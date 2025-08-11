Son Dakika: Coinbase Altcoin Alımı Yaptı, Trump’ın Açıklamaları

Kripto Para

  • Coinbase Ventures TON Coin aldı.
  • Trump: Çip ihracatını onaylarsam %20 istiyorum dedim. Çip anlaşmasında %15'e kadar indirdik.
  • Trump: Ukrayna için bazı toprakları geri almaya çalışacağız. Bazı toprak takası ve değişiklikler olacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Yazı hazırlandığı sırada Trump önemli açıklamalar yapıyor ve gerilimi zayıflatma niyetinde görünüyor. Birkaç dakika önceyse Coinbase’in yatırım kolunun yeni bir altcoine sermaye ayırdığı duyuruldu. İki önemli gelişme peş peşe ve kripto paralarda gündem tüm yoğunluğuyla devam ediyor.

TON Coin Haberleri

TON resmi hesabından kurumsal yatırımcıları arasına Coinbase Ventures’in de katıldığını açıkladı. Kripto para borsalarının yatırım kolları var ve bunlar gelecek vadettiğini düşündükleri projelere sermaye ayırıp kazanç elde ediyor. 2021 yılında daha popülerdi ve böylesi duyurular altcoin fiyatları üzerinde önemli sonuçlar doğuruyordu.

Nisan ayından bugüne 4 doları görmeyen TON Coin son duyuruyu da pek umursamadı.

“Ton Vakfı, Coinbase Ventures’in Toncoin sahibi olduğunu duyurmaktan mutluluk duyar. Web3 alanında en tanınmış yatırımcılardan biri olan Coinbase Ventures’ın, giderek büyüyen Toncoin yatırımcıları arasına katılması, The Open Network’ün geleceğine duyulan güvenin önemli bir göstergesidir.

Pozisyonlarının büyüklüğünü açıklayamıyoruz, ancak destekleri çok şey ifade ediyor. Bu, misyonumuza olan inancın bir başka güçlü işareti: Telegram’ın milyarlarca kullanıcısı aracılığıyla kriptoyu gerçek kullanışlılık, gerçek benimseme ve gerçek sahiplik yoluyla kitlelere ulaştırmak.”

Trump’ın Açıklamaları

Bugünkü yükselişin temelini oluşturan Trump ve Nvidia anlaşması başkan tarafından biraz evvel teyit edildi. Rusya görüşmesi, tarifeler, Nvidia ve diğer konularda açıklamalar yapan Trump ortalamaya göre sakindi. Cuma günkü görüşmeye büyük anlam yükleyen yatırımcıları hayal kırıklığına uğratacak türden “bu bir tanışma görüşmesi” tarzında şeyler söyledi.

“(Çin tarifeleri için erteleme yarın doluyor) Son tarihte ne olacağını göreceğiz.

Putin görüşmesi bir ön görüşme. Ona savaşı bitirmesini söyleyeceğim. Putin ile yapıcı görüşmeler bekliyorum. Putin’in ABD’ye gelmesi saygı göstergesi. Putin ile görüşmeden sonra Avrupa liderlerini arayacağım. Zelenskiy ve Putin ile görüşmek istiyorum. Ukrayna için bazı toprakları geri almaya çalışacağız. Bazı toprak takası ve değişiklikler olacak. Koşulları göreceğim ve belki ayrılıp iyi şanslar dileyeceğim. Ukrayna anlaşmasının ardından Rusya ile ticaretin artacağını düşünüyorum. AB liderleriyle bugünlerde görüşüyorum.

(Tarifelerle ilgili) Çip ihracatını onaylarsam %20 istiyorum dedim. Çip anlaşmasında %15’e kadar indirdik. Nvidia CEO’su Huang yeni çip konusunda beni tekrar görmeye gelecek sanırım. Blackwell çipi hakkında başka bir toplantı olacağını düşünüyorum.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

