UNISWAP (UNI)

Uniswap, DeFi Parçalanmasına Solana Entegrasyonuyla Yanıt Verdi

Özet

  • Uniswap, web uygulamasına Solana desteği ekleyerek kullanıcıların doğrudan SOL ve Solaan tabanlı token takası yapabilmesini sağladı.
  • Entegrasyon, Ethereum ve Solana arasındaki DeFi parçalanmasını azaltmayı hedefliyor.
  • Projenin sonraki aşamalarında köprüleme ve çapraz takas işlemleriyle tam çok Blockchain'li altyapı planlanıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


İçeriği yapay zeka ile özetle

Uniswap, merkeziyetsiz finans dünyasındaki çoklu Blockchain desteğini hızlandırarak web uygulamasına Solana ağı desteği eklediğini duyurdu. Kullanıcılar artık doğrudan Uniswap Web App üzerinden Solana cüzdanlarını bağlayarak SOL coin’i ve diğer Solana tabanlı token’leri takas edebilecek. Platform Ethereum $3,731.70 ve Base gibi mevcut ağların yanında Solana’yı da destekleyerek kullanıcılarına tek bir arayüz üzerinden çok Blockchain’li deneyim sunmayı amaçlıyor.

İçindekiler
1 Solana Entegrasyonu ile DeFi’de Parçalanma Sorununa Yanıt
2 Uniswap’ın Çok Blockchain Stratejisinde Yeni Aşama

Solana Entegrasyonu ile DeFi’de Parçalanma Sorununa Yanıt

Uniswap ekibi Solana’nın eklenmesini merkeziyetsiz finansın parçalanmış yapısını bütünleştirme yönünde bir adım olarak tanımladı. Şirketin blog sayfasından yaptığı paylaşımda Ethereum ve Solana ekosistemlerinin birbirinden bağımsız gelişiminin kullanıcı deneyiminde gereksiz karmaşa yarattığı vurgulandı. Ekip, farklı Blockchain’lerde işlem yapan kullanıcıların genellikle platformlar arasında geçiş yapmak zorunda kaldığını, bunun da hem işlem sürelerini uzattığını hem de yeni kullanıcılar için engel oluşturduğunu belirtti.

Uniswap – Solana

Yeni entegrasyonla birlikte Uniswap kullanıcıları artık aynı web arayüzü üzerinden Ethereum, Solana, Unichain ve Base gibi ağlarda token erişimi sağlayabilecek. Projenin geliştiricileri bu birleşik altyapının DeFi ekosisteminde işlem kolaylığı yaratacağını ve kullanıcı tabanının büyümesini hızlandıracağını öngörüyor.

Uniswap’ın Çok Blockchain Stratejisinde Yeni Aşama

Solana entegrasyonu Uniswap’ın uzun vadeli çok Blockchain’li stratejisinin ilk aşaması olarak duyuruldu. Platformun bir sonraki hedefleri arasında Blockchain‘ler arası köprüleme, çapraz takas işlemleri ve Uniswap Wallet’ın tam Solana desteği bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar hem varlık transferlerini hem de işlem akışlarını doğrudan tek uygulama üzerinden yönetebilecek.

2020’de piyasaya çıkan Solana, yüksek işlem hızı ve düşük maliyetiyle DeFi dünyasında önemli bir konuma ulaştı. DefiLlama verilerine göre Ekim 2025 itibarıyla Solana ekosisteminde kilitlenen toplam değer 10,9 milyar doları aştı. Uniswap’ın bu ağa entegre olması, Ethereum’a alternatif zincirlerde likiditenin güçlenmesi açısından stratejik bir genişleme olarak değerlendiriliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Solana’da 40 Dolar Uyarısı ve Bitcoin’in Koruması Gereken Seviye

Kripto Paralarda Düşüşü Getiren “Batık Kredi” Gelişmesi: Altın ve Gümüş Sığınak Oldu

Dev Banka Kriptoda Altcoin Planlarını Askıya Aldı, Gözünü Altyapıya Dikti

Kripto Paralar Neden Düşüyor? Bitcoin ve Altcoin’lerde Kan Kaybı Sürüyor

CME’nin XRP ve Solana Hamlesi Sonrası Yeni Sistem Duyuruldu: Kademeli Ücret Modeli Geliyor

SEI, XPL, DOGE, SOL ve Shiba Coin Ekim 2025 Fiyat Tahminleri

Beklenen Altcoin Geldi: Ethereum ve BNB’de Yayına Girdi

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı BNB Coin Kaç Dolara Düşebilir? Poppe Uyardı 1-2 Hafta İçinde Ether’e Ne Olacak?
Bir Sonraki Yazı Eski Binance CEO’su Zhao’dan Kripto Para Hazine Şirketleri İçin Sert Uyarı: “Yatırımcı Denetimi Şart”
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kripto Paralarda 18-19 Ekim Tahminleri
Kripto Para
Son Dakika: Trump ve Ukrayna-Rusya Savaşına Dair Yeni Açıklamaları
Kripto Para
Kripto Kahinine Kimse İnanmıyordu Ama Haklı Çıktı, Bugün Sessizliğini Bozdu
BITCOIN (BTC) Ethereum (ETH)
Alex Stanczyk Gözünüzü Açın Grafiğe Bakın, Altınlarınızı Satıp Bitcoin Alın
BITCOIN (BTC)

Lost your password?