BNB Coin Kaç Dolara Düşebilir? Poppe Uyardı 1-2 Hafta İçinde Ether’e Ne Olacak?

Donald Trump kripto paraların başına gelen en iyi ve en kötü şey. Biden dönemindeki kripto nefretini bitirdi. Ancak ABD’yi yeniden büyük yapma mottosuyla öyle adımlar atıyor ki onlarca yıldır rayında ilerleyen ticaret ve ekonomi lokomotiflerini adeta bombalıyor. Bu da kripto paralarda daha fazla kaybı tetikliyor.

BNB Coin Tahmini

Lark Davis son zamanların en güçlü altcoini olan BNB’yi gündemine aldı. BNB dört haneli ve hayal gibi görünen fiyat seviyelerine ulaştıktan sonra genel piyasa hissiyatındaki değişimin kurbanı oldu. Şimdi 1.153 dolardan alıcı bulan Binance destekli altcoin eğer destek seviyesini kaybederse Davis çok daha derin bir dip görebileceğimizi söylüyor.

“BNB potansiyel bir çift tepe oluşturabilir. Tek ikazmı, BNB’nin bu döngüde güçlü bir coin olmasıdır. Dolayısıyla, bu düşüş tezinin gerçekleşmesinin tek yolu, BNB’nin desteğini kaybetmesidir. Desteğin etrafında nasıl davrandığını izleyin.”

Haklı çıktığı senaryoda 846 dolara uzanan yeni bir dip görebiliriz. Böylece Çin manşetli düşüşte dibi satın alanlar kısa vadeli kar satışı yapmamalarının sonucu olarak kayıplarla yüzleşebilir.

ETH ve BTC

Güncel durumu ele alan Michael Poppe her zamanki iyimserliğiyle 1-2 hafta içinde Ether fiyatının yükseleceğini söyledi. 4 bin doları korumakta başarısız olan ETH 3.900 doların altında oyalanıyor ve Poppe’nin beklediği şey ani bir yükseliş.

“Önümüzdeki günlerde, belki 1-2 hafta içinde, ETH’de yeni bir yükseliş başlayacak. Önceki direnç bölgesini yeniden test etti ve yeni zirvelere çıkmaya ve 10.000 dolara ulaşmaya hazır. Bu boğa piyasası henüz sona ermedi.”

DaanCrypto temkinli ve Roman Trading’in günler önce (düşüşten evvel) dikkat çektiği uzun vadeli grafik yapısındaki bozulma potansiyeline dikkat çekiyor.

“BTC, boğa piyasası destek bandı civarında mücadele ediyor ancak yine kaybediyor. Yüksek zaman dilimlerinde ve haftalık kapanışlarda bu bölgede kalmak önemlidir. Hisse senetleri ve altın tüm zamanların en yüksek seviyelerine yakın kaldığı sürece, BTC’nin bu bölgede kalma şansı yüksek olduğunu düşünüyorum. Yıl sonu genellikle oldukça ilginç geçer. Bu nedenle, 2025 sonuna kadar bazı dalgalı fiyat hareketleri görmeye hazırız.”

