Teknik Analiz

16 Ekim Kripto Para Grafikleri, Önemli Seviyeler ve Son Durum

Özet

  • TOTALCAP 3,95 trilyon altı kapanışlarda 3,74 ve 3,4 trilyon dolara gerileyebilir.
  • ETHBTC paritesindeki düşüşün devamı 0,0325 seviyesini gündeme getirecek.
  • Hafta gelecek ABD enflasyon rakamları hafta sonu yatırımcıların risk iştahını baltalayabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar


İçeriği yapay zeka ile özetle

Kripto paralar uzun vadede geleceğini olumlu etkileyen çok fazla güzel gelişme gördü. Ancak bu durum kısa vadede de sürekli yükseliş olacağı anlamına gelmiyor. Özellikle küresel çapta birçok alanda rutin fazlasıyla bozulmuşken. Bitcoin $105,106.73 fiyatı 108 bin doları korumakta zorlanıyor ve bugün Efloud’un grafiklerine göz atacağız.

İçindekiler
1 Kripto Para Grafikleri
2 Önümüzdeki Saatlerde Beklenenler

Kripto Para Grafikleri

Önemli fiyat bölgelerini doğru tespit etmesiyle tanınan anonim kripto para analisti Efloud saatler önce geniş kapsamlı değerlendirmesini paylaştı. 11 Ekim günü düşüş sırasında kripto paraların toplam piyasa değeri grafiğini paylaşan analist 3,4 trilyon dolar civarının destek olarak korunması bekleniyordu. 3,74 trilyon doların geri kazanılması Efloud’a göre 3,95 trilyon dolar direncini gündeme getirecek.

“Total Market Cap’de bahsedilen destek kazanımı sonrası $3.95 T bölgesine gelip ret aldı.”

Bu durumda desteğin yeniden testi mümkün. Aşağıdaki grafik ise Total2 ve burada da direnç bölgesinden gelen reddi gördük. Risk almayı sevenler için bu retler açığa satış fırsatı sundu ve son birkaç saatte short pozisyon alanların haklı çıktığını gördük.

Bitcoin piyasa hakimiyeti için destek noktası 59,2 oldu.

ETHBTC paritesi ise 0,0382 seviyesini kazanamadığı için altcoinler keyif vermiyor. Eğer düşüş devam ederse 0,0325 test edilebilir.

Önümüzdeki Saatlerde Beklenenler

ABD hükümet kapanması nedeniyle bu hafta da tarım dışı istihdam ve işsizlik rakamları açıklanmayacak. Ay sonu yapılacak Fed toplantısı öncesinde kurum eldeki verilerle karar vermek durumunda kalacak. Putin ile görüşen Trump haftaya heyetlerin toplantı yapacağını açıkladı ve Rusya tarafında gerilimin tekrar azalması iyi.

Çin hakkında eğer büyük bir şeyler açıklayacaksa Trump bunu yarın yapabilir. Özellikle ABD piyasa kapanışı sonrasında henüz geri adım attığını açıklamayan Çin’i biraz sallamak için üç haneli vergiler veya farklı ticaret kısıtlamalarının geldiğini görebiliriz. Yarın American Express kazanç raporu gelecek. Bugünlerde son çeyreğin kazanç raporları ABD borsaların bir miktar tuttu ama bugün tekrar düşüş gördük bu durum kriptoyu da etkiledi.

24 Ekim haftasında eğer bir sürpriz olmazsa ABD enflasyon rakamları gelecek. Çekirdek enflasyon için bugünkü beklenti sabit kalacağı yönünde ancak manşet enflasyonda %3,1’e yükseliş bekleniyor. Haftaya gelecek olası enflasyon rakamının endişesi hafta sonu kendini hissettirebilir. Beklentiler makul olsa da piyasalar spekülasyonu fiyatlamayı sever.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

2022 Kripto Kahini Capo: Altın, Gümüş ve Bitcoin Bu Hedeflere İnanmasınız da Ulaşacak

Martinez’in ZEC Coin Hedefi ve BNB Fiyat Tahminleri

Bitcoin (BTC), AVAX ve Dogecoin (DOGE) Ralli Tahminleri

HYPE Coin Alınır Mı? Yükselişi Bilen Analistin Hyperliquid Tahminleri

BNB Coin’de 2.000 Dolar Üstü Hedef ve W Coin Tahmini

SHIB, Solana (SOL) ve ADA Coin 6-12 Ekim Haftası Hedefleri

Roman: Yükselecek Dediğim İçin Abartmayın Kripto Paralarda Benim Senaryom Aynı

Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı SEC Komiseri Hester Altcoin ETF Onaylarından ve Gelecekten Bahsetti
Bir Sonraki Yazı BNB Coin Kaç Dolara Düşebilir? Poppe Uyardı 1-2 Hafta İçinde Ether’e Ne Olacak?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kripto Paralarda 18-19 Ekim Tahminleri
Kripto Para
Son Dakika: Trump ve Ukrayna-Rusya Savaşına Dair Yeni Açıklamaları
Kripto Para
Kripto Kahinine Kimse İnanmıyordu Ama Haklı Çıktı, Bugün Sessizliğini Bozdu
BITCOIN (BTC) Ethereum (ETH)
Alex Stanczyk Gözünüzü Açın Grafiğe Bakın, Altınlarınızı Satıp Bitcoin Alın
BITCOIN (BTC)

Lost your password?