçtiğimiz yıl ortasında yerel zirve olarak işaretlendikten sonra %58’lik düşüş buradan başlamıştı. Trump’ın göreve gelmesiyle 19,5 dolara ulaşan fiyat tarife karmaşasıyla yeniden düştü ve şimdi bir kez daha kırılma noktasında.

Eğer 12 dolar üstü kapanışlar başlarsa 15,5 ve 18 dolar arasında yeni zirveler görebiliriz.

Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
