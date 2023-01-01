Ripple'ın XRP'sinin fiyat grafiğinde 2022'nin ikinci yarısında genellikle potansiyel bir düşüşe işaret eden bir düşüş sinyali olarak görülen formasyon oluşumu korkutmaya devam ediyor.

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Ripple‘ın XRP’sinin fiyat grafiğinde 2022’nin ikinci yarısında genellikle potansiyel bir düşüşe işaret eden bir düşüş sinyali olarak görülen omuz baş ve omuz formasyonu oluşumu korkutmaya devam ediyor. Bu formasyon, alıcılar boyun çizgisi olarak bilinen belirli bir destek seviyesine ulaştıktan sonra fiyatı daha yükseğe çekemediğinde ortaya çıkar ve düşüşe neden. Bununla birlikte, bir yükseliş göstergesi 2023’te kayda değer bir sıçrama olacağına işaret ediyor. İşte yeni yılda XRP’ye dönük beklentiler.

XRP Fiyat Analizi

Son dönemde yaşanan yükselişin 50 günlük EMA’nın zirvelerine ulaşmasına rağmen, XRP fiyatı uzun vadede düşüş trendi göstermeye devam ediyor. Aralık ayında, altcoin’in piyasa değeri yüzde 16,5 oranında düştü ve bu yazının hazırlandığı sırada 0,35 dolar seviyesinin altında, 0,3366 dolardan işlem görüyor.

XRP grafiğindeki uzun vadeli formasyona geri dönecek olursak, fiyat trendi günlük grafikte 0,31-0,3 dolarlık boyun çizgisiyle birlikte bir omuz baş ve omuz formasyonunun oluştuğunu gösteriyor. Boyun çizgisi, Haziran ve Ekim ayları arasındaki konsolidasyon bölgesinde güçlü bir destek seviyesi olarak hareket ederek güvenilirlik kazanıyor.

Aşağı yönlü hizalanmış EMA’lar altında düşüş trendini sürdüren fiyat yakında formasyonun boyun çizgisinin altına düşebilir. Böyle bir durumda, XRP yatırımcıları altcoin’in fiyatında daha fazla düşüşle karşı karşıya kalabilirler ve potansiyel olarak altcoin yüzde 37’lik bir düşüşle bir sonraki destek seviyesi olan 0,18 dolara gerileyebilir.

Tersi durumda ise yeni yıl volatilitenin arttığı ve yeni yatırımcıların geldiği bir yıl olursa, boyun çizgisinin üzerinde 0,40 dolar seviyesinin geçilmesi düşüş senaryosunu boşa çıkaracaktır. Ayrıca, yükselişi destekleyebilecek bir faktör olarak düşüş formasyonunun sağ omzunda bir ikili dip formasyonu olması göze çarpıyor.

Boğaların 2023’te ivme kazandığı düşünüldüğünde, ikili dip oluşumu XRP’de satın alma çılgınlığına neden olabilir.

Ripple’ın XRP’si İçin Teknik Göstergeler

Kasım ve Aralık aylarındaki toparlanmayı baltalayan önemli günlük EMA’lar (20, 50, 100, 200) uzun vadeli bir düşüş aşamasını gösteren negatif bir eğilime işaret ediyor.

Göreceli Güç Endeksi‘ndeki (RSI) eğim orta çizgiden kısa vadeli bir düşüş gösteriyor ancak ikili dip formasyonundaki yükseliş kırılımı XRP alıcıları için umutların yanmasını sağlıyor.