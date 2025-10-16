Sıcak Gelişme: Trump ve Putin Buluşuyor, Kripto Paralar Yükselebilir



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Alaska zirvesinden herkes çok umutluydu ancak Putin gerekli adımları atmadı. Nihayetinde bir netice de alınamadı. Trump bundan son derece rahatsız olduğu için Çin ve Hindistan’a Rus petrolü almalarından dolayı yaptırım tehdidinde bulunmuştu. Biraz önce Putin ve Trump’ın son görüşmesi bitti ve önemli detaylar var.

Trump, Putin ve Kripto

Rusya’ya ikincil yaptırımlar kripto paralar için büyük bir risk ve yatırımcılar bunun olmasını istemiyor. Ukrayna geriliminin noktalanması küresel ekonomi için, jeopolitik gerilimlerin büyük ölçüde noktalanması adına önemli. Trump göreve gelirken savaşı hemen bitireceğini söylese de bunu başaramadı. Putin ile yaptıkları görüşmeler başarısızlıkla sonuçlansa da yeni bir görüşme daha olacak.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Leavitt görüşmenin iyi ve verimli geçtiğini söylerken Trump Budapeşte’de yakında bir araya geleceklerini açıkladı. Gelecek hafta üst düzey yetkililerle bir toplantı da yapılacak.

“Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çok verimli bir telefon görüşmesi yaptım. Başkan Putin, Orta Doğu’da yüzyıllardır hayal edilen barışın sağlanması konusunda beni ve Amerika Birleşik Devletleri’ni tebrik etti. Aslında, Orta Doğu’daki bu başarının, Rusya/Ukrayna ile savaşı sona erdirmek için yürüttüğümüz müzakerelere yardımcı olacağına inanıyorum. Başkan Putin, First Lady Melania’ya çocuklarla ilgilendiği için teşekkür etti. Çok minnettar olduğunu ve bunun devam edeceğini söyledi. Ayrıca, Ukrayna ile savaş bittiğinde Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret hakkında uzun uzun konuştuk. Görüşmenin sonunda, gelecek hafta üst düzey danışmanlarımızın bir toplantı yapması konusunda anlaştık. Amerika Birleşik Devletleri’nin ilk toplantıları, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve atanacak diğer kişiler tarafından yönetilecek. Toplantı yeri henüz belirlenmedi. Başkan Putin ve ben, Rusya ile Ukrayna arasındaki bu “utanç verici” savaşı sona erdirebilmek için, üzerinde anlaşmaya vardığımız bir yerde, Macaristan’ın Budapeşte kentinde bir araya geleceğiz. Başkan Zelenski ve ben yarın Oval Ofis’te bir araya gelerek, Başkan Putin ile yaptığım görüşmeyi ve daha birçok konuyu ele alacağız. Bugünkü telefon görüşmesinde büyük ilerleme kaydedildiğine inanıyorum.”