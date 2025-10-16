16 Ekim Kripto Para Grafikleri, Önemli Seviyeler ve Son Durum



Kripto paralar uzun vadede geleceğini olumlu etkileyen çok fazla güzel gelişme gördü. Ancak bu durum kısa vadede de sürekli yükseliş olacağı anlamına gelmiyor. Özellikle küresel çapta birçok alanda rutin fazlasıyla bozulmuşken. Bitcoin $105,106.73 fiyatı 108 bin doları korumakta zorlanıyor ve bugün Efloud’un grafiklerine göz atacağız.

Kripto Para Grafikleri

Önemli fiyat bölgelerini doğru tespit etmesiyle tanınan anonim kripto para analisti Efloud saatler önce geniş kapsamlı değerlendirmesini paylaştı. 11 Ekim günü düşüş sırasında kripto paraların toplam piyasa değeri grafiğini paylaşan analist 3,4 trilyon dolar civarının destek olarak korunması bekleniyordu. 3,74 trilyon doların geri kazanılması Efloud’a göre 3,95 trilyon dolar direncini gündeme getirecek.

“Total Market Cap’de bahsedilen destek kazanımı sonrası $3.95 T bölgesine gelip ret aldı.”

Bu durumda desteğin yeniden testi mümkün. Aşağıdaki grafik ise Total2 ve burada da direnç bölgesinden gelen reddi gördük. Risk almayı sevenler için bu retler açığa satış fırsatı sundu ve son birkaç saatte short pozisyon alanların haklı çıktığını gördük.

Bitcoin piyasa hakimiyeti için destek noktası 59,2 oldu.

ETHBTC paritesi ise 0,0382 seviyesini kazanamadığı için altcoinler keyif vermiyor. Eğer düşüş devam ederse 0,0325 test edilebilir.

Önümüzdeki Saatlerde Beklenenler

ABD hükümet kapanması nedeniyle bu hafta da tarım dışı istihdam ve işsizlik rakamları açıklanmayacak. Ay sonu yapılacak Fed toplantısı öncesinde kurum eldeki verilerle karar vermek durumunda kalacak. Putin ile görüşen Trump haftaya heyetlerin toplantı yapacağını açıkladı ve Rusya tarafında gerilimin tekrar azalması iyi.

Çin hakkında eğer büyük bir şeyler açıklayacaksa Trump bunu yarın yapabilir. Özellikle ABD piyasa kapanışı sonrasında henüz geri adım attığını açıklamayan Çin’i biraz sallamak için üç haneli vergiler veya farklı ticaret kısıtlamalarının geldiğini görebiliriz. Yarın American Express kazanç raporu gelecek. Bugünlerde son çeyreğin kazanç raporları ABD borsaların bir miktar tuttu ama bugün tekrar düşüş gördük bu durum kriptoyu da etkiledi.

24 Ekim haftasında eğer bir sürpriz olmazsa ABD enflasyon rakamları gelecek. Çekirdek enflasyon için bugünkü beklenti sabit kalacağı yönünde ancak manşet enflasyonda %3,1’e yükseliş bekleniyor. Haftaya gelecek olası enflasyon rakamının endişesi hafta sonu kendini hissettirebilir. Beklentiler makul olsa da piyasalar spekülasyonu fiyatlamayı sever.