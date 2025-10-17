Uniswap, DeFi Parçalanmasına Solana Entegrasyonuyla Yanıt Verdi



Uniswap, merkeziyetsiz finans dünyasındaki çoklu Blockchain desteğini hızlandırarak web uygulamasına Solana ağı desteği eklediğini duyurdu. Kullanıcılar artık doğrudan Uniswap Web App üzerinden Solana cüzdanlarını bağlayarak SOL coin’i ve diğer Solana tabanlı token’leri takas edebilecek. Platform Ethereum $3,731.70 ve Base gibi mevcut ağların yanında Solana’yı da destekleyerek kullanıcılarına tek bir arayüz üzerinden çok Blockchain’li deneyim sunmayı amaçlıyor.

Solana Entegrasyonu ile DeFi’de Parçalanma Sorununa Yanıt

Uniswap ekibi Solana’nın eklenmesini merkeziyetsiz finansın parçalanmış yapısını bütünleştirme yönünde bir adım olarak tanımladı. Şirketin blog sayfasından yaptığı paylaşımda Ethereum ve Solana ekosistemlerinin birbirinden bağımsız gelişiminin kullanıcı deneyiminde gereksiz karmaşa yarattığı vurgulandı. Ekip, farklı Blockchain’lerde işlem yapan kullanıcıların genellikle platformlar arasında geçiş yapmak zorunda kaldığını, bunun da hem işlem sürelerini uzattığını hem de yeni kullanıcılar için engel oluşturduğunu belirtti.

Yeni entegrasyonla birlikte Uniswap kullanıcıları artık aynı web arayüzü üzerinden Ethereum, Solana, Unichain ve Base gibi ağlarda token erişimi sağlayabilecek. Projenin geliştiricileri bu birleşik altyapının DeFi ekosisteminde işlem kolaylığı yaratacağını ve kullanıcı tabanının büyümesini hızlandıracağını öngörüyor.

Uniswap’ın Çok Blockchain Stratejisinde Yeni Aşama

Solana entegrasyonu Uniswap’ın uzun vadeli çok Blockchain’li stratejisinin ilk aşaması olarak duyuruldu. Platformun bir sonraki hedefleri arasında Blockchain‘ler arası köprüleme, çapraz takas işlemleri ve Uniswap Wallet’ın tam Solana desteği bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar hem varlık transferlerini hem de işlem akışlarını doğrudan tek uygulama üzerinden yönetebilecek.

2020’de piyasaya çıkan Solana, yüksek işlem hızı ve düşük maliyetiyle DeFi dünyasında önemli bir konuma ulaştı. DefiLlama verilerine göre Ekim 2025 itibarıyla Solana ekosisteminde kilitlenen toplam değer 10,9 milyar doları aştı. Uniswap’ın bu ağa entegre olması, Ethereum’a alternatif zincirlerde likiditenin güçlenmesi açısından stratejik bir genişleme olarak değerlendiriliyor.