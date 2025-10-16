SEC Komiseri Hester Altcoin ETF Onaylarından ve Gelecekten Bahsetti



Kripto paralar güzel bir gün geçirmiyor ve BTC 108 bin doları korumakta zorlanıyor. Altcoinlerde yüzde 5’i aşan kayıplar var. Rusya ile barış müzakereleri yeniden başlıyor fakat Çin ile artan ticaret gerilimi risk piyasalarını boğuyor. Peki uzun vadede ne olacak? SEC Komiseri Hester bugün önemli şeyler söyledi.

Tokenizasyon ve SEC

Ethereum $3,731.70 ve diğer ağlar için tokenizasyon ciddi bir büyüme fırsatı. Bu alanın birkaç yıl içinde trilyonlarca dolarlık pazar büyüklüğüne ulaşması bekleniyor. Birçok büyük finans şirketi şimdiden pilot uygulamalarını başlattı. Hatta BlackRock gibi devlerin tokenize ABD tahvilleri milyarlarca doları aştı.

SEC Komiseri Hester Peirce, kurumun token dağıtım kuralları konusunda kılavuzlar, kripto saklama hizmetleri gibi konulara odaklandığını söyledi. Düzenleyici kurumun kripto para sektörünü ilgilendiren yasa tasarıları için Kongre ile birlikte çalıştığını hatırlatan Hester hiçbir alanda boşluk kalmadan destekleyici regülasyonları devreye alma arzularını vurguladı.

Gerçek dünya varlıklarının tokenize edilmesi konusuna dönersek bu bambaşka bir konu. Nasdaq bile geçen SEC’den tokenize menkul kıymet satışı yapabilmek için izin istedi. Bu da ABD’nin en büyük borsalarının kripto tabanlı hisse senedi piyasalarını yakında oluşturacağı anlamına geliyor.

Kripto Para ETF Onayları

ABD hükümeti kapanmanın ikinci haftasında ve bugün de netice alınamadı. Kapanma kripto paralar için berbat bir zamanda başladı. ETF onaylarının beklendiği ortamda devlet kurumları minimum personelle çalıştığından, birçok birim tamamen kapalı olduğundan onaylar gelmiyor. Yen SEC yönetimi altcoin ETF onayları için gerekli çerçeveyi oluşturduğundan kapanmanın sona ermesiyle onayların da gelmesi bekleniyor.

Kriptonun annesi olarak yıllar önce isimlendirilen Hester ayrıca gizlilik konusuna da değindi;

“Hükümetin her bilgiye sahip olduğu bir dünyada yaşamak da istemiyoruz. Yani, hükümetin gücünün iyi olmayan bir şekilde kullanılabileceği birçok yerde neler olabileceğini gördük. Bu yüzden kendimizi korumayı düşünmemiz gerekiyor.”

DOGE güne 0,19 doların altında devam ediyor. BTC ise 108 bin doları kaybetti ve ETH 3.900 doların altında. ABD piyasaları düşüşte, Rusya ile yeniden başlayan müzakereler pek etkili olmadı. Yarın Cuma ve hafta sonunda daha fazla negatiflik görme riski yatırımcıları risklerini azaltmaya itebilir.