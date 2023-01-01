Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Tamam mı Devam mı? Ripple’ın XRP’si İçin Bu Rakamlar Potaya Girdi!

Tamam mı Devam mı? Ripple’ın XRP’si İçin Bu Rakamlar Potaya Girdi!

Ripple'ın XRP'sinin fiyat grafiğinde 2022'nin ikinci yarısında genellikle potansiyel bir düşüşe işaret eden bir düşüş sinyali olarak görülen formasyon oluşumu korkutmaya devam ediyor.
11:30
1 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ripple‘ın XRP’sinin fiyat grafiğinde 2022’nin ikinci yarısında genellikle potansiyel bir düşüşe işaret eden bir düşüş sinyali olarak görülen omuz baş ve omuz formasyonu oluşumu korkutmaya devam ediyor. Bu formasyon, alıcılar boyun çizgisi olarak bilinen belirli bir destek seviyesine ulaştıktan sonra fiyatı daha yükseğe çekemediğinde ortaya çıkar ve düşüşe neden. Bununla birlikte, bir yükseliş göstergesi 2023’te kayda değer bir sıçrama olacağına işaret ediyor. İşte yeni yılda XRP’ye dönük beklentiler.

XRP Fiyat Analizi

Son dönemde yaşanan yükselişin 50 günlük EMA’nın zirvelerine ulaşmasına rağmen, XRP fiyatı uzun vadede düşüş trendi göstermeye devam ediyor. Aralık ayında, altcoin’in piyasa değeri yüzde 16,5 oranında düştü ve bu yazının hazırlandığı sırada 0,35 dolar seviyesinin altında, 0,3366 dolardan işlem görüyor.

XRP grafiğindeki uzun vadeli formasyona geri dönecek olursak, fiyat trendi günlük grafikte 0,31-0,3 dolarlık boyun çizgisiyle birlikte bir omuz baş ve omuz formasyonunun oluştuğunu gösteriyor. Boyun çizgisi, Haziran ve Ekim ayları arasındaki konsolidasyon bölgesinde güçlü bir destek seviyesi olarak hareket ederek güvenilirlik kazanıyor.

Aşağı yönlü hizalanmış EMA’lar altında düşüş trendini sürdüren fiyat yakında formasyonun boyun çizgisinin altına düşebilir. Böyle bir durumda, XRP yatırımcıları altcoin’in fiyatında daha fazla düşüşle karşı karşıya kalabilirler ve potansiyel olarak altcoin yüzde 37’lik bir düşüşle bir sonraki destek seviyesi olan 0,18 dolara gerileyebilir.

Tersi durumda ise yeni yıl volatilitenin arttığı ve yeni yatırımcıların geldiği bir yıl olursa, boyun çizgisinin üzerinde 0,40 dolar seviyesinin geçilmesi düşüş senaryosunu boşa çıkaracaktır. Ayrıca, yükselişi destekleyebilecek bir faktör olarak düşüş formasyonunun sağ omzunda bir ikili dip formasyonu olması göze çarpıyor.

Boğaların 2023’te ivme kazandığı düşünüldüğünde, ikili dip oluşumu XRP’de satın alma çılgınlığına neden olabilir.

Ripple’ın XRP’si İçin Teknik Göstergeler

Kasım ve Aralık aylarındaki toparlanmayı baltalayan önemli günlük EMA’lar (20, 50, 100, 200) uzun vadeli bir düşüş aşamasını gösteren negatif bir eğilime işaret ediyor.

Göreceli Güç Endeksi‘ndeki (RSI) eğim orta çizgiden kısa vadeli bir düşüş gösteriyor ancak ikili dip formasyonundaki yükseliş kırılımı XRP alıcıları için umutların yanmasını sağlıyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
XRP-SEC Davasında 2023 Yılı Öncesi Son Durum: Bu Dava Artık Bitecek Mi?
XRP-SEC Davasında 2023 Yılı Öncesi Son Durum: Bu Dava Artık Bitecek Mi?
Yüzde 22 Artış! İşte Çoğumuzun Adını Bile Duymadığı Kripto Para Projesi!
Yüzde 22 Artış! İşte Çoğumuzun Adını Bile Duymadığı Kripto Para Projesi!
AXS Alınır Mı? Axie Infinity Fiyat Tahmini 2023-2031!
AXS Alınır Mı? Axie Infinity Fiyat Tahmini 2023-2031!
Deneyimli Kripto Uzmanından MATIC, LINK, VET ve XRP Yorumları!
Deneyimli Kripto Uzmanından MATIC, LINK, VET ve XRP Yorumları!
Kritik Kripto Para Raporu! Sonuçlar Korkunç!
Kritik Kripto Para Raporu! Sonuçlar Korkunç!
Ünlü Kripto Analisti 191 Altcoine İşaret Etti! 2023 Bunların Yılı Olacak!
Ünlü Kripto Analisti 191 Altcoine İşaret Etti! 2023 Bunların Yılı Olacak!
Vitalik Açıkladı! Kripto Paraların Geleceğine Dair 8 Tüyo!
Vitalik Açıkladı! Kripto Paraların Geleceğine Dair 8 Tüyo!
Shiba’da Dikkat Çeken Gelişme: 2023 Performansını Etkiler Mi?
Shiba’da Dikkat Çeken Gelişme: 2023 Performansını Etkiler Mi?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Acele Etmeyin! SOL Coin Detaylı Teknik Analiz! Solana Yükselir Mi?
Kısa Vadede Buraya! LUNC Coin İçin Şok Edici Hedef! LUNC Neden Yükseldi?
Grafik Konuşuyor: Bu Altcoin Fırsat Bölgesinde!
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Güncel NFT Haberleri
NFT Piyasasına Adım Atacaklar 2023’te Bunlara Dikkat Etmeli! Sonunda Üzülen Siz Olmayın!
Bunu da Yaptı! 2.7 Trilyon Doları Yöneten Dünyaca Ünlü Şirketten Yeni Kripto Para Hamlesi!
Bu NFT’ler Çıktığı Gün Yüzde 350 Oranında Yükselmişti! Şimdi Neden Can Çekişiyor?
Beterin Beteri Var! O Token’larda Milyonlarca Dolar Kaybettiler!
Bu Altcoin Tüm Olumsuzluklara Rağmen Güçlü Duruyor! İkinci Büyük Ekosistem Oldu!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Minareyi Kılıfına Uyduramadı! Amerika’dan Kripto Para Tutuklaması!
Ünlü Platformdan Dikkat Çeken Rapor: En İyi DeFi Altcoin’i O!
Yüz Milyonlarca Doları Yöneten Şirket Kripto Paralarda Orayı İşaret Etti: Kaya Gibi Sağlam
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022