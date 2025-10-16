BINANCE COIN (BNB)

BNB Coin Kaç Dolara Düşebilir? Poppe Uyardı 1-2 Hafta İçinde Ether’e Ne Olacak?

Özet

  • BNB fiyatı 846 dolara kadar gerileyebilir.
  • Poppe 1-2 hafta içinde ETH fiyatının hızla yükselişe geçeceğini ve boğa hedefinin 10 bin dolarda güncel kaldığını söyledi.
  • DaanCrypto BTC uzun vadeli grafik yapılarının bozulma eğilimine dikkat çekti. Roman Trading haftalardır bu yüzden düşüş endişesini paylaşıyordu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar


İçeriği yapay zeka ile özetle

Donald Trump kripto paraların başına gelen en iyi ve en kötü şey. Biden dönemindeki kripto nefretini bitirdi. Ancak ABD’yi yeniden büyük yapma mottosuyla öyle adımlar atıyor ki onlarca yıldır rayında ilerleyen ticaret ve ekonomi lokomotiflerini adeta bombalıyor. Bu da kripto paralarda daha fazla kaybı tetikliyor.

İçindekiler
1 BNB Coin Tahmini
2 ETH ve BTC

BNB Coin Tahmini

Lark Davis son zamanların en güçlü altcoini olan BNB’yi gündemine aldı. BNB dört haneli ve hayal gibi görünen fiyat seviyelerine ulaştıktan sonra genel piyasa hissiyatındaki değişimin kurbanı oldu. Şimdi 1.153 dolardan alıcı bulan Binance destekli altcoin eğer destek seviyesini kaybederse Davis çok daha derin bir dip görebileceğimizi söylüyor.

BNB potansiyel bir çift tepe oluşturabilir. Tek ikazmı, BNB’nin bu döngüde güçlü bir coin olmasıdır. Dolayısıyla, bu düşüş tezinin gerçekleşmesinin tek yolu, BNB’nin desteğini kaybetmesidir. Desteğin etrafında nasıl davrandığını izleyin.”

Haklı çıktığı senaryoda 846 dolara uzanan yeni bir dip görebiliriz. Böylece Çin manşetli düşüşte dibi satın alanlar kısa vadeli kar satışı yapmamalarının sonucu olarak kayıplarla yüzleşebilir.

ETH ve BTC

Güncel durumu ele alan Michael Poppe her zamanki iyimserliğiyle 1-2 hafta içinde Ether fiyatının yükseleceğini söyledi. 4 bin doları korumakta başarısız olan ETH 3.900 doların altında oyalanıyor ve Poppe’nin beklediği şey ani bir yükseliş.

“Önümüzdeki günlerde, belki 1-2 hafta içinde, ETH’de yeni bir yükseliş başlayacak.

Önceki direnç bölgesini yeniden test etti ve yeni zirvelere çıkmaya ve 10.000 dolara ulaşmaya hazır. Bu boğa piyasası henüz sona ermedi.”

DaanCrypto temkinli ve Roman Trading’in günler önce (düşüşten evvel) dikkat çektiği uzun vadeli grafik yapısındaki bozulma potansiyeline dikkat çekiyor.

BTC, boğa piyasası destek bandı civarında mücadele ediyor ancak yine kaybediyor. Yüksek zaman dilimlerinde ve haftalık kapanışlarda bu bölgede kalmak önemlidir.

Hisse senetleri ve altın tüm zamanların en yüksek seviyelerine yakın kaldığı sürece, BTC’nin bu bölgede kalma şansı yüksek olduğunu düşünüyorum.

Yıl sonu genellikle oldukça ilginç geçer. Bu nedenle, 2025 sonuna kadar bazı dalgalı fiyat hareketleri görmeye hazırız.”

Bugünlerde haber akışının öneminin neden fazla olduğunu daha iyi anladık. Bu yüzden neler olup bittiğini anlamak, grafikleri yorumlayabilmek için sürekli güncel kalmanız gerekiyor. CryptoAppsy uygulamasının haberler bölümü bu konuda fazlasıyla iş görüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Ünlü Analistin Son Grafikleri Bitcoin ve Ethereum Yatırımcılarını Endişelendirdi: Boğa Döngüsü Sona mı Erdi?

Bitcoin’de İki Yönlü Kabus: Ya 1.12 Ya da 1.26 Milyar Dolar

Bitcoin’de Korkutan Görüntü: Beklendiği Gibi Olursa Altcoin’ler Çökebilir

Eski Binance CEO’su Zhao’dan Coinbase’e Çağrı: Daha Fazla BNB Chain Altcoin’i Listeleyin

Bitcoin’de Güncel Görünüm: -70 İle Yatırımcı Psikolojisi Çöktü

BitMine Piyasadaki Düşüşü Fırsata Çevirdi: Ethereum’a 417 Milyon Dolar Yatırdı

Son Dakika: Coinbase Borsasından Binance Kıyağı, Şok Listeleme Geliyor

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı 16 Ekim Kripto Para Grafikleri, Önemli Seviyeler ve Son Durum
Bir Sonraki Yazı Uniswap, DeFi Parçalanmasına Solana Entegrasyonuyla Yanıt Verdi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kripto Paralarda 18-19 Ekim Tahminleri
Kripto Para
Son Dakika: Trump ve Ukrayna-Rusya Savaşına Dair Yeni Açıklamaları
Kripto Para
Kripto Kahinine Kimse İnanmıyordu Ama Haklı Çıktı, Bugün Sessizliğini Bozdu
BITCOIN (BTC) Ethereum (ETH)
Alex Stanczyk Gözünüzü Açın Grafiğe Bakın, Altınlarınızı Satıp Bitcoin Alın
BITCOIN (BTC)

Lost your password?